'Pitanje je kada će taj most da padne, ovakav ne može ni pešake da podnese' Vučić o blokadama Starog savskog mosta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u gostovanju na televiziji Pink govorio je o opoziciji koja je blokirala rušenje "nacističkog mosta" kako i da će biti sagrađen most koji će biti simbol grada.

- Pazite kakav su oni odvratni trik smislili - kažu "ni nacisti ga nisu srušili". Ne ne, nacisti su ga izgradili, da budemo sasvim načisto. Projektantska firma iz Dortmunda, radili nacisti koji su bili ovde na terenu, brzo ga izgradili, ali su ostavili da dole bude drvo, a ne beton ispod onog železnog dela. Pitanje je kada će taj most da padne. Da most padne danas ili sutra, a da ide saobraćaj, da budu 4 tramvaja na njemu i da nam pogine 500, 1000 ljudi, sa svim automobilima koji idu... Ili dve hiljade ljudi sa onima pored jer je to centar grada, oni bi rekli "Vučiću moramo da te obesimo". A ovako kažu "ne ne, čuvajmo taj most, pa da sačekamo možda neku tragediju". Mi kažemo - "ali mi ne rušimo most, mi ćemo i taj nacistički most da sačuvamo", pa ćemo da ga prebacimo negde, biće rekonstruisan i siguran za pešake, jer ovakav ne može ni pešake da podnese - ističe Vučić.

Kaže da će biti napravljen velelepni most - simbol grada, te i da se u Novom Sadu dižu tri mosta.

- Taj most će biti lepši i od Gazele i od Brankovog mosta. Bićemo jedan od gradova sa najlepšim mostovima. I onda oni kažu - "nedamo vam to da radite". A šta je to što vi ljudi u strvari hoćete? Vi sprečavate one ljude kojima je posao da to rade - da obezbede sigurnost za ljude, pa idete maltretirate policiju, koja vas nije pipnula, već profesionalno radi svoj posao - istakao je predsednik Vučić i dodao da niko nema pravo da blokira mostove i krši ustav.

Autor: Pink.rs