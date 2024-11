Bulatović: Đilas će biti najsramotniji deo srpske istorije

Dejan Bulatović, poslanik, istakao je da je ponovo u dilemi da li da odgovori, kako je rekao, "pokvarenom potrčku koji piše tekstove i objave Draganu Đilasu, ili lično Đilasu".

- Ipak, s obzirom da se ne zna koja je besnija hijena od njih dvojice, ipak ću Đilasu, jer je on taj koji generiše nasilje u Srbiji i svakodnevno poziva na uzurpaciju vlasti ne birajući sredstva - kazao je Bulatović i dodao: - Šta taćno reći o čoveku koji nije u stanju sam da napiše svoju objavu, ali je u stanju da patološki mrzi, preti, pesniči i besni? Možda najbolje podsetiti ga da mu je nivo podrške naroda ispod nivoa statističke greške? Ili konstatovati da je ponovo odbačen od svih? Da su ga ostali "opozicioni" liderčići iskoristili u prethodnim kampanjama kako bi na njegov račun ušli u Narodnu Skupštinu, pa sada hoće svako svoj deo i neće da ih Đilas prevari? Da li ga ponovo podsetiti da mu je mesto u adekvatnoj medicinskoj ustanovi, a ne u plenumu Narodne Skupštine? Jer, ti psihički poremećaji i stanja koja on ima se leče. U protivnom, podseća na besnog psa koji jedva čeka da čuje šta je Aleksandar Vučić novo rekao da počne da peni i besni. - Bilo nekad sad se samo pripoveda“, je najbolja narodna poslovica koja opisuje Đilasa. Most na Adi, Bulevar Kralja Aleksandra, podzemni kontejneri, trgovina medijskim prostorom, uvođenje rijaliti programa u Srbiji, niz je nepregledan... Bio je nekad mračni gospodar Srbije, uzimao je, prisvajao, uništavao, ali toga više nema. Gazdovao je, komandovao i pretio, ali sa tim je odavno gotovo. Dragan Đilas nije više gradonačelnik Beograda i nije više predsednik Demokratske stranke. Beograd je unakazio, a Demokratsku stranku rasturio. Otuda potiču njegovi bes, frustracija i mržnja prema Aleksndru Vučiću, koji gradi, stvara, brani, jača i voli Srbiju i srpski narod. Narod ne želi nasilje, agresiju i mržnju, zato Đilas više i ne postoji na našoj političkoj sceni, osim kao jezivi eho odvratne političke prošlosti - kazao je Đilas.