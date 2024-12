UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! VUČIĆ SE OBRAĆA GRAĐANIMA: Penzionerima su od danas uvećane penzije! Daćemo sve od sebe da ih do Badnjeg svi dobiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara na sve Kurtijeve i Svečljine laži.

Vučić je rekao da se juče dogodio pokušaj velikog hibridnog napada na našu zemlju.

- Pažljivo smo pratili sve što su saopštavali iz Prištine, i njihovi međunarodni sponzori, i one koji oni plaćaju, ali njihove medije, ali nismo mogli da čujemo mnogo činjenica, ali ja ću izneti činjenice i reći ću vam šta se tačno dogodilo, šta nije i šta su posledice svega toga, kao i šta će Srbija da uradi - rekao je Vučić.

Kako kaže, oko 19 časova odjeknula je jaka eksplozija između mesta Varage i Ugljare, u opštini Zubin Potok.

- To je lokacija gde se kanal nalazi na stubovima. Ubrzo su stigli pripadnici KP, a onda je Kfor došao u Zubin Potok. Lokaciju su obišli Dželal Svečlja i Gazmen Hodža. Onda su kasnije zaključili da je eksplozija teroristički napad koje su izvele Srbija i Rusija - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni su u prvom talasu odmah optužili Beograd i Srbiju da stoje iza ovoga, i dodaje da Beograd i Srbija nisu imali pojma o ovome.

Potom su KBS i KP počeli da obezbeđuju kritičnu infrastrukturu, podseća predsednik.

- Pre nego što nastavim, da bude potpuno jasno, želim da objasnim zašto smo toliko mirni. Nećemo ih pustiti iz ovoga, insistiraćemo da se reši. Oni su u prvom talasu odmah optužili Beograd i Srbiju, nisu rekli Srbi, već Beograd i Srbija. Beograd i Srbija pojma nisu imali, niti bi nam palo na pamet. I niko ne mora da brine, ne postoji nijedna stvar, ne mogu da pokažu i dokažu nešto što ne postoji. Beograda nema, a koga ima, videćemo posle - rekao je Vučić.

Kako kaže, Priština tvrdi da su to uradili pripadnici Brigade Sever ili civilne zaštite.

- Takvu konstrukciju niko ne bi sastavio. I mi se kao ozbiljna država nismo bavili optužbama. Imamo određene sumnje, istraga će pokazati ko je naredio. Mislimo da imamo određena saznanja ko bi mogao da bude počinilac - rekao je predsednik.

Kako je rekao, otvoreni su za svu saradnju sa Euleksom i Kforom. Dodaje da je uz nadzor Euleksa, potpuno protivzakonito kosovska policija, suprotno međunarodnom pravu, upadala u srpske kuće u Zubinom Potoku, za koje su postojale indicije da su povezane sa eksplozijom.

- Videćete sada da ovako ozbiljna policija ne radi. Ovo nema veze sa ozbiljnom istragom, ovo je bezglavo jurišanje na srpske kuće i domaćine. Upali su u kuće Aleksandra Mihajlovića i Slobodana Vučinića, pošto su juče rekli da neće reći koga su hapsili, a mi ćemo razotkriti sve - koga su tukli, koga hapsili, i posle sve pustili, osim jednog čoveka - rekao je Vučić.

Kako je rekao, priveden je Miloš Vučinić, kao i Aleksandar Mihajlović.

- Onda su saznali da je čovek bio na nekom svinjokolju, dobili su i fotografije, čovek pravio kobasice. Pa su morali da ga puste. Bio je ozbiljan teroristički akt nad svinjama u Zubinom Potoku. Onda su uhapsili Igora Dimovića, kao i Miloša Vićentijevića. Oni su pušteni na slobodu. Onda su priveli Jovicu i Dragišu Vićentijevića. Tvrde da su tamo pronašli veću količinu ubojitih sredstava, gde su dovezli i kamion da trasportuju stvari. Tu su one čuvene uniforme sa slika - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je na jednoj uniformi znak UČK, a da su ostale paradne uniforme.

- Onda su uhapsili Marka i Nikolu Drnovšeka. Kod njih su pronašli samo majicu, na kojoj piše Nema predaje. E zato su ljudi uhapšeni. U selu Prevlaka su u kući lovca pronašli lovačku pušku. Zamislite molim vas. Onda je patrola NjKK zaustavila čamac u kom se nalazio potpukovnik Goran Stojanović. To je ta velika drama. Čovek je pecao ribu na jezeru. Upecao je dve ribe, one su spasene, nisu uzete kao dokazni materijal. I čovek je pušten. Prijavili su se, pošto su ih tražili, Siniša Jakšić zvani Sića i Nemanja Galjak. Greškom su upali u kuću Mladena Dimovića kom su razbili vrata i naneli povrede. A onda su shvatili da njega ni ne traže - rekao je predsednik.

Kako kaže, Dušan Milanović, fizioterapeut iz Leposavića, koji radi sa Kosovo onlajnom, uhapšen je zbog malignog uticaja preko koridora.

- Zamislite, uhapsili novinara. Što on nije ni radio, nije ništa širio na Telegramu. Inače je divan čovek. Onda su stigli Aljbin Kurti i Petrit Ajeti. I tako dalje. I onda je krenula dodatna okupacija i zauzimanje novih prostora, benzinskih pumpi, maltretiranje Srba svuda. Interesantna je jedna stvar. Tako se ozbiljna istraga ne vodi, sve je bila predstava za međunarodnu javnost - rekao je Vučić.

Kako kaže, 5. 11. je otvoren konkurs za elektranu na jezeru Gazivode, i dodaje da su se prijavila samo četiri Srbina.

- Od toga je jedan sin pripadnika KP. Zanimljivo je da su neka od tih lica bila tamo sa Šemsijem Suljom, prištinskim ministrom. I oni su garantovali sigurnost te infrastrukture. Srbi verovatno pogrešno smatraju da je ovo sve režirano od strane Albanaca, a da je moguće da su neki Srbi koji sarađuju sa Kurtijem učestvovali u tome. Mi kao država Srbija ne možemo izneti zaključke, ali istražujemo. Hoću da se zahvalim Grenelu i Orbanu, ljudima koji nisu skakali na prvu loptu. Želim čak da se zahvalim na korektnosti ministrima spoljnih poslova Francuske i Nemačke. Nisu trčali pred rudu, nismo ni mi trčali pred rudu - istakao je predsednik.

Ako je neko od Srba učestvovao u ovome, biće momentalno uhapšen i procesuiran ako je u centralnoj Srbiji, rekao je Vučić.

- Plašim se da se to neće desiti. Ja sam ovde doneo kompletan materijal Srbijavoda. Cela knjiga. Pa još od 1985. godine postoji ideja da mi možemo da skrenemo tok Ibra, i oni ostaju bez Gazivoda. I onda nema jezera više. Ja sam bio protiv toga uvek, nisam želeo da mi koristimo prirodu za politiku. Pa mi smo im davali struju. Mi nećemo da uništavamo to, neko je to mnogo glupo smislio - rekao je Vučić i dodaje:

- Ne treba nam terorizam, već jedna administrativna odluka, i dva meseca posla, ali ja sam bio protiv toga.

- Pet razloga ću saopštiti zašto se to dogodilo. Znate li šta se dogodilo devet minuta pošto je tobože Kurti obavešten? Nije bilo baš veliko iznenađenje za njega. Posle devet minuta je usledio zahtev Kforu da se stacionira KBS na severu Kosova. Pitam pripadnike NATO da li govorim istinu? - upitao je predsednik.

Predsednik je rekao da će u utorak biti ceo dan u Briselu, kao i Kurti. Dodao je da svi oni znaju kako se Srbija razvija i kako raste, kaže da je zato bilo važno zaustaviti nas kako ne bi bili deo normalne priče sa svim velikim centrima.

- Zato je bilo potrebno da se napravi ista hajka kakva je bila pre godinu i po dana - rekao je Vučić i podsetio da se u sredu donosi odluka da li će i kada nam otvoriti klaster. Videćemo da li će se to desiti ili ne, da li su naseli ili ne, ali čisto sumnjam. Siguran sam da amerikanci znaju da mi sa tim nemaju veze - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je treće pitanje veoma važno.

- Do 12. se zaključuju liste za izbore, koji se održavaju 9. februara. Potrebno je proglasiti Srpsku listu za teroriste, da ne mogu da učestvuju na izborima. Pošto Kurti neće imati većinu bez svojih srpskih poslušnika. I zato hoće da ubaci svoje poslušnike da mu pomognu na ovom poslu. Pod četiri, reč je o ličnom izbornom inžinjeringu, da bi on branio kosovsku nezavisnost od zlih Srba. I pod pet je pokušaj daljeg slamanja srpske zajednice, upadanje u kuće i pravljenja pakla od života ljudima. Nepodnošljivim - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su sve znali i oni, ali je bila velika halabuka, a rezultat nepostojeći. Kako kaže, to je na svega nekoliko kilometara od administrativnog prelaza Brnjak.

- Imaju punu kontrolu na prelazu. Sve puteve alternativne kontrolišu njihove i američke kamere. Sve ostale kontrolišu oni. Pa gde prođoše ti ljudi? Ako su na Kosovu što ih niste uhapsili? Ili su na drugom delu KiM, gde niste hteli da istražujete. Nego ste nasumice hapsili one koje ste viđali na protestima, ili su pisali na fejsu nešto što vam se ne sviđa. Ja sam pozvao američke partnere da provere satelitske snimke. Mi provodimo istragu i u Beogradu, a za neka lica smo prikupljali informacije i raspitivali se gde su bili. Naš najveći interes je da se sazna istina. Veoma žalim zbog saopštenja Borelja, ali znam da je on to uradio pod pritiskom Oriba, Estonca koji je šef EK u Prištini - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da sa radošću čeka rezultate istrage, dodaje da će sve da prihvati.

- Ali će morati da odgovaraju na mnoga pitanja. Pošto mi nećemo stati sa istragom. A onda im neće biti svejedno. Oni će još dva dana da hapse koga stignu, a onda će posle dva dana da beže od te teme, ali mi ćemo insistirati na toj temi. Ovo je bio pravi, najžešći mogući hibridni napad na jednu zemlju. I mislili su da Srbija neće moći da se odbrani od toga - rekao je predsednik.

Vučić se zahvalio Kforu, koji je, kako je rekao, odbio da primi ilegalne snage KBS na severu.

- Ljudima hoću da kažem da kako god im nekada nešto izgledalo teško, da znaju da je naša država ozbiljna država. Mi smo država. I ovo zdanje u kom smo pokazuje da smo ozbiljna država. I kada je građena bila je ozbiljna država. Ozbiljna država ne trči pred rudu. Sačeka, pa polako. Tako da ljudi budu mirni. Žao mi je što su neki političari i mediji u Srbiji stali protiv svoje države, ali to nije velika novost - rekao je predsednik.

Kako kaže, pišu u njihovim medijima da je konfiskovana velika količina oružja, pa su nabrajali ko je uhapšen.

- A Nemanja Galjak na slobodi. Marko Vićentijević nije ni uhapšen. Više ne znaju ni koga ni zašto su hapsili. Što bi naš narod rekao, ne mogu da povataju svoje laži. Toliko o tajnama, pošto ne mogu da otkriju koga su sve pohapsili. To je mali prostor, da bi neko mogao da donosi 15 kila eksploziva. I siguran sam da je u pitanju srpski vojni eksploziv. Zato što je to bilo oteto u nekoj od prethodnih racija. Nemam još dokaze za to, ali razmislite ko je mogao da ga upotrebi, kada je oteto u prethodnim racijama - rekao je Vučić.

PENZIJE

Predsednik je čestitao penzionerima na uvećanim penzijama.

- Od danas su veće za 10.9 odsto. Ja sam gledao da ih obradujemo za praznike, i gledaćemo da do Badnjeg dana završimo sve, od 3. do 6. januara da dobiju uvećane penzije. Da mogu za Božić da pripreme pečenicu. I još jedna važna vest. Promenili smo zakon, i svako sledeće povećanje penzija neće se odnositi na januar, već na 1. decembar. I uvek će imati mesec dana ranije povećanje u odnosu na radnike u javnom sektoru - rekao je predsednik.

Predsednik je najavio da će se sa NBS raditi da se naprave garantne šeme sa poslovnim bankama, ali dodao da je novac za učešće i dalje ogroman.

- Ne mogu ljudi odmah da skupe 20.000 evra. Ići ćemo na to da bude maksimalno tri do pet odsto učešće, a da rate ne prelaze 200 evra. I sada gradimo tu šemu, da vidimo kako da subvencionišemo kupovinu stana. Ali nećemo dozvoliti trikove da se to prebacuje na rođake. Želimo mlade da sačuvamo u Srbiji, napravićemo program kakav nigde u Evropi ne postoji, kako da reše stambeno pitanje - rekao je predsednik.

Vučić ističe da 6.12. ide u Brisel i Cirih, i čim se vrati preuzima zastavu Ekspa, i da je preda novom predsedniku republike 15. maja 2027. godine.

- Da je unese na nacionalni stadion, u paviljon Ekspo. Želim da kažem sa ponosom da ćemo mnogo toga da uradimo, čeka nas težak posao u decembru. Sada niko neće da potpisuje zbog hajke na građevince. Niko neće više ništa da gleda od papira, ali to je naš problem, neću građane da zamaram. Da dodam samo jedno, osim beogradskih fasada, doneli smo odluku da će u okviru Ekspa biti renovirane i fasade u Novom Sadu, ali i Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, Smederevu, Kruševcu, Pančevu, Zrenjaninu, Kraljevu, Valjevu, Čačku, Novi Pazar. 15 gradova će biti renovirano, još da dodam i Požarevac, i da li je Zaječar ili Bor - rekao je Vučić.

Kako je rekao, biće otvoren i auto-put do Vrnjačke Banje, i uskoro će, za 10 dana, biti otvorena poslednja deonica do Popučki, na ulazu u Valjevo.

- To su velike stvari koje završavamo već pre kraja godine. Što se mene tiče, to je sve što sam imao za danas. Hoću da se zahvalim svima koji su spremni i koji naporno rade uprkos pritiscima da sve stane i da se prekine sa radom. Rekao sam jednom, dok sam predsednik, spreman sam za savetodavni referendum ako vidim da je većina naroda protiv mene. I uvek to nudim, ali vidim da nešto ne žele da pričaju o tome. Neće da se narod pita, već da se oni pitaju. Srbija neće da stane, i niko tu moju odluku ne može da promeni. Ni spolja ni iznutra - rekao je Vučić.

Pitanja novinara

Na pitanje o komentarima Mihaela Rota za događaje na KiM, koji je tražio prekje rekao da je jutros video šta je napisao, dodaje da je to očekivano, da je on albanski lobista odavno, kao i da to nije nikakva tajna.

- Ali ovaj put sam saglasan sa gospodinom Rotom. Ako se dokaže da je Beograd kriv, prekinite nam evropski put. Znam da mnogi navijaju za to, ali to neće biti moguće. Evo recimo prihvatam nemačku ekspertizu. Prihvatiću sve, i neka prekinu evropski put. Ovo je prvi put da sam saglasan sa Mihaelom Rotom. Vrlo interesantno. Kao što je interesantno da oni koji su na domaćoj sceni, umesto da budu na strani svoje države, kažu zamislite nije se to događalo ranije. Pa zamislite nije, i Kosovo je bilo deo Srbije, dok nije proglasilo nezavisnost kada ste vi bili na vlasti - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio da je prethodna vlast prećutala spaljene crkve i pogrome, a da daju pridike onima koji su omogućili ogroman broj povlačenja priznanja.

- Što se tiče pitanja oko nasilja, to provode oni koji ne prijavljuju svoje skupove, i gaze ustavom zagarantovanu slobodu kretanja. I to moram da kažem svakome, i ljudima iz SNS i SPS, uvek ću to reći. Video sam to dole u Beogradu na vodi, i video sam kako je došlo do svađa. Nekog koškanja, nisu to baš stvarne tuče, i oni viču pa gde je policija. Ajde umijte se hladnom vodom, razmislite šta pričate i šta hoćete. Policija nije odobrila taj skup, što znači da se smatra zabranjenim. Ne možete vi sprečavati nekoga da se kreće po svojoj zemlji. A onda tražite da vam policija pomogne dok sprečavate druge - rekao je Vučić.

Podsetimo, pripadnici tzv. Kosovske policije naoružani dugim cevima "preplavili" su juče Severnu Mitrovicu i demonstrirali silu.

Već tokom prepodneva bilo je primetno da se specijalne jedinice grupišu u Južnoj Mitrovici, da bi negde oko 13 časova, preko glavnog mosta na Ibru i kroz Bošnjačku mahalu ušli u Severnu Mitrovicu.

Oni su bili raspoređeni u kolonama, i po najmanje četiri do pet pripadnika specijalnih jedinica nalazi se na svakoj raskrsnici u gradu, ali i ispred zgrada, a na ulicama su primetne patrole.

Autor: Aleksandra Aras