Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u specijalnoj emisiji na TV PINK objasnio je suštinsku razliku između opozicije i vlasti, gde je naveo da opozicija hoće rat, a vlast rad i stabilnost.

- Vi hoćete rat, mi hoćemo rad. To je suštinska razlika. Kada to ljudi vide, onda vam je potpuno jasno šta će da izaberu. Nema logike da ne dozvoljavate da tri nova mosta u Novom Sadu ne budu izgrađena - rekao je Vučić i istakao i primer gradnje novog mosta do Novog Beograda.

Autor: Pink.rs