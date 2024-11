VIDEĆEMO KAKAV ĆE SADA STAV BERLIN ZAUZETI PREMA KURTIJU Bivši ambasador SRJ u Nemačkoj o posledicama raspada Šolcove vlade

Bivši ambasador SRJ u Nemačkoj Zoran Jeremić smatra da je raspad Vlade Nemačke bio očekivan, kao da će njihov pristup zavisiti od postupaka Prištine.

Bivši ambasador SRJ u Nemačkoj Zoran Jeremić kaže da je raspad koalicije „semafor“ u Nemačkoj bio očekivan i motivisan ekonomskim razlozima, a da će dalji angažman ove zemlje u dijalogu Beograda i Prištine zavisiti od budućih koraka prištinskog premijera Aljbina Kurtija.

„Shvativši da se sada stvari pomalo okreću protiv njega, da Tramp više nije tako na njegovoj strani kako je bila prethodna administracija, pokušaće da uradi sigurno nešto će ići na eskalaciju sukoba. To je sada njegova jedina karta. On na dosadašnju podršku više ne može da računa i njegova jedina karta je da eskalira sukob, a to je ono što će odlučiti i stav Nemačke po pitanjima na Zapadnom Balkanu“, kazao je Jeremić za Kosovo Online.

Komentarišući raspad vladajuće koalicije u Nemačkoj, Jeremić kaže da je to bilo očekivano.

„Sa jedne strane njoj je pretio raspad od trenutak kada je nastala jer je to bila od početka neprirodna koalicija koja je sastavljena samo zbog matematičke vrednosti i odnosa snaga u parlamentu. Iznenađenje je što je nastalo u trenutku izbora u SAD i to rezultatima izbora, činjenicom da je pobedio Tramp i da se za Nemačku mnogo toga promenilo, posebno u tom smislu što gotovo cela vladajuća koalicija ima poprilično negativan stav prema Trampu. Onda treba tražiti rešenja na koji način održati saradnju sa SAD u tim uslovima“, kazao je Jeremić.

Podseća da u tom svetlu treba tumačiti poruke kancelara Olafa Šolca i ministarke spoljnih poslova Analene Berbok.

„Svi su insistirali na savezništvu jer oni znaju da će to savezništvo izgledati drugačije nego sa prethodnom administracijom“, naglašava Jeremić.

Dodaje da je raspad koalicije motivisan i obrazložen ekonomskim razlozima, odnosno „kočnicom dugova“, delom nemačkog Ustava kojim se sprečava zaduživanje države do određenih vrednosti.

„Šolc je tražio da s obzirom na izmenjene, vanredne okolnosti zbog rata u Ukrajini ta stavka Ustava isključi i Nemačka može da se zadužuje više. Linder to nije prihvatio. On je bio zastupnik teze ’pošaljimo tauruse bolje nego pare’. Šolc je protivnik slanja taurusa jer zna da će tog trenutka kada stignnu u Ukrajinu biti iskorišćeni za napad na daleke ciljeve u Rusiji. A, prvi taurus koji pogodi most na Krimu biće znak početka napada na Nemačku“, ističe Jeremić.

Upitan na koji način će kriza u Nemačkoj odraziti na Zapadni Balkan i pitanje Kosova, ovaj karijerni diplomata ističe da će to zavisiti od procene koliko bi Nemačkoj takav angažman doneo koristi.

„To više neće biti veza sa Kosovom i tim uslovima, nego od toga šta Nemačka može da dobije jer ona se sada nalazi u fazi da traži novi identitet i pokušava da stvori primat u Evropi. Jedan od puteva za to je i Ukrajina i krizna žarišta tipa Kosovo. Da li će smeti da ulazi u rizik da preuzme na sebe, pored Ukrajine koja sigurno dolazi kao njen problem, i Kosovo to je vrlo teško reći. Zavisiće to pre svega od stava američke strane i od stava samog Kurtija“, smatra Jeremić.

Autor: Dalibor Stankov