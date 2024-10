Krkobabić: Opravdana očekivanja za uvođenje socijalne – garantovane penzije ne manje od 150 evra

Povodom Međunarodnog dana starih, koji se širom sveta obeležava na današnji dan – 1. oktobra, Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a i ministar za brigu o selu poručio je da PUPS, partija socijalne pravde, godinama se snažno zalaže za socijalno odgovornu državu.

- A to danas konkretno znači uvođenje socijalne garantovane penzije ne manje od 150 evra, poput zemalja u okruženju. To socijalno davanje namenjeno je svim muškarcima i ženama starijim od 65 godina, koji nemaju penziju, niti bilo koje druge prihode. Među njima je najviše žena, i to žena sa sela. Socijalna garantovana penzija je prvi ozbiljan korak u borbi protiv siromaštva. I očekivanja za njeno uvođenje – sasvim su opravdana!, istakao je Krkobabić i dodao:

- Međugeneracijska solidarnost i stalna briga o najstarijima jesu neizostavni imperativ i potvrda da se prema njima ophodimo dostojanstveno.

- Takva iskrena i konkretna solidarnost mlađih sa starijima, ali i starijih sa mlađima – pokazatelj je našeg civilizacijskog uzleta, zaključio je Krkobabić.