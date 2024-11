'NATO BOMBARDOVAO BEOGRAD DA BI RASPARČAO SRBIJU' Ilon Mask podelio snimak koji sve govori! (VIDEO)

Svetski poznati profesor je ponovio da se, kada je reč o ratu u Ukrajini, ne radi o onome što nam se svakodnevno servira.

Milijarder, Ilon Mask, podelio je na svom profilu govor u kojem Džefri Saks priča o nelegalnom bombardovanju Srbije od strane NATO.

- Zanimljivo - napisao je Mask na društvenoj mreži X.

Džefri Saks, američki ekonomista, akademik i profesor na Kolumbijskom univerzitetu, govori:

- Amerikaci su bombardovali Srbiju 1999. godine. NATO je bombardovao prestonicu Beograd, 78 dana zaredom, kako bi rasparčali zemlju. Rusima se to nije svidelo. To je počelo 1990-ih, kada je američki državni sekretar obećao Mihajlu Gorbačovu da se NATO neće pomeriti nijedan inč ka istoku, ukoliko on prizna ujedinjenje Nemačke. Onda su SAD počele da varaju. Klinton je 1994. potpisao plan o proširenju NATO sve do Ukrajine - podsetio je Saks.

Zatim je napomenuo da su u NATO 1999. ušle Poljska, Mađarska i Češka, da bi zatim SAD predvodile bombardovanje Srbije.

- To je bila jasna upotreba NATO, kako bi se bombardovala prestonica u Evropi, Beograd, 78 dana zaredom, kako bi se zemlja podelila - istakao je Saks.

Prema njegovim rečima, ruski predsednik, Vladimir Putin, čak je pokušao da bude malo više proevropski, proamerički, zapitavši se možda bi trebalo da se pridruže NATO, dok je još postajao princip zajedničkih i jednakih odnosa.

Onda se dogodio teroristički napad na SAD, rat u Avganistanu, nakon čega su Rusi rekli da će pomoći, jer razumeju rat protiv terorizma, naveo je Saks.

- SAD su se 2022. jednostrano povukle iz Sporazuma o antibalističkim projektilima - istakao je Saks, podvlačeći da je to omogućilo Americi da postavlja raketne sisteme u istočnoj Evropi, što je Rusija shvatila kao direktnu pretnju svojoj nacionalnoj bezbednosti, a nakon čega je morala da razvije strategiju jer su se ti raketni sistemi nalazili svega nekoliko kilometara od njihove granice.

Saks potom dodaje:

- 2004. i 2005. bili smo umešani u "meke promene režima" u Ukrajini, u takozvanoj obojenoj revoluciji, ali 2009. Janukovič je odneo pobedu na izborima u Ukrajini na politici neutralnosti, a već 2022. u februaru, SAD su učestvovale aktivno u rušenju Janukoviča. SAD su onda rekle OK, sada ćemo im dati novu vladu i NATO je rekao sada ćemo se zaista uvećati.

Međutim, nastavlja Saks, Putin im je rekao "stanite, rekli ste da se nećete širiti ka istoku", iako se ta Alijansa već proširila za još sedam zemalja.

- 15. 12. 2021. Putin je na sto stavio nacrt bezbednosnog sporazuma između Rusije i SAD, a u osnovi tog sporazuma je da nema proširenja NATO, počela je "specijalna vojna operacija", a pet dana nakon toga Zelenski je rekao: "Ok, ok, neutralnost" - navodi Džefri Saks, da bi odmah nastavio:

- E, onda su SAD i Velika Britanija rekle nema šanse. "Momci, nastavite da se borite, čuvamo vam leđa. Nismo na vašem frontu, svi ćete umreti, ali čuvamo vam leđa." Preko 600.000 mrtvih je od kada je Boris Džonson odleteo u Kijev da im kaže da budu hrabri.

Ovaj svetski poznati profesor je ponovio da se, kada je reč o ratu u Ukrajini, ne radi o onome što nam se svakodnevno servira.

- Ovo je čista propaganda SAD, mi ovde igramo igrice i ne dao Bog da nam stigne nuklearno oružje, ali mi smo ga prvi njima odneli - zaključio je Saks, misleći na Rusiju.

Autor: Iva Besarabić