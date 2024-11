UŽIVO! Obraća se predsednik Vučić: REKONSTRUKCIJA VLADE OD MARTA DO JUNA! Vreme je da otvorimo karte! (FOTO)

Sednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke počela je oko 17.00 časova u Sava centru u Beogradu, a sednici prisustvuje predsednik Srbije i član Predsedništva stranke Aleksandar Vučić.

Sednica je počela minutom ćutanja za nastradale u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Obraćanje predsednika Vučića

- Teški su dani za nama, za svakog normalnog i pristojnog čoveka u ovoj zemlji - rekao je Vučić i dodao:

- Te velike tragedije ostave trag i u srcu i u duši svakog građanina koji ima stvarnu empatiju, a to jeste najveći broj ljudi u našoj zemlji. Iz toga nikada ne znate ni kako da izađete, a znate da morate i da živite i da zemlju čuvate i da je gurate napred. Od 2012. godine pa do danas, od velikih poplava koje su nas zadesile, značajnog broja stradalih, migrantske krize, kovida, ogromnogo broja ljudi koji su uzmrli kao i u svakoj zemlji na svetu, do toga da u našem ne tako dalekom okruženju bukti rat koji ponajviše liči na svetski sukob od Drugog svetskog rata pa do danas, gde se danas nalazimo u najtežoj situaciji pritisnuti sa svih strana gde niko nije zadovoljan našim stavom koji označava stav jedne samostalne i nezavisne zemlje i niko nije srećan zbog toga - rekao je Vučić.

- A to je naša jedina pozicija, da čuvamo svoju zemlju da ne učestvujemo u sukobima i ratovima, da čuvamo živote naše omladine, naših ljudi, našu budućnost i da nam zemlja istovremeno naporeduje. Do tragedija užasnih u školi "Vladislav Ribnikar", u Duboni, u Malom Orašju koje su presekle zemlju. Trudili smo se da i u tim najtežim trenutcima, ne gubeći glavu, se ponašamo odgovorno i ozbiljno znajući koliko je teško. Obilazili smo porodice, razgovarali sa svima, roditeljima. gledali kako i na koji način koliko je moguće da pomognemo - rekao je Vučić i dodao:

- Zato sam zahvalan i gradonačelniku Đuriću koji je otišao na sve sahrane, a možete da mislite koliko je teško da vidite kakva je bol kada odete u porodicu gde su otac i majka izgubili decu, majka izgubila i oca. Šta da kažete, ali je posao onih koji su u državi da odu i da kažu "Primite naše saučešće" i da pokažu da im je zaista teško, da pokažu da su ljudi. I svi su primili saučešće na dostojanstven način. Nedostojanstveno se ponašaju oni koji ne žale nikoga. I uvek je tako bilo. I uvek će tako biti. Kad god vidite besne ljude, oni ne žale nikog. Oni traže nešto za sebe, a ne žale nikog.

Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Previous Next

Sednicu je otvorio predsednik SNS Miloš Vučević

Na sednici je prisutno 543 člana, rekao je na početku premijer Vučević.

- Pored sve tuge i nesreće koja je zadesila naš narod, ne bežeći od bilo čije odgovornosti, kako u krivično-pravnom smislu, tako i u političkom, obaveza SNS je da ne dozvoli da se država uruši i da ne dozvoli da sve što je urađeno bude izostavljeno - kazao je Vučević.

- Geopolitička situacija je takva da mnoge stvari ne zavise od nas, ali se prelamaju preko naših leđa. I kada se desi velika tragedija kao prošlog petka u Novom Sadu, to je poziv na nacionalno jedinstvo. To jedinstvo i solidarnost ne znači amnestiju bilo koga, niti bekstvo od istine niti prećutkivanje. Znači odgovoran pristup, objektivan pristup, onakav kakav svaka država mora da ima. Očekujemo od vas kao članova GO da ne ćutite, već da se politički borite, poštujući bol porodice i da se čuje istina koja se tiče politike. Istina krivično-pravnog postupka je u rukama policije i sudstva. Ne sme biti pritisaka sa bilo koje strane, i sa pozicije i opozicije - rekao je Vučević.

Kako kaže, naša obaveza je da ne dozvolimo da anarhija sa društvenih mreža pređe na ulice.

Sednici prisustvuju: predsednik SNS Miloš Vučević, kao i funkcioneri Ana Brnabić, Siniša Mali, Maja Gojković, Irena Vujović, Bratislav Gašić, Goran Vesić, Aleksandar Martinović, Petar Petković, Marko Đurić, Marija Zdravković, Arno Gujon, Tomislav Momirović...

Početak sednice otvoren je za javnost, nakon čega se zatvara za predstavnike medija, navodi se iz Srpske napredne stranke.

Sednica se održava u Glavnoj kongresnoj sali Sava centra u Beogradu.

Podsetimo, predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević poručio je da će biti utvrđena odgovornost onih koji su krivi, u krivično-pravnom smislu, za nesreću u Novom Sadu, ali da, što se tiče političke odgovornosti, ne može da se završi samo na ostavci Gorana Vesića.

Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Previous Next

Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Previous Next

Autor: Aleksandra Aras