Vesić: Na mreži auto-puteva uskoro Valjevo, Loznica, Vrnjačka Banja, Trstenik, Požarevac…

Ministar građevinarstva, saobraćaja infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će početkom novembra biti završeno preostalih 5,5 kilometara od petlje “Divci” do Valjeva, sredinom decembra brza saobraćajnica Šabac-Loznica koja je duga 54 kilometara, a da će u decembru biti završeno skoro 30 km auto-puta od Kruševca do Vrnjačke Banje.

Time će, kako je rekao gostujući na televiziji Informer, na mrežu naših auto-puteva i brzih saobraćajnica biti priključeni Valjevo, Loznica, Vrnjačka Banja i Trstenik. On je dodao da će do kraja godine na mrežu auto-puteva biti priključen i Požarevac jer će biti završeno 19 kilometara od nadvožnjaka na pruzi kod auto-puta Beograd-Niš do Požarevca, kao i dodatnih 15-ak kilometara na samom Dunavskom koridoru.

Vesić je rekao da se očekuje da do juna sledeće godine bude završena deonica od Preljine do Adrana, kod Kraljeva čime će se i Kraljevo naći na mreži auto-puteva, te da će biti završena i poslednja deonica auto-puta Miloš Veliki od Pakovraće do Požege.

Osim toga, ministar je naveo da će 24. novembra biti otvorena deonica brze pruge od Novog Sada do Subotice dužine 108 kilometara, a da se očekuje da u novembru bude pušten u funkciju novi most preko reke Save na deonici auto-puta Sremska Rača-Kuzmin.

“Tu radimo dve devijacije, sa srpske i bosansko-hercegovačke strane. Stari most, koji je bio decenijama jedina veza decenijama, odlazi u istoriju, on će biti u funkciji, ali za neke lokalne prelaske, ali smo tu pored izgradili novi, moderan most sa četiri trake tako da će biti mnogo manje gužve. Pravi se jedan veliki zajednički granični prelaz sa BiH gde će sve biti integrisano - jedan prolaz, jedna kontrola što je dobro za obe države”, naveo je Vesić.

Podsetio je da je nedavno potpisao memorandum o nastavku rekonstrukcije niškog aerodroma “Konstantin Veliki”, a juče i ugovor za izgradnju nove železničke stanice na Novom Beogradu.

“Tamo postoji železnička stanica gde su suštinski samo peroni na mostu tako da ćemo prvo rekonstruisati most što će koštati oko 40 miliona evra, a onda ispod pravimo železničku stanicu koja će biti integrisana sa autobuskom stanicom. Sa te železničke stanice ćete imati lokalne BG vozove, zatim ‘Intersiti’ vozove koji voze između srpskih gradova i međunarodne vozove. Takođe, sa autobuske stanice imate lokalne, međumesne i međunarodne polaske”, rekao je Vesić i dodao da tuda prolaze i tramvaji, te da će tu biti i stanica treće linije metroa.

Govoreći o novom Zakonu o planiranju i izgradnji koji će biti usvojen sledeće godine, ministar Vesić je rekao da je postojeći zakon mnogo puta menjan i da je neophodno da se usvoji novi.

Naveo je da će početkom sledeće godine početi javna rasprava o tome koja će trajati najmanje šest meseci.

“Biće pozvani univerziteti, građevinske komore, privredna komora, investitori, udruženja potrošača odnosno svi koji učestvuju u ovom procesu kako bismo zajednički došli do najboljeg zakona koji bi dodatno učinio procedure bržim i transprarentnijim kako bi se još brže i lakše dobijale građevinske dozvole”, rekao je Vesić.

U tom smislu, naveo je da već ima nekih ideja kao što je da se za određen broj kvadrata omogući da građevinske dozvole mogu da izdaju projektni biroi koji licenciraju resornom ministarstvu, ispune određene uslove i polože bankarsku garanciju.

“Takođe, postoji ideja da se tehničkim biroima koji rade tehnički prijem objekata omogući da mogu da izdaju upotrebne dozvole pod istim uslovima kao i ovi biroi tako da je naša ideja da nosioci javnih ovlašćenja ne budu samo državni organi jer želimo da se ovaj proces bitno ubrza i da ljudi mogu lako i jednostavno da dobiju građevinsku dozvolu”, rekao je Vesić.

Istakao je da je učešće građevinarstva u BDP-u Srbije ove godine 5,9 odsto što je, kako kaže, duplo više nego 2012. godine.

“Mi smo prvih šest meseci ove godine doprineli BDP-u zemlje sa 1,1 milijardi evra tako da građevinarstvo bitno doprinosi rastu našeg BDP-a i mislim da ćemo novim zakonom dodatno olakšati investiranje i imati više kranova što je suština razvoja zemlje”, zaključio je Vesić.

