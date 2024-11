'Svojim očima sam video šta rade' Vučević ispred prostorija SNS u Novom Sadu: Imate par stotina ekstremista koji pokušavaju da dođu do vlasti bez izbora

Premijer Srbije i Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević došao je ispred prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja tokom nasilnog protesta opozicije u Novom Sadu.

On je naglasio da demostranti nemaju empatiju prema porodicama stradalih, već da znaju samo za nasilje.

-Svojim očima sam video šta rade. Čestitam ekipi Informera na hrabrosti i na profesionalnom pristupu. Hvala i ovim divnim devojkama i momcima koji su branili prostorije stranke u Novom Sada. Dobro je što su svi videli da ovi što protestuju nemaju empatiju prema porodicama nastradalih, već znaju samo za nasilje. Oni žele glavu Aleksandra Vučića i da tako dođu na vlast. Imate par stotina ekstremista koji pokušavaju da dođu do cilja, a to je preuzimanje vlasti, bez izbora. Imali smo ostavke, imali smo brzo okončan predistražni postupak, imali smo i privođenje, čak i jednog ministra. Pa šta hoćete, a nećete izbore? Dobro je da je Srbija mogla da vidi pristojnu stranu, ali i one koji žele da unište Srbiju. Jer oni koji uništavaju srpske zastave ne mogu da vole Srbiju- rekao je Vučević i dodao da Srbija ne sme da stane i odustane na talasu jedne anarhije male grupe ljudi.

-Najviše bi voleli da Srbin udari na Srbina, da počne bratoubilački rat. Njima Srbiju ne damo, osim ako građani Srbije na izborima ne odluče drugačije.

Autor: Snežana Milovanov