UŽIVO OBRAĆANJE ANE BRNABIĆ: Osuđujem maltretiranje građana Srbije, 20 ljudi blokira čitav grad

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obraća se nakon Kolegijuma koji je održan u Skupštini Srbije.

- Želim jasno da osudim maltretiranje građana Srbije, da kažem da demokratija nije kada dvadesetak ili pedesetak ljudi blokira čitav bulevar, čime se blokira čitav grad. To nije demokratija, to je nasilje, siledžijstvo, to je maltretiranje građana i ništa drugo. To smo videli danas ponovo. Predstavnici građana, narodni poslanici moraju u ovom Domu da predstavljaju interese grupe građana koja ih je birala umesto toga, kao što ste videli njih dvadesetak, trideset izađe na ulicu i maltretira građane koji idu na posao, bolnicu. Ovakvo maltretiranje je za svaku osudu, molim da se takve stvari ne rade.Šta je smisao, šta je cilj toga osim haosa i destabilizacije Srbije? Nekog ste maltretirali, blokirali saobraćajnicu, zbog čega? Šta ćete dobiti time? Tri dana ste divljali pred Tužilaštvom, vršili nezabeležen pritisak, očigledno se Tužilaštvo uplašilo. Kada pogledate koliko su trajale takve istrage u najnaprednijim zemljama, trajale su mesecima. Prvi privedeni, ili prva privođenja usledila su mesecima nakon tragedije, a vi ovde pokazujete da je važno da se odgovori na zahteve ulice, na zahteva ljudi kojih zajedno u Novom Sadu i Beogradu nema dve stotine. Šta je dalje smisao? Neki su podneli ostavke, čak dva ministra, nikada pre takvu političku odgovornost nismo videli, najmanje od onih koji danas tu odgovornost traže, oni se nisu setili da podnesu ostavku, nisu se ponudili nikada. Koji su dalji nalozi za Tužilaštvo? Zbog čega maltretirate građane - rekla je Brnabić.

- Drugo, hvala Miroslavu Aleksiću i narodnim poslanicima opozicije što su jasno pokazali i danas, zakazali konferenciju, da kažu i da pokažu kakav je njihov morala i shvatanje odgovornosti. Ne da nikom od njih na pamet nije palo da snosi odgovornost za zloupotrebu potpisa, na pamet im nije palo. Niti da obrazloži građanima da su zluopotrebili najmanje dva potpisa. Oni zahtevaju da i ja ignorišem činjenicu da su ovde izašle dve poslanice da je potpis zloupotrebljen. Oni zahtevaju da ja zažmurim, šta ima veze. Mi da razgovaramo o predlogu bilo koje inicijativa za koju svi mi i svi građani znaju da sadrži zloupotrebu, falsifikovane, deponovane potpise, nepitajući ih da li da koristite njihov potpis ili ne. Moja poruka je da dok sam ja predsednica NArodne Skupštine to se desiti neće, ne povodom ove inicijative, nego bilo koje. To je moja politička filozofija, očigledno je njihova da je uredu da se u narodnoj skuštini glasa iz Bodruma, Soluna kao nekada što su glasali i kad bude zloupotrebe potpisa kažu "šta ima veze". Ako je njima zloupotreba u redu, meni nije. To se neće desiti, mislim da bi to bilo gaženje dostojanstva narodne skupštine. Rekla sam na Kolegijumu, molim vas da stavite potpise ljudi koje ste pitali i da li žele da dozvole upotrebu njihovog deponovanog potpisa. ALi to što su falsifikovali to ne važi, nije bitno, ali meni je bitno, ja takvu inicijativu neću staviti na dnevni red sednice.

Takođe, možete da razumete, kakav je to politički rijaliti, razumete kada se razgovara o poverenju Vlade, u normlanim zemljama u normalnom parlamentu, sa normalnom opozicijom kada se negde lomi. Oni za to ni kvorum nemaju. Ovo je takva diktatura, da opozicija očekuje da većina obezbedi kvorum, a da bi oni razgovarali o nepovrenju Vladi. Da bi njima dali priliku da pričaju šta žele, da govore o povrenju Vlade. Razumete koliko je to neozbiljno. Da ljudi pomisle da je to nestabilnost, da će da padne Vlada, da nismo sigurni za finansiranje, to je tako u drugim vladama i još sam ja diktator i nedemokrata jer neću da im prihvatim inicijativu jer neću da prihvatim zloupotrebu potpisa.

Autor: Dalibor Stankov