Vučević izričit: Mislim da Vučić ne treba da dođe na sednicu o litijumu, spreman sam da učestvujem u raspravi

Vanredna sednica o litijumu je mogla da se održi da opozicija nije uložila 150 amandmana na čije obrazlaganje je potrošila vreme za raspravu, izjavio je gostujući u emsiji "Ditrektno sa Minjom Miletić" predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević.

On je dodao da je dobra stvar što je predsednica skupštine Ana Brnabić sednicu u redovnom zasedanju zakazala za 7. oktobar, kao i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić na tu sednicu ne treba da dođe, dok je Vlada spremna da učestvuje u raspravi ukoliko dobije poziv od predsednice parlamenta.

"Mislim da predsednik Vučić ne treba da dođe, on treba da radi svoj posao. Dakle, ne treba da dođe jer to nije bio predlog onih koji su tražili tu raspravu. Da su oni hteli da dobiju predsednika Republike, on bi došao kao što je svaki put dolazio pogotovo kada se raspravljalo po pitanju KiM, ali i drugih tema", rekao je Vučević.

Kaže da opozicija ne želi da Vlada učestvuje u raspravi o litijumu, ali navodi da ukoliko se proceni da treba, on je spreman da dođe na raspravu.

"Mislim da 7. oktobra imam bilateralu u Skoplju sa novim premijerom Severne Makedonije, ali se vraćam istog dana i spreman sam da učestvujem. To je sada na predsednici skupštine, ona mora da odredi da li je Vlada pozvana da učestvuje u toj raspravi", rekao je Vučević.

Kako dodaje, debata o ovoj temi treba da postoji i skupštinska sala je pravo mesto za to. Navodi da je terorijski moguće da se čuje kvalitetna rasprava, ali da je to u praski upitno upravo zbog trenutnog sastava u Parlamentu.



"Bolje da mi sedimo šest ili 16 dana u Skupštini, nego da se dešavaju neke loše scene. Ako negde treba da se raspravlja i da se čuje i nekada teška reč, teška polemika, nekada i da se vide scene koje i nisu drage za videti, onda je bolje da se to sve dešava u parlamentu, nego na ulicama i trgovima", kaže premijer Srbije.

On navodi da je dosadašnja praksa pokazala da argumentovana rasprava sa članovima opozicije nije moguća, jer kako objašnjava stiče se utisak da se naročito oko litijuma stvara posebna predstava.

On ne spori činjenicu da je ova tema u fokus jako dugo, da je čak i na trentuke u drugi plan stavila na primer pitanje rebalansa budžeta, ali navodi da se oko nje mnogo više diskutuje nego što se konkretno radi.

"Mi smo spremni kao SNS da damo kvorum za rad ako će oni dođu. A ne možete da imate situaciju da četvrtina njihovih poslanika nije prisutna u parlamentu. Njihovi lideri neće sad u Skupštinu Srbije kada se priča o svim temama, osim kada oni uđu i izvade svoj papir i onda deklamuju nešto, a onda čim završe, nisu više u kadru, oni izađu lepo iz Skupštine", rekao je Vučević.

"Ne spremamo mladiće za ratove, niti nam se ratuje"

Mi naše mladiće ne spremamo ni za kakve ratove i ne bih želeo da ikada jedan naš dečak ili devojčica bilo gde strada, ni jedan građanin. Niti se nama ratuje, niti se igramo sa tim stvarima ali je važno da imamo ozbiljan pristup za državu i da je jačamo, poručio je Vučević.

Vučević je rekao da je ideja da obavezno služenje vojnog roka, u trajanju od 75 dana, počne u septembru 2025. godine, odnosno da prva klasa vojnika bude na jesen te godine.

Inače, obavezni vojni rok će biti za muškarce do 30 godina, a cilj je, prema rečima Vučevića, da na godišnjem nivou imamo 20.000 regruta u kasarnama Vojske Srbije.

"Imamo 14 generacija koja su zbog svog životnog doba izašle iz rezervnog sastava, govorim ljudima starije od 65 godina, a da imamo 14 novih generacija koje nisu uvedene u sistem odbrane. Sada možemo da očekujemo da će nekih 20.000 profesionalnih vojnika ili 5.000 specijalaca ratovati za nas, sedam miliona", rekao je Vučević.

Upitan da li će se mladi muškarci u Srbiji rado odazvati pozivu Vojske Srbije, Vučević kaže da veruje da hoće i da će mladi regruti služiti na ponos sebi i svojoj porodici, ali i državi.

"Biće to vrlo izazovno za vojsku, ali smo dobili garanciju od Generalštaba, generala Musilovića i ljudi koji vode vojsku i starstva odbrane, da za 75 dana mogu da naprave vojnika od regruta. To je veliki uspeh", rekao je on.

Kaže da je ovo važna odluka za sve, ako se uzme u obzir da Srbija 14 godina nema nove regrute osim onih koji su se dobrovljno jaljali do sada da služe vojni rok.

"Mislimo da samo imamo ozbiljan pristup za državu, da državu jačamo i da radimo s generacijama koja će biti sposobnije sutra da vode državu. I da će ti mladići svakako sutra biti sposobniji za život kada to završe", kazao je on.

Vučević navodi da je ponosan na ovu vestu, jer, podseća, on se lično zalagao za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka.

"Mir i bezbednost ključni za Srbe na KiM"

Komentarišući aktuelnu situaciju na Kosovu rekao je da su mir i bezbednost ključni za Srbe koji tamo žive, kao i da je potrebno da sve nadležne institucije ovim pitanjem bave na dnevnom nivou. Dodao je da takođe potrebno građanima pružiti i veća ekonomska i socijalna davanja koja bi im omogućila što pristojniji život.

"Mir i bezbednost su ključni. To je uslov svih uslova ili preduslov za normalan život. Tek onda možete da čujete i to da deca nemaju redovne vakcine ili da ne mogu da dobiju lekove, da fali oprema i aparatura za rad. Odnosno, da čujete šta im je sve potrebno za normalan život i rad", rekao je Vučević.

Na konstataciju da se u februaru sledeće godine održavaju i izbori na Kosovu, Vučević kaže da to može dodatno da podgreje nestabilnost tamo. On se osvrnuo i na nedavni boravaka Aljbina Kurtija u Americi navodeći da je glavni cilj kosovske vlasti da izgura svoju glavnu i jedinu težnju, a to je nezavisnost.

"Cela ta albanska imigracija u Americi je vrlo aktivna na promociji svih albanskih ciljeva. I oni tu ne prave razliku da li je neko Albanac sa Kosova ili iz Albanije. Finansiraju sve te stvari. Kurti pravi genezu ruske i srpske politike. On je na Jejlu nastupao pre neki dan. Posvećen je svemu tome", kaže Vučević.

Kako je dodao, Srbija će sa druge strane da spremi odluku Skupštine Srbije kojom se, kaže, proglašavaju nelegalnim svi akti koji su suprotni postignutim sporazumima od tzv. proglašenja nezavisnosti.

"Sve ono što je suprotno onome s čim se Srbija saglasila. Mi ćemo da kroz odluku Skupštine Srbije da proglasimo da su za nas nelegalni i ne mogu da proizvode pravna dejstva, da ne mogu pravno da egzistiraju. To je ono što mi možemo u ovom trenutku. Naravno, nastavljamo i diplomatske aktivnosti", rekao je Vučević.

Vučević izjavio je da postoje nagoveštaji da bi Priština mogla da prihvati ulazak srpske robe na AP Kosovo i Metohiju.

"Ima nekih nagoveštaja da bi možda Priština mogla da popusti, odnosno da prihvati ulazak srpske robe na Kosovo. Nemci sada to dosta promovišu kroz novi Cefta sporazum, što zahteva i mnogo naše taktičnosti i mudrosti. Videćemo da li će to u predvečerje 10. godišnjice Berlinskog procesa biti postignuto", rekao je Vučević

"Budžet razvojan i socijalno odgovoran"

Vučević je u emisiji govorio i o novcu kojim vlada raspolaže u 2024. godini i rebalansom budžeta.

"Sa pozicije predsednika vlade da kažem da smo dodali nov novac u budžet Srbije za 2024. On je veći i izdavanja su veća, on i dalje zadržao karakter razvojnog, ali i socijalno odgovornog budžeta. Nismo se opredelili samo za jednu stranu, ili za prosta davanja, ili samo za prosta investiciona ulaganja, nego balansiramo, jedno bez drugog ne može i ne bi bilo pravično. Ne bi bilo ni normalno samo da damo na infrastrukturu, kao što ne bi bilo normalno da dajemo samo na neke dotacije i subvencije", rekao je Vučević.

On je dodao da je dobro što je rasprava u Skupštini trajala šest dana i ocenio povećanje izdvajanja države porodicama koje imaju decu kao "dobru novinu" u budžetu. Posebno je istakao veliko izdvajanje za poljoprivredu.

"Povećanje plata prosvetara za 12 odsto korektan i konstruktivan predlog"

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević rekao je da je rad prosvetnih radnika posebno vrednovan i da je povećanje plata za 12 odsto korektan i konstruktivan predlog. On je naveo da se niko sa prosvetarima ne inati, već da za svako povećanje zarada mora da postoji ekonomsko pokriće i da bude u okviru državnog budžeta.

Autor: Dubravka Bošković