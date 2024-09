Vulin razmontirao Ćutu: Koristite i svete kosti naših predaka za politički obračun

Odgovarajući na gadosti pronatovskom poslaniku Aleksandru Jovanoviću Ćuti u Skupštini Srbije koji je za svoje prljave političke obračune iskoristio svete kosti naše vojske sa Cera, potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin kazao je da je pronatovska opozicija dotakla dno, te da im je glavni adut u politici šiptarski lobista Viola fon Kramon.

"Nemojmo da svete kosti koristimo za nedostojne političke igre i prepucavanja. Nemojte da dovodite onog šiptarskog ološa Violu fon Kramon u Nedeljice i da vam to bude argument. Podrška zelenih iz Nemačke onih koji su nas bombardovali i to vam je argument, to je deo vaše politike. Viola fon Kramon vam je argument, nema goreg šiptarskog ološa", poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin koji je prvi ministar odbrane u istoriji Srbije koji je izdao naređenje da se popišu sva imena poginulih u Prvom svetskom ratu.

"Molim vas sve, nivo uvreda ne morate da smanjite, ali vas molim, nemojte da koristite ničije grobove i kosti. Ova zemlja je pokazala poštovanje prema kostima. Kao ministar odbrane imao sam tu čast da objavim po prvi put sva imena poginulih do kojih smo mogli da dođemo, i vojnika i civila u Prvom svetskom ratu, to nismo uradili sto godina. Prvo obeležavanje NATO agresije kao NATO agresije, ne akcije, ne operacije je bilo urađeno za vreme vlade Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je kao prvi predsednik vlade izašao i rekao NATO agresija, e to je ono što ostaje zapisano", poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin u Skupštini Srbije.

Autor: Snežana Milovanov