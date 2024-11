VUČIĆ O TRAGEDIJI U NOVOM SADU I OSTAVCI VESIĆA: Nisam ga to savetovao, ali je pokazao ljudsku odgovornost

Ministar u Vladi Srbije Goran Vesić saopštio je večeras da će sutra zvanično podneti ostavku na mesto ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zbog užasne tragedije koja je pogodila Novi Sad kojoj je život izgubilo 14 građana, a troje je teško povređeno.

Predsednik Vučić se osvrnuo na ovu užasnu trageduju i prokomentarisao ostavku ministra Vesića.

- Posle užasne tragedije koja je pogodila svakog normalnog i pristojnog čoveka u našoj zemlji još jedanput da izrazim saučešće porodicama stradalih i verujem da govorim u ime cele Srbije. Svi se molimo za život onih koji su teško povređeni i nadamo se da će uz pomoć lekara, Božiju, moći da prevaziđu teške povrede koje su ih zadesile.

- Kada se ovakve tragedije dogode, nacija i država, zemlja, su uvek kao porodica i pristojne ljude one uvek ujedine. Pristojni ljudi u tuzi ne traže glave ničije, traže da snažno zagrljeni kao porodica iz svega izađu, zajedno brinući o onima koji su pretrpeli najveću bol, tešeći ih, nadajući se da se ovo više nikada ne ponovi. Naša pomoć i podrška žrtvama, i odgovornost, koja mora da bude krivično pravna.

- Poslali su mi svi dokumentaciju. Bavim se time po nekoliko sati dnevno. I da vi sad, biće mnogo teško i sudovima i svima da ustanove, da li da nije bilo opterećenja stakla, to bi stajalo još godinu, dve tri, jer svakako su te sajle dotrajale, stajale 60 godina, zašto se nismo setili to da promenimo...

- To je bilo inovativno, izuzetno delo 64. godine, kao što je hala Pink bila, ali se uvidelo da onakav krov ne može da stoji. Kad se srušio krov, poginulo je 80-90 ljudi u Rusiji. Ovde je svakako reč o greški struke, a ne bio u koži ni sudijama ni tužiocima, ni veštacima.

- Svakojakih sam se gluposti naslušao. "To je zato što su radile kineske kompanije, ko je to radio...". Suština je da se izbace kineske kompanije i to je smešno. Doneo sam papir da vam pokažem, 2009. godine, 20. avgusta, Mlađan Dinkić, aneks broj 1 tog sporazuma između Srbije i Kine, potpisuje Mlađan Dinkić, Aleksićev šef kad su nas lagali za onih 1.000 evra koje će da podele. Đilasov potpredsednik danas, oni kojima su usta i koji na najglasniji način izgovaraju reči prekora, koji ih nisu kritikovali za to već smatraju da je dobro to što su uradili. Samo da znaju ljudi da su oni koji su to uradili, ne mi.

- Da li je tu pogrešio neki institut, zavod, ustanoviće sud. Važno je da usledi kazna da bi to bio nauk i opomena svakome da u budućnosti mora da se vodi računa i sa mnogo više pažnje pristupa poslu. Ne možemo više da izgubimo ni jednog deku ni jedno dete.

- Dogode se greške u sistemu, u Nemačkoj, to ne znači da je Angela Merkel ubica. Goran Vesić je... ja sam juče, danas, prekjuče mnogo puta sa njim razgovarao. Ljudi su rekli "Vučić ga je naterao da podnese ostavku", valjda su hteli da kažu da tako vodim računa o ljudima. Moram da ih razočaram - nisam, i nisam bio siguran razumevajući i to što misli većina u vladi da je takav gest neophodan, upravo znajući okruženje u kojem radimo, zato sam rekao poštovaću odluku i predsednika Vlade i Goranovo ljudsko poštenje da to učini, ali ga to nisam savetovao niti govorio da to učini. Jedino sam rekao da je on pokazao odgovornost, ne samo po ovom pitanju, on nema nikakve odgovornosti.

- Ova tri dana su bila veoma teška za svakoga od nas. Suočio sam se sa mnogo lošim osobinama kod ljudi, čak i oni koji su mi dragi. Kako je prošao jedan dan, i kako krene hajka na društvenim mrežama, organizovana i orkestrirana u regionalnim medijima i kada dođe teško vreme i kada ta hajka krene, ljudima strah neretko kalja obraz i u tom strahu su spremni na sve. Jedni da odagnaju opasnost od sebe, drugi da nađu krivca da ne izgube poziciju... To sam slušao od biznismena kojima je Vesić smetao jer nikad nisu bili zadovoljni njegovom nesvrsishodnošću prema njima.

- Postavim pitanje koga da hapsim, kažu nekoga iz organizacije koja je pomagala ljudima, da se nađe krivac, tuci po njemu i ceo narod će da bude zadovoljan i tako dalje. Čekaj, izabrali ste me za predsednika da bih ja nekom nevinom stavljao teret 14 poginulih ljudi. Vi mene ne poznajete, možda ste me precenili u smislu političkog opstanka, ali ste me potcenili u ljudskom smislu. Da vodim hajku protiv ljudi da bih spasavao svoje rejtinge, pre bih se ubio nego to radio. Ne znam iskreno da vam kažem ko je tačno kriv, svako prebacuje na drugog u svom lancu.

- Rekao sam "on je takav, emotivan, ali veoma obrazovan i mnogo od njega može da se nauči". Bolji je i on čovek nego što sebe oće da ostavi u nekom trenutku. Ne mislim da je to opravdanje, svaki dan programi i ulice su oblepljeni mojim fotografijama da sam ne znam šta uradio. On će biti tu u stranci gde sam i ja, nastavićemo zajedno da radimo, i borićemo se zajedno. A ovo je način da pokažete odgovornost kakva nije bila poznata u srpskoj politici ranije, i neki koji uzvikuju hočemo ubice, ovakvi onakvi, nikad ostavku nisu podneli za mnogo gore stvari. Odustajanje od suvereniteta, puštanje albanskih terorista, ćutanje na desetine naših ubijenih na 17. mart i 30 naših crkava i manastira uništenih, uništenje Srbije i Crne Gore i da na kraju Kosovo dobije nezavisnost. Neću da vam govorim o Kontrastu sa 8 mrtvih, ovde u svemu tome nema korupcije, već greške struke. A sve ono što su izgoreli mladi ljudi u Novom Sadu sve je to bila korupcija, zinuli za parama.

- On je išao, sav skrhan i čekajući porodice te divne porodice, možete misliti kako im je teško, imaju dostojanstvo, neki su izgubili sve što imaju u životu. Ti ljudi nisu besni kao neki drugi, ti ljudi su tužni i prihvataju ruku onih koji su tužni i koji dele njihovu bol. E u tome je razlika kad vidite besnog čoveka, vi znate da on nikog nežali, da mu nije ni do Boga ni do ljudi, već samo do njega. O tome vodite računa, pošto im planove bedne i jadne znamo, o barikadama na mostovima, pa će ovako i onako da upadaju u gradsku skupštinu, pa da 11. zatvore Vladu Srbije, sve genijalne ideje, toliko glupo da nemam reči. Ne može da im padne na pamet ništa mudro, ozbiljno, odgovorno, da predlože nešto. Nećete srušiti Vladu Srbije. Pa da uspeju da je sruše, da Vučević kaže sutra "evo, nemamo Vladu Srbije", pa kome ću ja da dam mandat, nikome od njih neću jer ih znam, gledam ih svaki dan, i kako se ponašaju i danas, daću nekom odgovornom.

- Nemojte Miloša Vučevića, neće proći. Ja vam nudim rešenje. Skupština bez problema sa 126 glasova, ispunićemo želju, dajte nam vaših 70, 80. Savetodavno mišljenje na referendumu da tražimo od naroda da li su saglasni sa razrešenjem Aleksandra Vučića, ukoliko je narod saglasan sa tim, javno se zavetujem, tog dana dajem ostavku i idete na nove predsedničke i nove parlamentarne izbore. To već možemo u januaru, martu ili maju. Nemojte da maltretirate ovaj narod. Uvek isti ljudi.

- Uništiće nam apsolutno sve. Srbija ne sme da stane. Nisu tu važni ni Aleksandar ni Goran ni Miloš ni Milomir. Neretko im obraz kalja. Ljudi znaju da je privremena dozvola upotrebna dozvola, to se takva panika diže. Vi ne možete da suzbijete taj strah. Hajde mi sad recite ko u lancu će da vam potpiše bilo šta u budućnosti. Nula metara pruge su izgradili. Sve su opljačkali, samo su oni bili bogati. Vi ste se hvalili, ti si to prijavio APR-u da si imao 650 miliona evra. Pošto znam kako si gde i šta uzimao. I što je najgore ovaj Manojlović Rokfelerov potrčko kaže odnosim prijavu protiv Brnabić i Vučića, i Pajtić kojem je srednje ime "lopov".

Vučić: Potrošili smo 65.552.000 evra

- Rekli su nam ne može u 65 njihova braća u Hrvatskoj u Indeksu i ne znam gde su, u svim tim antisrpskim medijima, kažu nisu 65, potrošili su 15 miliona. Potrošili smo 65 miliona i 552 hiljade. Šta vam tačno nije jasno? Ovde imate i sve ko je kako za koje radove dobijao novac.

- Tražimo stvarne krivce, ne pronalazimo krivca u teorijama zavere. Borba za pravdu nije ono što nam se zbivalo '45. Koliko smo najboljih i najvrednijih se otarasili pozivajući se na pravdu. Prema tome, mene nemojte da svrstavate u četnike, partizane, pošto sam ja samo Srbin. Bez prava na odbranu, argument, bilo šta. Jedni mi govore da sam izdajnik, drugi da sam đubre jer ne priznajem nezavisno Kosovo. Jedni te isti ljudi mi kažu da uništavam evropsku budućnost Srbije, drugi da sam izdajnik jer nisam skočio da se vidim sa Lavrovom 10 puta. Neretko je reč, ne uvek naravno, poštovanje za svako drugačije mišljenje mora da postoji, neretko je reč o talogu društva, koje ne biste saslušali ni po jednom pitanju, ali napadnu svakoga i to će biti sve teže za svakoga u svetu. Danas si strašno popularan što veću glupost izgovoriš na društvenim mrežama.

"Ovo je samo početak ostavki"

- Ovo je težak udarac psihološki za zemlju. Mi 14 ljudi ne možemo da vratimo, nepodnošljiv udarac za njihove porodice i za celu zemlju, zato moramo da izguramo sve što smo planirali. Ovo je samo početak ostavki. Važno je da se ustanovi krivična odgovornost, ali zemlja mora da ide napred. Imam nemoguć strah kako ćemo da uradimo sve do 2026. jer znam u kakvom smo paklu sad. Nema sad tog majčinog sina koji će bilo koji papir da potpiše.

O medijskoj hajci iz regiona

- Uvek su Šolakovi i Đilasovi mediji. Oni koji to nisu jasno je što to rade. nešto drugo njih brine, to što nisu uspeli Srbiju da unize, da je bace na kolena iako su član EU i NATO-a, nisu uspeli da je uruše već vide da Srbija brže napreduje od njih. Stotinama godina su bili ispred nas, naš rast je danas mnogo brži nego njihov. Kod nas je prosečna plata bila 329, kod njih 850, dva i po puta. Danas je 1,55/1 i to će se smanjivati. Kada oni budu imali 1.550, mi ćemo imati značajno preko 1.100 prosečnu platu. Ni ta razmera im se neće zadržati, pri tom je naš dug prema BDP značajno niži od njihovog, ali oni su veoma uspešna zemlja i želim im uspeh i srećan sam što mi nemamo tu vrstu frustracije i kompleksa kakvu oni imaju prema nama. Ja sam potomak nekog koga su oni ubili u 1. svetskom ratu. Ja kuće nisam spaljivao nikome, a oni su celoj porodici Vučić spalili kuće. Sve kuće Vučića su spalili. Ja razumem zašto oni to rade. Da iskoriste svaku priliku da me optuže.

- ne treba nam izvinjavajući faktor zato što mi ništa ni od koga ne krijemo. Ja se ne dodvoravam onima koji su na ulici, to nikad nisam radio. Na hajku i na harangu ne reagujem. Mi ovo radimo jer nam je važno da krivci budu kažnjeni. Kako da odemo u jednu porodicu i kažemo "izgubili ste dete a niko nije kriv", nemoguće je. Krivci moraju da budu pronađeni. A to ne radimo da bismo dali nekome nečiju glavu ili krv, već zato što je to pravda i suština postojanja ljudskog roda. Tu pravdu ne donosite na ulici, ne preki sudovi i oni koji misle da mogu da rade šta hoće.

- Sto puta sam im rekao "zaboravite na te priče". Mene morate da ubedite u to a ja neću, ne pada mi na pamet. Ova zemlja mora da ima ozbiljnu vladu, a ne onakvu kakvom ste je vi napravili, zemlju kriminala, u kojoj ste otpustili radnike fabrika. Zato ja nudim rešenje, idemo pred narod na vaš zahtev. Ako narod kaže da jeste za postupak razrešenja predsednika Srbije, tog dana podnosim ostavku. Ja da budem predsednik Srbije, a da nemam podršku naroda - ni dan neću. Ne treba da se krijete ko Pajtić sa tašnicom, do poslednjeg dana sa 4 odsto. Za nas je ključno pitanje - pod 1. pravda, i pod 2. hoćemo li da nastavimo modernizaciju zemlje, imamo li snage za to ili nemamo. Srbija ja mislim da ima snage i da mora da nastavi sebe da menja i da napreduje, da se gradi, da mora da dalje ide sa svojim investicionim rejtinzima, povećavanjima plata, Srbija to mora da uradi. Ljudi misle da je to nepovratno što je urađeno i da ne može da ide na lošije, verujte mi da može, vratite one prethodne da vlast i videćete da može.

- Ne umeju da rade, da napišu nešto, ne umeju da oforme ni opštinske odbore, ništa ne umeju da urade. Da nema ove nesreće, ničim se ne bi bavili. Kad nisu nesreće i tragedije, tad je uživanje "Vučiću pederu" na stadionu, i to je sve.

- Tu ima rešenja za njih, ali se plašim da bi to Srbiju uvelo u vrzino kolo. Potrudiću se za dve godine da osiguram sigurnu većinu za budućnost. Ja sam slušao ovo od ljudi iz svoje stranke, neke sam pozvao i rekao hajde malo se zaustavite. Budite ljudi kad je teško. Nemojte da radite ono što ne najlakše i što se očekuje. Hajde skloni se iz čopora i budi čovek. Ja nudim, ponoviću, savetodavni referendum ovima drugima, a što se tiče mojih ljudi... Jedno je savetodavni referendum, a drugo rešenje koje prizivaju svaki dan, a tiče se mene. Morate mene da ubijete. Treće rešenje za vas ne postoji. Neće vas spasiti poraza na izborima ni odlazak Vučevića, ni Ane, ni mene ni nikog drugog. Svi ti koji će i sutra da provode nasilje moraju da znaju da će da odgovaraju za nasilje. Mi smo uvek bili nežni prema njima, puštali ih da divljaju, da to traje i po sat vremena, a onda reagovali.

- Na prethodne izbore smo izašli zbog tragedije u Ribnikaru i Orašju i Duboni, mislili su da će na talasu tragedije da dobiju izbore. Rekli su da nikada nećemo preći 35. Ja znam kako stvari stoje. I kad se narod ljudi, i kad je narod besan, ja sve to znam, ali ja znam da ljudi znaju šta je država. Išli smo na izbore, imali, završili smo ih. Ja im sad kažem, to što tražite, posle ćete da kažete "Vučiću vratite se". Nijedna škola vam nije dobra, nijedan klinički centar, ništa što ste vi ikad uradili vam nije dobro. Morate to da rešite sa mnom, ili demokratski, ili nedemokratski.

- Nemam ja 35 kuća i stanova. Imam samo jednu.

