'SVAKA VAM ČAST! SVE SMO RAZUMELI' Brnabićeva se oglasila na vest da je Picula imenovan za izvestioca EP za Srbiju

Predsednica Skupštine Srbije oglasila se na vest da je nekadašnji hrvatski šef diplomatije i evroposlanik Tonino Picula postao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.

"E, svaka vam čast! Sve smo razumeli", napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži X povodom nove funkcije hrvatskog političara.

Е, свака вам част! Све смо разумели.

Well done #EU! We got your message loud and clear. pic.twitter.com/4nJloPdyIv