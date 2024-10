Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević i gradonačelnik Grada Niša Dragoslav Pavlović posetili su svih pet gradskih opština - Pantelej, Crveni krst, Palilulu, Medijanu i Nišku banju.



Žarić Kovačević je ocenila da je generalni utisak nakon sastanaka da bi gradske opštine, koje prema važećim propisima nemaju status jedinica lokalne samouprave, za razliku od opština i gradova, želele da imaju malo veća ovlašćenja kako bi bile bliže građanima i kako bi poslove delotvornije obavljale. - Nadam se da ćemo naći optimalno rešenje da gradskim opštinama koje nemaju status jedinica lokalne samouprave obezbedimo pristup samostalnom konkurisanju za projekte od značaja za njih ukoliko one, naravno, imaju kapacitete za to. To je predlog o kom ću razgovarati i razmotriti ga i s kolegama iz Vlade - najavila je Žarić Kovačević.



Navodeći kao dobar primer to da je ministarstvo u okviru javnog poziva za uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta kao modernih šaltera omogućilo i gradskim opštinama da se prijave na konkurs, Žarić Kovačević je pozvala svih pet gradskih opština Niša da konkurišu u narednom ciklusu za ova sredstva.

Istakla je da bi na taj način građani, koji svakodnevno dolaze u centar Niša da bi predali neki zahtev na šalter, bili znatno rasterećeniji, a uprava bliža korisnicima i efikasnija u ostvarivanju prava građana.

Gradonačelnik Dragoslav Pavlović izjavio je da se pred planiranje svake nove budžetske godine mora razgovarati sa opštinama kako bi one iskazale svoje potrebe. Dodao je i da Niš prikuplja zahteve od sugrađana s teritorija svih gradskih opština kako bi budžet za 2025. godinu bio što bolje osmišljen i usklađen s potrebama.



Autor: Dubravka Bošković