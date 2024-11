'O poštenju nam lekcije drže ljudi koji su, dok su bili vlast, bili i tužioci i sudije!' Brnabić o licemerstvu opozicionara

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži "X" , gde je istakla brutalnu činjenicu o licemerstvu pojedinih opozicionara.

Ovako to izgleda kada najneodgovorniji pričaju o odgovornosti, najveće kukavice o hrabrosti, najveći lopovi o poštenju, započela je Brnabić i dodala:

- Nikada im, za 10 godina vlasti, nije palo na pamet da ponude zbog nečeg ostavku – ni kad je etnički čišćeno KiM 2004. uz gromoglasnu tišinu Beograda, ni kad su izgubili državnu zajednicu 2006, ni kad je Priština proglasila nezavisnost 2008, ni kad su doživeli debakl u Međunarodnom sudu pravde 2010, ni kad se nezaposlenost popela iznad 26%, ni kad su nenaplativa potraživanja zbog čiste političke korupcije i trgovine uticajem došla na četvrtinu ukupnih kredita, ni kad nas je svetska ekonomska kriza pogodila kao bomba, a da ekonomiju nismo ni imali, ni kada su u tragedijama ljudi gubili živote.

- Takvi o ostavkama pričaju ljudima koji su, i nakon pandemije korona virusa, i nakon majskih tragedija, SVE SVOJE MANDATE VRATILI NARODU da narod odluči ko dalje da vodi Srbiju. Oni, koji sa Aleksandrom Vučićem nisu smeli da se suoče čak ni kada im je to bila ustavna obaveza – na konsultacijama nakon izbora, koji svoje ime ne smeju da stave na sopstvene izborne liste, pričaju nešto čoveku koji je poverenje naroda dobijao toliko puta u poslednjih 10 godina, a najveće upravo na poslednjim izborima i to na svoje ime.

- O poštenju nam lekcije drže ljudi koji su, dok su bili vlast, bili i tužioci i sudije. I ponovo bi tako. Preki sud, kakva je bila i „reforma sudstva“ 2009, kada je, u dva dana, 1.000 sudija i tužilaca ostalo bez posla. Srbija se od toga ni do danas nije oporavila. Ljudi koji su u opštinskim odborima svoje stranke birali sudije. Ljudi koji su postali milijarderi (u evrima) dok je pola miliona ljudi ostalo bez posla u Srbiji. I iznad svega, i uvek im je samo – politika i vlast. Nikad ništa više od toga. Beskrajno tužno - zaključila je ona.

Овако то изгледа кад:

најнеодговорнији причају о одговорности,

највеће кукавице о храбрости,

највећи лопови о поштењу.



Autor: Dalibor Stankov