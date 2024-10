Naša politika je da Srbija bude suverena država, da donosimo odluke vodeći računa o našim nacionalnim i narodim interesima. To je politika u koju duboku verujem, ali koja nije lako provodljiva u ovim geopolitičkim uslovima, izjavio je predsednik Vlade Miloš Vučević gostujući na RTV.

- Niko ne voli da vidi državu koja po površini nije velika, ali koja razmišlja svojom glavom. Taj utisak imam i u razgovoru sa svojim prijateljima, jer se se podrazumeva da je jedna država bude tako slobodna i nezavisna. Nije veliki broj država, pa i onih većih, koje imaju hrabrost da vode takvu politiku. Čujem od kolega kada mi kažu da slušaju ambasadore nekih država i to je kod njih regularna stvar. Oni u svojoj državi ne rade ništa, dok im neka ambasada ne kaže šta i kako da rade. To je nezamislivo za Srbiju. Ovo je plod unutrašnje stabilizacije i kohezije, kao i napora da sačuvamo našu državotvornost koja predstavlja kičmu i oslonac da možemo ovako da nastupamo.

Nastavak pritiska oko Kosova

Premijer je istakao da očekuje još veće pritiske u narednom periodu oko Kosova.

- Svi su videli da ne nameravamo da odustanemo od naše politike ni prema Rusiji. Što se tiče sankcija, tu nema promene pozicije. Oko KiM će biti pritisaka, ne mogu da isključim ni oko Republike Srpske. Tu su i konstantni pokušaji na polju revizije Dejtona, ali i ovo suđenje Dodiku koje može da dovede do ozbiljnih posledica po stabilnost u BiH.

U Berlin ne idem sa strahom, ali idem sa oprezom

Kada je reč o odlasku u Berlin povodom 10-godišnjice Berlinskog procesa, premijer je naveo da je on značajan za regionalnu stabilonost, te da je, uz manje ili veće uspehe ostvario rezultate koji nisu za potcenjivanje.

- Nemačka posebno želi da apostrofira svoju ulogu sa EU i zemljama Zapadnog Balkana, mi kažemo pet plus jedan, a oni govore o šest država. Ne idem s strahom, ali idem sa oprezom jer uvek postoji opcija da neko taj skup iskoristi protiv nas, da kaže da smo remetilački faktor. Pozitivna vest je da se Priština saglasila da delimično ukine tu svoju jednostranu odluku o uvozu srpske robe iz centralne Srbije na KiM. Tačno je da je to samo preko administrativnog prelaza Merdare, jer oni pravdaju da Jarinje i Brnjak ne mogu da se koriste kao prelazi dok ne dobiju skenere. Važno je da srpska zajednica dobije uredno snabdevanje hranom, lekovima, potrepštinama za iole normalan život i, s te strane, pozdravljam odluku.

Kurti nema čime da se pohvali, pa priča da je pobednik

Što se tiče sporazuma CEFTA on je podvukao da smo se „saglasili da Priština može tehnički da učestvuje na sastancima pod nazivom UNMIK sa fusnotom Kosovo“.

- UNMIK je potpisnik CEFTE, a Kosovo sa fusnotom može da bude na tehničkim sastancima. To je regionalni sporazum oko bescarinskih procedura, uvoza robe. A to što Kurti kaže da tamo ide kao pobednik, to je jer je u izbornoj kampanji, ima izbore 9. februara 2025. A i o čemu da priča – on nema ni EXPO, nema ni brzu prugu koja će 24. novembra spojiti Beograd i novi Sad sa Suboticom, nema pešačko-biciklistički most, nema BIO4 kampus, ne može da priča o autoputu od Čačka do Požege ili od Beograda do Zrenjanina, ne može da priča o brzini vozova od 120 km/h, niti o izgradnji novog terminala na aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu. On nema o čemu drugom da priča, osim da navodno rešava tzv. „srpsko pitanje“. Nemam sastanak sa njim bilateralni, ali ćemo se nalaziti negde u nekom formatu. Verovatno ni meni, ni njemu neće biti mnogo prijatno, ali mi nismo birani da nam bude prijatno, nego da štitimo interese naše države. Verujem da će biti onih velikih patriota iz toplih soba koji će pitati zašto sam u istoj sobi sa njim, a mnogo je gore da budemo odsutni i da se odlučuje o nama bez nas. Niti mi gajimo neke simpatije, niti mislimo da je to neki dobri komšija, gledamo samo naš interes, a to je mir i politička stabilnost, i da se Srbija razvija u miru, da naši građani mogu da putuju i da nama dolaze turisti iz EU, ali i Kine i Rusije, da smo danas dogovorili isporuku novog ruskog gasa za zimski period, da sa pristustvovao u Skoplju izgradnji novog interkonektora preko Severne Makedonije, da imamo ponudu od Rumuna, da sa Rusima proširujemo Banatski dvor. Moramo da vodimo računa o svemu tome, i onome što je najizazovnije – da sačuvamo Srbe na KiM.

Plašim se ćete videti u ponedeljak neku provokaciju na KiM, jer se svaki put kada je bio sastanak na plenarnom nivou se nešto desilo loše od strane Prištine. Imam bojazan da će Kurti nešto uraditi, da će napasti privremene institucije, opštine po srpskom sistemu, možda da ih ugasi, rastera ljude.

Rat na KiM ili predaja – katastrofalne opcije

Premijer je primerio da su „jedni za predaju Kosova, a drugi su za rat za Kosovo, s tim da oni naravno ne ratuju“, ali da stvari ne možemo tako posmatrati.

- Jedni kažu da treba da priznamo Kosovo kao nezavisno, a jedni su, tobože, velike patriote i misle da bismo tamo trebalo vojno da intervenišemo, ne vodeći računa o posledicama takvog scenarija. A ja ne bih voleo da pogine ijedan policajac ili vojnik. Rat je uvek krajnja nužda. Ne mogu da budem deo te neodgovorne politike, niti izdajničke, niti samoubilačke, jer bi i jedno i drugo ostavilo katastrofalne posledice po Srbiju. Nama je sve važno što nas udaljava od sukoba i donosi benefit za naše građane što stvara uslove za rast plata i penzija. Što čini boljom atmosferom za život.

Tirani i Skoplju „Otvoreni Balkan“ nije u fokusu

Premijer je istakao da je njegov utisak da Tirani i Skoplju u ovom trenutku nije prioritet „Otvoreni Balkan“, osim implemetacija ovog što je potpisano.

- To je moralo dalje da se razvija i da se priključe Crna Gora i BiH, da i Kosovo kao region participira, i to bi dobilo punoću. Otvoreni Balkan je doneo mnogo dobrog, pre svega popravio istorijski složene odnose sa Albanijom, a sa Severnom Makedonijom je postavio stvari na mesto gde treba da budu, mi priznajemo njihov suverenitet, oni sa nama imaju neslaganje po pitanju KiM i to je najosetljivije i najizazovnije pitanje.

Izbori u Americi – derbi nad derbijima

- Što se tiče izbora u SAD, mislim da će biti veoma neizvesno. To je derbi nam derbijima, gde će nijanse odlučivati. Nesporno je da je to broj 1 politički događaj. Ceo svet čeka, Evropa čeka taj prvi utorak u novembru, jer od toga zavisi celo čovečanstvo. Mi smo mali i ovi naši problemi na geopolitičkoj mapi su mali. Pitanje jedne ili druge administracije će opredeliti ono što će se dešavati u Ukrajini i na Bliskom Istoku, kao i odnos prema NR Kini, jer su to dva najveća igrača.

Srbija u zelenoj boji za investitore

Premijer je naglasio i da se sledeće nedelje završavaju razgovori sa MMF i objasnio građanima šta nam donosi investicioni rejting koji je Srbija dobila po prvi put u istoriji.

-Nama je sporazum sa MMF bio još jedna garancija da smo dobra država za ulaganje. Ljudi moraju da znaju da država, kao što je Srbija, koja nije članica NATO i EU, koja u ovim okolnostima kaže da je vojno neutralna, što iritira sve, koja nije uvela sankcije Rusiji, dobije taj rejting to znači da uprkos svim okolnostima smo u zelenoj boji za investitore. To znači rast BDP, ili srpski rečeno, rast plata i penzija, što je suština svega. Imamo preko 900 evra prosečnu platu. Decembarska plata nije za prosek, jer neke kompanije isplaćuju bonuse, 13. platu. U januaru nas očekuje povećanje plata u javnom sektoru, u decembru povećanje penzija. Posle šest godina smo uspeli minimalnu zaradu da definišemo sa Unijom poslodavaca i sindikatima. Svako ima svoj ugao gledanja, a država je tu da izbalansira.

Ovo je maksimum koji država može da uradi za prosvetare

- Četiri sindikata u prosveti su postigli sporazum sa Vladom 2023. godine. Mi smo u mogućnosti da izađemo sa predlogom za povećanje plata u prosveti 12 posto. U ovom trenutku ovo je maksimum koji država može da uradi a da ne ugrozimo penzionere, ostali javni sektor. Nije stvar dobre volje, da li neko razume ili ne. Ja sam roditelj jednog đaka i studenta. Niko od nas nije ustao na krivu nogu, pa neće to da ispuni. Nema više para, ne možemo da nađemo više para. EKSPO, most, brze pruge, su vremenski oročene investicije, koje doprinose rastu BDP i ekonomije, jer se troši cigla, pesak, gorivo. Iz toga, mi pravimo osnovu za rast plata i penzija. Kada se obavežete da neće dati te pare za most, brzu prugu, vi se odričete onoga što vam stvara rast plata i penzija. Mi idemo onda u proces koji smo imali 2008. a onda smo došli da ne možemo da isplatimo penzije. Za vojsku, policiju, administraciju, radnike u kulturi, vatrogasce, ostale zaposlene u prosveti, osam posto. Neozbiljni političari kažu što ima ne date 120.000 početnu platu, ja bih dao i 220.000 dinara, ali nema prostora. Ne radi se o dobroj volji, maksimalno smo uradili to korektno. Imamo velike izazove za 2025. godinu, pao nam je javni dug, ispod Mastrihta smo. I ja sam imao jedan ugao gledanja kada sam vodio grad. Nije pitanje plata najvažnije pitanje, već vraćanje dostojanstva prosveti. Ja čujem da profesori u jednoj od najuglednijih gimnazija u Novom Sadu ne smeju da pišu neopravdane i da ne mogu da im ne dozvole da dolaze u trenerkama i helenkama u školu. A roditelji idu sa po dva advokata na roditeljski sastanak. Kada je nama učiteljica govorila niko nije smeo da kaže roditeljima da li ih je grdila. Ali, svima nam je država kriva.

Rekordni budžet za poljoprivredu

On je dodao i da su sa poljoprivrednicima složeniji razgovori.

-Kod njih imate mnogo udruženja, inicijativa. Negde imate stočare, negde samo mlekare, ratare. Nije ista situacija na severu i na jugu države. Ne dolaze svi sa istim problemima. Imamo rekordan budžet za poljoprivredu 137 milijardi. A 2023. je bio 80 milijardi. Nama se dešava da povećanjem subvencija se javlja više koji ih nikada nisu koristili i sada ih traže. Što se tiče stočara dodajemo 100.000 dinara za obnovu stočnog fonda, po grlu. To je ozbiljno izdvajanje za našu državu. Imate uvek i političke lešinare koji hoće da zloupotrebe situaciju. Ne mogu da razumem nekoga ko zastupa poljoprivrednike, a ima saksiju kod kuće. Imamo stručnjaka u Novom Sadu koji je i urbanista, poljoprivrednik, političar, a nije zasadio ni glavicu luka.

Albance savršeno ne zanima ko je vlast u Srbiji, već da dobiju KiM

Premijer se dotakao i predloga opozicije da se napravi i posebna sednica Narodne skupštine o Kosovu i Metohiji.

- Kako se nisu setili ti isti iz DSS kada su puštali Aljbina Kurtija iz zatvora, Koštunica ga je pustio 2001. iz zatvora. Kako se toga nisu setili 2004. i 2008. Ja mislim da treba da bude jedna od sednica Skupštine Srbije o KiM, jer me živo zanima šta oni misle o tome. Da čuje narod Srbije koje su to geniozne ideje. Kad smo imali problem KiM i ono najgore što se desilo što se tada niste setili. Albance savršeno ne zanima ko je vlast u Srbiji, već da dobiju KiM kao nezavisno.

Svi smo na ispitu

Vučević je naglasio i da kada dođe vreme biće rekonstrukcije Vlade te da ako dođe do toga to će onda sigurno biti pre 2027.

- Svi smo na ispitu, uključujući i mene. 90 posto ministara misle da ja pričam praznu priču- zaključio je Vučević.

Autor: Marija Radić