Povodom aktuelnih događaja i nasilja opozicije u Skupštini Srbije, gost Goce Uzelac i Jovane Jeremić večeras je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Podsetimo, opozicija predvođena Draganom Đilasom sprovela je nasilje u Narodnoj skupštini, tukli su se i napadali poslanike vladajuće većine i ministre.

O saobraćajnicama

Predsednik je najpre prokomentarisao obilazak radnika koji rade na autoputu kod Požarevca i kojima je odneo sendviče i jabuke.

- Do kraja godine ćemo pustiti celu trasu do Požarevca u rad. Braničevski okrug ima najviše ljudi koji žive u inostranstvu, hteo sam da ih obradujem da dođu koristeći brzu saobraćajnicu - rekao je Vučić.

Kako kaže, to su neverovatne stvari i dodaje da je izvanredno kako Srbija napreduje. Dodaje da za manje od dve nedelje završavaju autoput do Vrnjačke banje.

- U ovom trenutku u Srbiji se gradi najviše autoputeva i brzih saobraćajnica u Evropi - rekao je Vučić.

Kako kaže, radi se mnogo toga, da se mnogo toga završava ove, sledeće, a gotovo sve do kraja 2026. godine. Imaćemo, dodaje, 380 puteva urađenih.

O opoziciji

Vučić je, komentarišući današnje događaje u Skupštini, rekao je od tragedije od 1. novembra, rekao da od kada se dogodila tragedija u Novom Sadu, možemo da vidimo ljude koji koji svaku tragediju pokušavaju da iskoriste za sebe i sopstvene potrebe.

- Nisu oni bili tužni kao što je bilo 99 posto građana, nisu oni išli niti su znali kada su sahrane, niti kada se izlazi na sedam dana. Oni su pomislili da je prilika za nasilje i da nešto urade za sebe i svoje fotelje - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da kada vide da im ne ide plan, to izaziva dodatnu tenziju i nervozu kod njih, takođe, dodaje, može da bude da žure dok Tramp ne dođe na vlast.

- Takođe, nisu sigurni koliko dugo će Šolak moći da rasipa pare, pa da požure. Koji god da je razlog, nisu trebali da to sprovode na ovaj način na koji sprovode - rekao je Vučić.

Kako kaže, znao je čim se dogodila tragedija, šta će se na dalje dešavati. Podsetio je da se sve desilo kako je i sam rekao da će biti.

- Mržnja između njih je nemoguća. Počeli su da optužuju jedni druge i da se dele. Međutim, potpuno je svejedno, ni jedni ni drugi ništa nisu ponudili građanima. Ja pozivam i vlast i opoziciju da razgovaraju - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su sada rešili da zaustave Most na Savi, dodaje da ne razume šta tu žele da zaustave, kada tim mostom ne sme da se ide.

- Posle kada bi se nešto dogodilo, rekli bi da smo mi krivi. A to je pravi nacistički most, pravljen da prolaze nemački tenkovi preko njih, i on nije trajni most, mi moramo da imamo novi, lepši, moderniji, potpuno siguran most, a da ovaj pomerimo na neko drugo mesto - rekao je Vučić.

Kako kaže, sa unutrašnje strane tog mosta se nalazi drvo, dodaje da ne smeju da ugroze ljude.

- Pitam se zašto se trude toliko da sačuvaju taj most, suština je u tome da mi ne rušimo ništa, mi gradimo nešto mnogo lepše. Imali ste Beograd i druge gradove gde su blokirali saobraćaj i na mnogo njih je došlo do fizičkog obračuna zato što je ljudima već prekipelo - rekao je predsednik.

Kako kaže, ljudi ne mogu da prođu zbog njih 15 okupljenih. Pitao je ko su oni da odlučuju da zaustavljaju ljude.

- Ti problemi se rešavaju na drugačiji način. Zna se da se te stvari rešavaju izborima, svaki dan smo imali nasilje i podrazumevalo se da će to da urade u Skupštini - rekao je Vučić.

Jasno je bilo, dodaje, da će doći u Skupštinu da izazovu incident.

- Oni su hteli da ne bude sednice o budžetu. Deset dana su planirali da provedu u Skupštini. Oni su se za to spremali. Što se tiče parlamentarizma, oni su sebe ubili i to politički - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni dođu spremni na nasilje i vrlo jasno vidimo da ništa drugo ne žele. Kako kaže, kada su došli ministri, oni su krenuli na ministre.

- Ovo će građani morati da plate, to što su oni uništavali danas. To je toliko neodgovorno ponašanje - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da svaki budžet koji se izglasava je pokazatelj poverenja ili nepoverenja Vladi. Dodaje da će Vlada pasti na budžetu.

- Njih ništa nije interesovali, ni jedan amandman, samo da čupaju mikrofone, viču i urlaju. Oni sa jedne strane ljudima govore kako žive na užasnom mestu, što nikako nema koleraciju sa stvarnošću - rekao je Vučić i dodao:

- Kada ljudi vide suštinsku razliku između nas, onda im je potpuno jasno na koju stranu da idu.

Kako kaže, misli da oni potcenjuju ljude u Srbiji i da ne razumeju njihove potrebe i želje. Dodaje da su danas pokušali da spreče povećanje penzija u decembru od 11 posto. Kako kaže, srećom nisu uspeli, dodaje da bi to uradili na bilo koji drugi način.

- Moja je molba da prekinu sa nasiljem zbog njih, jer će samo oni da gube političke poene - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da bi oni želeli da se ratosiljaju njega i snažne Srbije.

- Rečeno mi je da je Đilas naredio Mariniki da ih poliva sa nečim. Ne znam da li je bilo vino ili farba - rekao je Vučić.

Kako kaže, znajući njih, za mene je bilo potpuno jasno da su nešto spremili. Dodaje da ne mogu da smisle šta će da ponude građanima, ali zato mogu da smisle da prave što veći haos i nerede. Dodaje da nekome očigledno ne odgovara stabilna Srbija.

- Možemo da razumemo da postoje neke spoljne sile, kao i unutrašnje, koje žele rasturanje ove naše Srbije. Oni imaju mnogo nižu popularnost, i zato moraju da smišljaju događaje i čudesa, jer postaju isfrustrirani. Ništa ih više ne zanima u Srbiji, samo kako da naprave što veću glupost i ludost - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su se oni poneli veoma odgovorno po pitanju ove tragedije. Dodaje da su tri ministra dala ostavku.

- Na sve to, imamo da oni ne mogu ni dva dana, da ne diraju Vučića i da me ne ubacuju u to. Ali njihova sujeta i patologija koju oni prate, govori im da ništa drugo ne postoji i za njih je crvena marama Aleksandar Vučić - rekao je Vučić.

Kako kaže, da li će ljudi da glasaju za njihovu poruku Srbija mora da stane, ili našu da Srbija ne sme da stane. Upitao je da li mislimo da su on ili oni draži ljudima od njihovih porodica.

- Oni žele da stvore bolje uslove za svoju decu, a ne da im Srbija stane - rekao je Vučić,

Autor: Aleksandra Aras