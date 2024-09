(VIDEO) 'ISTINA JE SAMO JEDNA' Premijer Vučević: Srbija će uvek reći kako stvari stoje, bez dodvoravanja

Premijer Srbije Miloš Vučević bio je gost "Jutarnjih novosti" - prvog jutarnjeg programa na ovom portalu. Premijer je govorio o svim aktuelnim i važnim temama za našu zemlju.

Govoreći o govoru predsednika Vučića u UN, premijer je rekao:

- Vučić nas je navikao da će da ode korak ispred uobičajenih, tehnokratskih govora. Srbija će uvek reći kako stvari stoje, bez dodvoravanja jednoj, drugoj, trećoj, petoj strani, bez namere da nastupa kao neslobodna država. Ovaj nastup predsednika Vučića je dokaz da Srbija jeste slobodna i nezavisna država. To najviše prija građanima Srbije. Istina je samo jedna, pokušavaju da nam nametnu različite istine - rekao je premijer.

- Nije moguće da pričamo samo o Ukrajini ili Izraelu i Palestini, a da ne razumemo šta se dešavalo 1998. godine, 1999, šta se dešavalo početkom ovog veka. Sve je stvaralo uslove za ono što nam se danas dešava. Rekao bih da je od 1990. počelo rušenje međunarodnog javnog sistema. Došli smo do toga da svaka sila daje sebi za pravo da tumači međunarodno pravo kako joj se sviđa. Srbija na žalost je bila ta pandorina kutija, odnosno primer šta će se sve dešavati. Na žalost mi smo bili neko ogledno polje velikih igrača. I danas na žalost to osećamo, nisu prestali da duvaju ti vetrovi koji su snažnih udara, i danas traje pritisak na Srbiju, pre svega po pitanju KiM - kazao je Vučević.

- Mi mali moramo da gledamo kako da preživimo i da preteknemo, nije lako. Još je Sveti Sava rekao da je Srbija za zapad na istoku, a za istok na zapadu. Srbija je negde na sredini, mi to često doživljavamo kao nedostatak ili nam se nameće. To je na žalost postala sad već jedna matrica. Često čujemo - moramo se opredeliti. Ne mogu da razumeju da Srbija kada se god opredeljivala nije dobro prolazila. Ne moramo mi da se svrstavamo. Ako se tuku komšije, ne moramo mi da se pridružimo nekom iz košiluka da bi tukli onog drugog. Ove manje države i toliko negde iritiraju kada kao papagaji ponavljaju identične narative. Šta će vam država ako ne možete ništa da kažete, nemate svoj stav? Dobijete pripremni tekst samo menjate zaglavlje. Nit se pitate, niti odlučujete. Srbija je pokazala da sme da kaže to šta jeste, šta se zaista dešava. Pri tome, oni koji od nas traže da se opredelimo itekako sarađuju sa ovima za koje traže da se mi odredimo u negativnom kontekstu. Prodaja ruskog gasa je porasla u Evropi za 30 posto u odnosu na prošlu godinu, tako da pitanje je ko sa kim trguje. Večiti je pritisak na malima. Mi smo narod koji može sve da prihvati, ali ne možemo da budemo sluge, ne volimo - istakao je premijer.

O vojnom roku

Odluku o uvođenju vojnog roka u Srbiji, Vučević smatra dobrom.

- Prošlo je više od 30 godina kada sam ja bio u Vojsci, uvek filtrirate i ostavite samo lepe priče. Naravno, bilo je i teških dana, kada se odvojite od porodice. Mi smo godinu dana bili udaljeni od kuće, pet i po meseci nisam došao kući. Vojsku sam služio na Kosovu, u Gnjilanu. Pitanje vraćanja vojnog roka povezano je ne samo sa geopolitikom već i sa našim bezbednosnim odbrambenim dokrinama, sa činjenicom da mi, zbog odluke o suspenziji 2011. godine, imamo ozbiljan deficit u rezervnom sastavu vojske. Imamo 14, 15 generacija koje nisu služile vojsku. Istovremeno je 14, 15 generacija izlazilo iz vojne evidencije jer su napunili 60 - 65 godina. Država praktično gubi jedan ozbiljan resurs, a onda na to nadovežete ono što se dešava u svetu, pa onda u regionu. Možemo se praviti naivni i reći da nas se to ne tiče, da će u svetu da vlada mir, da nam vojska ne treba. Te priče smo slušali. Ubeđivali su nas da je vojska trošak, da u to ne treba ulagati, da su rešeni svi sukobi. Ja mislim da je ta odluka dobra, da je ovaj predlog fer i usklađen sa okolnostima savremenog života. Ovaj predlog od 75 dana je dovoljan da vojska izvrši osnovnu obuku za regruta, da on doživi vojsku i državu, dobije dodatni osećaj ponosa, a da mu se ne remeti životni tokovi oko školovanja, radnog odnosa. Slušao sam izjave poslodavaca, sad ne može niko da idrži odsustvo od 75 dana. A šta ćete ako, ne daj bože bude rata, kako ćete onda da izdržite? Kao da su svi zaposleni regruti. Neće propasti ništa što će toliko neko biti odsutan iz firme, jedan ili dva odustna iz firme. Mislim da treba razmišljati da momci koji odsluže vojni rok, imaju prednosti u nekim drugim segmentina života, kod zapošljavanja u javnom sektoru, upisa dece u vrtićima, da za vreme služenja vojnog roka mogu da polože za B, C, E kategoriju. To nisu male uštede. Ti ljudi moraju biti stimulisani. Nakon detaljne analize došlo se do zaključka da je optimalni rok 75 dana, ne možemo da vratimo ono što je bilo pre 20 godina, niti treba - rekao je premijer i dodao da slede pripreme kasarni, za šta je rekao da će biti veliki izazov.

- Sad treba vratiti dovoljan broj lekara i medicinskog osoblja, da se ti regruti pregledaju. Sad kroz rebalans budžeta su prva izdvajanja. Od jeseni 2025. možemo očekivati prvu partiju, klasu, mladih regruta. Cilj je da, kada to podignemo u punom kapacitetu, imamo godišnje 20.000 regruta. Radiće sa njima profesionalni sastavi. Verujemo da ćemo od ovih momaka barem nekog motivisati da ostane u profesionalnom sastavu vojske. Probani su različiti oblici motivacije, u savremenim okolnostima vi ne možete da dođete do optimalnog broja ni sa platama. Ljudi taj novac zarade na mnogim drugim psolovima, manje opasnim i odgovornim, imaju slobodne vikende... Vi kada ste deo vojske vi ste uvek u riziku da prvi idete gde je najgore i najteže. Ja podržavam tu odluku, pre svega kao otac dvojice sinova, jedan je služio dobrovoljno, mlađi će ići sigurno. Biće tu mnogo izazova. Dobra odluka, nije ishitrena, dugo se o tome razgovaralo, godinama smo bukvalno spremali ovu odluku, radili istraživanja, analizirali, procenjivali. Ovo je nešto što je optimalno za današnje okvire. Mame i tate da se ne sekiraju, biće u dobrim kasarnama, radiće sa najboljim oficirima i podoficirima - istakao je Vučević.

O situaciji na KiM

- Sledeći albanski cilj je sigurno ukidanje Univerziteta u Prištini, koji je izmešten u Mitrovicu. Oni smatraju da univerzitet suštinski pravi dodatnu snagu srpskom narodu. Oni neće odustati, ići će do vrtića i obdaništa, neće stati. Kurti za izbore u februaru nema šta da ponudi svojim glasačima, osim ovoga. On ima metu na sever Kosova. Nema Oluje i Bljeska. Ne možemo da im na žalost garantujemo bezbednost u svakom trenutku, ali nema pogroma i proterivanja Srba sa KiM. Mi idemo na formiranje posebnog odeljenja Tužilaštva zaduženog za krivična dela počinjena na teritoriji KiM. Prvi put idemo na potpunu identifikaciju počinioca, ko je upao u školu, ko nam hapsi poštare... Malo mi njih da identifikujemo. Ovde često ovlada želja za lepšim životom, malo ljudi se svakodnevno bavi KiM, malo ljudi se razume. To je ozbiljan problem. Mi se uopšte nismo bavili time, sve nam se negde sa strane dešava. Obije nam se o glavu često kada potcenimo nešto. Tužilaštvo će biti formirano, čeka nas još jedan zakon, o proglašenju KiM kao područja posebne socijalne zaštite. Da Srbi znaju da će imati podršku od svoje države, da znaju da će im primanja biti redovna. Verujem da ćemo biti posvećeniji ovom pitanju, nema odustajanja. Ne treba zanemariti, na KiM se nalaze pripadnici Kfora, svaki sukob znači da mi imamo potencijalni sukob sa Alijansom. Te okolnosti nisu jednostavne, zato nam je potreban racionalan i mudar pristup. Važno je da ne klonete duhom. Nama je nametnuto da je to neki teg, kog treba da se oslobodimo kako bismo "prodisali". Ta priča o stalnom povlačenju - predaj, popusti, daj - pa će te ostaviti na miru. Ovo je neki period njihovog albanskog romatizma. Njih ne interesuje ni ko je na vlasti, jeste da više vole nekog kao što je Tadić, Ponoš, a ne Vučić, ali ih ne interesuje ko je na vlasti - rekao je Vučević.

- Oni ne žele da postignu do govor sa nama, mi moramo da budemo mudri i strpljivi. Nema malodušnosti. Izdržali smo i mnogo teže okolnosti, pa smo opstali kao narod i država. Ne znači da treba da se obeshrabrimo. Mi ove počinioce krivičnih dela da identifikujemo, pa da vidimo - kazao je premijer.

Autor: Marija Radić