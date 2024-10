VUČIĆ GROMOGLASNO IZ CRNE GORE: Je l' srpska mafija ubija u Crnoj Gori ili je to obrnuto? Kavači i škaljari su mesta odavde!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara da li je sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem razgovarao o napadima na Srbiju koji dolaze iz te zemlje, kaže da će političare iz prošlosti ostaviti ovog puta u prošlost.

- Da razgovarao sam sa gospodinom Milatovićem. On je kao domaćin zamolio da mu vratim uslugu za vreme kada je boravio u Beogradu kada sam mislio da je važno da budemo svi zajedno na okupu povodom Otvorenog Balkana, zato ću se ja bez obzira na svoju nameru da nekim političarima iz prošlosti poput Mila Đukanovića žestoko odgovorim, ostaviti ovoga puta u prošlosti pošto im je jedina municija kada imaju nešto da izgovore protiv Aleksandra Vučića jer se drugom politikom i ne bave. A to što je Srbija jedina tema i njen vožd, pod znacima navoda, a taj sam ja i to svakog bogovetnog dana već godinama, to govori o nedostatku spopstvenih tema, o tome kako neki misle da je to uvek dovoljan razlog napasti predsednika Srbije ili napasti Srbiju, a da prva i druga familija mogu da ostanu na vlasti. Postaviću pitanje, a šta je to Srbija učinila protiv Crne Gore? Jel Srbija uzela 14 odsto teritorije Crnoj Gori, jel glasala negde da se uzme 14 odsto teritorije Crnoj Gori? Jel se desilo to negde, nekada? Koliko znam nije. Da li Srbija poštuje Međunarodno pravne norme, rezoluciju UN i povelju UN - poštuje. Jel Crna Gora poštuje? A što ne poštuje Rezoiluciju 1244? Sami ste doneli odluku da odete od nas. Mi smo rekli uredu je, vaša slobodna volja. Jedino što nismo očekivali da ćete samo dve godine kasnije da priznate nezavisnost Kosova. I sad prošlo je 16 godina i kao, da se okrenemo budućnosti. Jel ćete sutra Ukrajincima u Dubrovniku da se okrenu budućnosti? Šta ih briga za teritoriju, kao što Srbe treba da bude briga, što i oni da brinu za to?! A izgleda da nećete! Izgleda da ste se spremili da do poslednjeg metka branite Ukrajinu, a zato Srbiji može da se uzima teritorija i opet ste vi nešto ljuti na nas. A oko čega to tačno? Jel srpska mafija ubija u Crnoj Gori ili je to obrnuto? Ili to niko ne sme da vam kaže u lice. Kavači i škaljari su mesta odavde, nisu Beogradske mesne zajednice. Možete da vodite hajku protiv mene koliko hoćete, istinu da zaustavite ne možete. Činjenice da se zaustave ne mogu! - kaže Vučić i dodaje:

- Nastavićemo da gradimo dobre odnose, ali u tim dobrim odnosima mi nećemo da budemo džak za udaranje koji možete da mlatite kako stignete a da vam niko nikada ništa ne odgovori. Džak koji možete da lupate kako vam padne na pamet, a da mislite da smo bezubi, da smo nesposobni, i da smo neko ko se uplašio vaših laži. Šta ja tu da radim. To je odgovor onim medijima koji svakodnevno vode hajku, a ovim političarima iz prošlosti nema potrebe sada da govorim, uvažiću molbu predsednika Crne Gore.

Autor: Dubravka Bošković