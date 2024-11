'NE POSTOJI BLATO U KOJE SE NEĆE UVALJATI' Božić: Marinika zaslužuje jednu pohvalu - najduže je izdržala u štrajku prema zdravom razumu

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Sandra Božić odgovorila je Mariniki Tepić, potpredsednici Stranke slobode i pravde.

- Marinika Tepić zaslužuje jednu pohvalu, ona je najduže izdržala u štrajku prema zdravom razumu i istini. Zato se valja prisetiti da je ona ta koja se slika i ponosi kriminalcima u svojim redovima koje je finansirala državnim novcem. Ona je ta koja nalaže iseljavanje novinara, ona je ta koja od farme koka izmisli plantažu marihuane. Takođe, ona je ta koja je brata predsednika Vučića najstrašnije klevetala za Jovanjicu, pa je ćutke podvila rep kada su je demantovali podobni novinari, za koje nije morala da interveniše. Na kraju, ona je ta koja je udruženjima svojih bliskih partijskih drugova nameštala konkurse za nepostojeće projekte. To je jedini kriminal o kojem bi Marinika Tepić mogla da priča, ali pred nadležnim državnim organima. Zato je logično upitati se, da li joj zbog toga smeta najava obračuna s kriminalom - objavila je Božić na mreži Iks.

- Međutim, Marinika se ne bavi ni kriminalom u svojim redovima, jer to ne podleže onoj Đilasovoj formuli prema kojoj bi, da je on na vlasti, odgovarao svako ko je ukrao od 200 do 200 miliona evra. Izgleda da u njenim redovima ima mnogo onih koji su debelo premašili tu cifru pa se ne nalaze na njenom radaru i nisu problem. Ukoliko skoro nije zalazila u prostorije svoje stranke, valjalo bi da zna da joj se stranka raspada i da bi svi svoju energiju koju troši na klevetanje Andreja Vučića mogla da usmeri na probleme koje ima na pretek u svom dvorištu. Svojim otvorenim pismom, Marinika je dokazala da ne postoji blato u koje se neće uvaljati kako bi odobrovoljila svog šefa Dragana Đilasa u trenucima kada mu se ostaci Demokratske stranke, koju je demolirao, cepaju na atome - zaključila je Sandra Božić.

Autor: Jovana Nerić