Premijer Srbije Miloš Vučević govorio je za Prvu televiziju o sednici Skupštine Srbije održanoj u ponedeljak, ostavkama ministara, kao i drugim bitnim temama za državu i narod.

-Sednica je bila prekinuta u jednom momentu, pa nastavljena. Iscrpljen je dnevni red, jer niko nije hteo da se javlja od opozicije, nego su se fokusirali na haos i nasilje. Imali smo više od 55 tačaka, da su iskoristili sva prava koja im poslovnik dozvoljava rasprava bi trajala do kraja sledeće nedelje. Nije bilo volje za tim, bila je volja za scenama i nasiljem. Predsednica je zakazala dan za glasanje za danas, tako da danas glasaju o celom dnevnom redu koji je bio pred njima u ponedeljak. Imamo te ružne scene iz parlamenta.

On je naglasio da je dobro da se u srpskom parlamentu raspravlja, nego da se to dešava na ulici i među građanima, ali da ne može da opravda i razume da neko dolazi da se tuče i ne dozvoljava drugima da govore.

-Nasilje i haos u Skupštini Srbije počinje kada Lazović, i još neki iz opozicije, ulaze u prostor gde je predviđeno mesto za Vladu, koji nije predviđen za narodne poslanike. Postoji jasan red gde ko sedi. On ulazi da tobože nešto pita predsednicu Skupštine, a onda lepi te nalepnice pored mene i ministara, kreće čitav haos i naravno onda poslanici pozicije ne dozvoljavaju da neko dođe da tuče ministre i Vladu koju podržavaju. Videli ste scene da je neko donosio vino i farbu, poput Marinike Tepić, a ja sam dobio reč od Ane Brnabić da govorim o nikad većem budžetu za privredu i svim dobrim stvarima koje radimo za državu, o rastu plata i penzija, investicijama, i pored svih teških momenata, neko to nije hteo da sluša. Imali ste scenu da Marinika Tepić pišti sa pištaljkom na 20 centimetara od vas. A Zakon o budžetu je najvažnija zakon koji u toku jedne godine Valda može da predloži, jer je to pitanje šta ćete da radite sledeće godine. O raspravi o budžetu možete da otvorite 1001 temu, to je propušteno.

Premijer tvrdi da se uplašio da ne bude povređenih, pogotovo na balkonu.

-Drugačije je uživo, a kada sam imao priliku da izlažem ekspoze u maju imali smo scenu da Borislav Novaković viče i urla. Ovo sada kada smo ušli u salu osetila se atmosfera da će biti opšte ludilo. Potreba da se izazove incident se videlo od prvog trenutka. Marinika Tepić kaže „Vas nećemo trenutno tući, vas ćemo posle“. Đilas je rekao da flašom vina gađa mene. Valjda idete sa zakonima i amandamanima u Skupštinu. Ali to je sve počelo 1. novembra kada smo doživeli tragediju u Novom Sadu nisu spasioci izvukli tela, neko je već tada zakazao prvi protest. To nikad nije bilo. Imali smo mi zloupotrebe i nakon Ribnikara i Mladenovca. Ovaj put se merilo u satima. Neko je rekao: „Ovo je okidač za nas, pogonsko gorivo za nas da dođemo na vlast"- rekao je Vučević i dodao da su po prvi put dva ministra dala ostavke, kao i direktor Železnice i infrastruktura.

- Ovo govorim kao advokat, Tužilaštvo je brzo završilo predistažni proces. Ljudi koji su osumnjičeni su u pritvoru. Neko je rekao nas to ne interesuje, sad hoćemo da smenimo premijera, a i Vučića. Pa da imamo izbore, kako je rekao Savo Manojlović, posle Vaskrsa 2025. Njihov cilj je da smene Vučića, zato su imali u Skupštini njegov plakat.

Ako oni nekog prebiju to je legitimno, a ako njima neko pruži otpor i brani se, onda je on nasilnik, nastavlja dalje Vučević za Prvu.

-Kad oni imaju skup to su građani, a kada drugi brane prostorije onda su to kapuljaši i batinaši. Niko poginule ne pominje, nisu bili ni na jednoj sahrani. Ja sam bio u nekoliko porodica sa gradonačelnikom, a predsednik je bio u Kovilju. To je nešto najteže što možete raditi, da uđete u kuću da pitate i podržite. To su ključne stvari, neko hoće rat na ulicama, a ja mislim da je naš zadatak da radimo. Srbija mora dalje da se razvija. Je l' treba da idemo u još veću nesreću da bismo dovoljno žalili? Imaćete smene, promene, može uvek da se razgovara u parlamentu. Ovu štetu koja je pretrpela Skupština, platiće građani. Vrednost štete će objaviti predsednica Skupštine, to će plaćati poreski obvezncii Srbije- zaključio je premijer.

Autor: Snežana Milovanov