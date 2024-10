'IMAM JEDNU EKSKLUZIVNU VEST!' Vučić saopštio u Subotici: Naš javni dug je sada 45,6 odsto! (VIDEO+FOTO)

Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom odputovao je vozom do Subotice, gde je danas obišao završne radove na Staničnoj zgradi Železničke stanice.

Pitanja novinara

Novinare je zanimao današnji sastanak sa MMF- om.

Vučić je rekao da je tražio da MMF bude tu. Oni su 2011. napustili Srbiju i tada je bilo jasno da na sledi ogromna propast. Ja Sam od 2014. tražio prisustvo MMF i da nas oni nadgledaju. Da smo slušali samo ministre i njihove zahteve, morali bismo 9 milijardi evra više da potrošimo. To bi bio kraj i bankrot naše zemlje - naglasio je predsednik.

Srbija ima najviši kreditni rejting od svih zemalja na Balkanu za to što ima stabilne javne finansije , dodao je Vučić.

- Sad imo ne lak period, sve ovo plaćamo, pogledajte šta je sve Subotica dobila u poslednjih deset godina, i sve smo to uspeli da obezbedimo i sad moramo da vodimo računa- dodao je on.

-On je rekao da je naš javni dug 46,5 odsto a kada sam postao predsednik vlade bio je oko 79 odsto, zato je razgovor sa MMF-om od suštinskog zanačaja - naglašava Vučić.

- Ja nisam uništavao ništa, naprotiv, zato smo sprovodili teške mere, dodao je Vučić.

Vučić dodaje, povodom razgovora sa poljoprivrednicima, država sada daje tri puta više nego što je to bilo ranije.

- Dolazimo do 7,3 odsto budžeta. Da li je to dobro, pa ja mislim da nije. Više dajemo za ratarstvo, a trebalo bi da dajemo više za stočarstvo. I smeta mi što ko god štrajkuje u ovoj zemlji, svi su na njihovoj strani. I kažu dajte im, dajte im... Od čega, ako nekome damo moramo drugome uzeti. Pričate bajke svi zajedno, zato što se ne razumete u budžet, i ono čime država može ili ne može da raspolaže. Kažite mi od koga da uzmemo - pitao je on.

Dodaje da je isti slučaj sa prosvetarima, i da je država napravila grešku - ali je naglasio da je povećanje od 12 odsto ogromno.

- I sada moramo da se pravdamo, kao da smanjujemo 12 odsto. A povećavamo 12 odsto kada je nivo inflacije 4,2 odsto. Pogledajte koliko je rast realnog životnog standarda. Ja razumem prosvetare, i iako nisam učestvovao u razgovorima reći ću ja sam kriv. Zato što ću uvek podržati Anu Brnabić, ali je ovo nadrealno kako pokazujemo poštovanje prema ljudima. Ako svuda krenemo da dodajemo još po 3 milijarde, otvorićemo Pandorinu kutiju - istakao je Vučić.

Prosvetni radnici i poljoprivrednici su pošteni ljudi, rekao je on, ali je pozvao sve da se ne ponašaju kao grupe za pritisak.

- Svaki problem se bolje rešava razgovorom! Znate li koliko sam protesta ja imao u 12 godina. Preko 2000 dana protesta. I da li je to promenilo ono što je moguće? Pa neće. Moja molba za sve vas je da naučimo kako se pravi budžet, i šta su fiskalna ograničenja. Znate li kolike su bile plate nastavnika 2012? 41.000. A sada će biti 100.000 dinara.

Vučić dodaje da neće trpeti grupe za pritisak, i da nikada pod pritiskom sa ulice donositi odluke.

- Nadam se da će svi biti zadovoljni, ali niko to neće reći. Najgore ovde je da nekoga pohvalite, to dva lajka ne može da dobije! Ali da nekome popsujete majku, to je najbolje. Sada jedan kamenčić da nađu na pruzi, svi bi se digli - kazao je predsednik.

Ističe da je neodgovorno optuživati bilo koga da je špijun, ali i da su njega lično optuživali da je narko diler, i da zbog toga niko nije odgovarao.

- A što se tiče uloge BIA i MUP oni imaju striktno regulisana pravila i procedure. Ja kada sam bio u opoziciji i organizovao proteste, i iz MUP i iz BIA dođu kod mene i ja im kažem kakav je plan. Kada oni smatraju da postoji mogućnost da bilo ko bude ugrožen, oni odu i pričaju. Ništa više od razgovora. Saglasan sam sa vama, i nadam se da mediji neće više pisati tako. Kao što se nadam da će i N1 prihvatiti da svog predsednika ne karakteriše raznim epitetima - kazao je Vučić.

Obraćanje Vučića

- Videli ste i usput sve završene železničke stanice i ova stanica je konačno posle mnogo godina modernizovana iuređenja i srećan sam što smo sve mogli da uradimo.

Predsednik vučić izrazio je veliku zahvalnost Kini jer kako kaže bez njih ništa od ovoga ne bi uspeli tako brzo da izvedu.

On je dodao da ima primedmu na ovu železničku stanicu i reako da to mora da bude urađeno u narednih desetak dana.

Kako je rekao ima natpisa na srpskom i engleskom ali da nema i na Mađarskom.

- Dok sam ja predsednik neću dozvoliti da se otvori stanica dok ne budu natpisi i na mađarskom jeziku jer nam je ovde mađarski jezik važniji nego engleski - rekao je Vučić.

On je dodao da ovde moraju da žive svi sa jednakim pravima.

- Ovo je neverovatan uspeh - rekao je Vučić.

On se zahvalio ministrima i ljudima iz pokrajinske vlade i svim podizvođačima i ekselenciji i predsedniku Si Đipingu.

- Mi u Srbiji smo svoj deo posla već završili, 24. će biti otvaranje pozvan je i Viktor Orban naš mađarski brat - rekao je Vučić.

Obraćanje kineskog ambasadora Li Minga

- Ovo je projekat čuda, radimo zajedno i zajedno stvaramo čuda. Bez vođstva predsednika Srbije to ne bi bilo moguće - reako je Ming

Vučić stigao u Suboticu

Vučić je nakon udobne i brze vožnje stigao u Staničnu zgradu gde su u toku završni radovi.

Vučić je o svom putu na probnoj vožnji rekao da je stvarno neverovatno i dodao da je stvarno srećan šro su sve uspeli da završe veoma brzo i dodao da stanica u Subotici izgleda sve čisto i uredno.

- To su velike stvari koje menjaju sve, ako budemo uradili Horgoš imaćemo dalji podsticaj razvoja odnosa Mađarske i Srbije - rekao je Vučić.

- Postoje stvari koje nismo mogli ni da sanjamo, o ovoj brzoj pruzi da ćemo ovako da idemo i da budemo brži u izvođenju od Mađara nismo mogli ni da sanjamo. Ja sam zahvalan našim kineskim prijateljima jer bez njih mi ne bi mogli ovakvu brzinu da postignemo - dodao je Vučić.

Dodaje da su uz pomoć Kineza prugu završili godinu dana ranije, pruga će biti otvorena 24. novembra godinu dana pre roka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će novoizgrađena deonica brze pruge od Novog Sada do Subotice biti otvorena 24. novembra.

Vučić je tokom testiranja pruge specijalnim vozom Nemačkih železnica rekao da će se, kada pruga bude otvorena, stizati od Beograda do Subotice za samo sat i 10 minuta.

Dodao je da će tokom današnjeg testiranja brze pruge voz dostići brzinu od 200 kilometara na sat.

"Imali smo danas tešku diskusiju sa misijom MMF-a, ali smo na dobrom putu. I imaćemo sutra ili prekosutra velike vesti za Srbiju. To je ono čemu smo se nadali decenijama", rekao je Vučić.

U vozu zajedno sa predsednikom je i njegova supruga Tamara Vučić.

Vučić će u Subotici obići završne radove na staničnoj zgradi Železničke stanice.

- Za sve ljude ovoj je test vožnja koju radi dojče ban iz Nemačke, u pojedinim deonicama ići ćemo i 200 km na sat - rekao je Vučić.

On je dodao da će se nakon otvaranja brze pruge od Beograda do Subotice stizati za oko sat i deset minuta.

Vožnja od Novog Sada do Subotice nešto više od 40 minuta.

Novoizgrađena deonice brze pruge od Novog Sada do Subotice, čija je dužina 108,2 kilometara, u fazi je testiranja i očekuje se da bude otvorena za saobraćaj, kako je ranije najavljeno, od 20. do 25. novembra na Dan prisajedinjenja (Vojvodine Srbiji).

Tada će moći da se stige brzim vozom od Beograda do Subotice za sat i deset minuta.

Brzi voz će moći da ide na pruzi Novi Sad - Subotica gotovo sve vreme 200 kilometara na sat.

Rekonstrukcija stanice u Subotici predstavljala je jedan od najsloženijih radova za deonicu Novi Sad - Subotica projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Beograd - Budimpešta.

Stanica u Subotici nalazi se u samom centru tog grada i podeljena je na dva dela: putničku i teretnu. Predstavlja i čvorište na granici između Srbije i Mađarske.

Radovi na rekonstrukciji stanice obuhvatali su rekonstrukciju teretnih i putničkih terminala, kao i radove na zameni koloseka šest sporednih koloseka.

Rekonstruisano je ukupno 23 kilometara koloseka i 113 skretnica.

Inače, projekat modernizacije i rekonstrukcije pruge Beograd - Budimpešta predstavlja projekat saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, a to je ujedno i prvi projekat povezivanja kineske železničke tehnologije i opreme sa tehničkim specifikacijama interoperabilnosti železnica Evropske unije.

- Promenila se Srbije i menja se Srbija, nama ostaje da ubrzano završavamo prema Nišu sve. Evo sada sam razgovarao sa našim prijateljm ekselencijemo Li mingom da rešimo problem finansiranja banatske pruge - rekao je Vučić i dodao da bi time spojili severnu Bačku i severni i srednji Banat sa Beogradom.

- Ja se nadam veoma dobrim vestima u narednih 48 sati i što je nagore ne smem nikome ništa da kažem jer kako kažu mogu da pokvarima - kaže Vučić.

Kako je rekao saznaćemo sve u petak na noć odnosno u subotu ujutru.

Autor: Dalibor Stankov