DEJAN BULATOVIĆ: Đilas doživeo ultimativni fijasko i to je Srbija imala priliku da vidi uživo

Ako bih morao u dve reči da opišem kvazilidera pokisle opozicije Dragana Đilasa, nakon jučerašnjeg minimalističkog okupljanja ispred Vlade Srbije, te reči bi bile – potpuno propao, izjavio je narodni poslanik Dejan Bulatović čiju izjavu prenosimo u celosti.

Kao navijena pokvarena ploča, ponavljajući besmislice, jasno je priznao da opozicija nema apsolutno nikakav plan delovanja. Ja bih dodao, nikada ga nije ni imala. Pored toga što je ponovo prosuo mržnju prema Aleksandru Vučiću ponavljajući reč “laže”, jasno je pokazao da, praktično, opozicija u Srbiji više uopšte ne postoji. Ako bih morao da izdvojim najveću laž, glupost i besmislicu koju je ova politička propalica izgovorila na televiziji N1, bila je da se na jučerašnjem skupu okupilo između 10.000 i 15.000 ljudi. Možda je to sanjao, ali se to svakako nije dogodilo. I pored upornog insistiranja novinarke da mu odgovori zašto on konkretno nije govorio na protestu i šta je dalji plan delovanja te nazovi opozicije, osim dubokog razočarenja, obešenog nosa, jedva je mumlao unapred nabiflane besmislene rečenice. Đilasu se upadljivo sušilo grlo, pa je u nedostatku argumenata optužio svog dojučerašnjeg ljubimca Aleksandra Jovanovića Ćutu da je njegova poslanica Danijela Nestorović slagala kada je tvrdila da joj je neko probušio gume i da se samo jedna izduvala. Cirkus. “Mislim da sam jasniji bez vaših potpitanja” izgovorio je Đilas u maniru bahatog nasilnika koji bukvalno ni na jedno pitanje novinarke nije imao odgovor. U pokušaju da se izvuče iz močvare u koju je potpuno potonuo, optužio je “neke” političare da iznutra ruše opoziciju, a bio mu je kriv i doktor Dragan Milić iz Niša koji je konstatovao da je jučerašnji skup bio “fijasko”. Maliciozno i bedno, obratio se Miliću na način nedostojan čak i Dragana Đilasa, optužujući i njega da koketira sa vlašću Aleksandra Vučića. Kao zmija otrovnica je reagovao na kritiku akademske zajednice da protesti više nisu sredstvo koje opozicija ume da koristi i još jednom pokazao da je apsolutno nesposoban da podnese slovo konstruktivne kritike, pogotovo od onih koji su uveliko pametniji od njega. Da zaključim. Bedan, propao, pobeđen, ironičan, dezorijentisan i bez ikakvog plana. Sam. Tako je Đilas izgledao u emisiji na televitziji N1. U pravu je doktor Milić. Dragan Đilas je doživeo ultimativni fijasko i to je Srbija upravo imala priliku da vidi uživo.

Autor: Iva Besarabić