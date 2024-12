Vučić se obratio pred put u Brisel i Cirih: Ne idem nikoga da molim za bilo šta!

Predsednik Vučić se obratio javnosti posle današnjeg bezbednosnog samita sa predstavnicima afričkih zemalja.

- Jasno vam je koliko je ovo važan samit za nas. Afrika je najbrže rastući kontinent. Mi gajimo tradicionalno prijateljstvo prema afričkim narodima, kod nas nema rasizma - rekao je on.

Vučić je rekao da je prezadovoljan sastankom, i da se nada da će se predstavnici Afrike ovde osećati kao kod kuće.

- A ja sada moram da žurim u Brisel, čekaju me važni sastanci. Danas se sastajem sa Kajom Kalas, pa sa Antoniom Koštom, imamo i večeru gde će biti i Kurti. Imam razgovore sa Lajčakom, sa Martom Kos, sa svim novim ljudima koji su zaduženi za proširenje. Verujem da ću i sa Amerikancima imati sastanke, pošto noćas oko 10-11 letim za Cirih, imam organizovan ovaj ciriški govor, što organizuje Veltvohe - rekao je on, i dodao:

- Vidim da Kurti organizuje demonstracije ispred Kronehale, da se zna ko štiti međunarodno pravo.

Predsednik je dodao da je Srbija ozbiljna zemlja, i da zato nismo optuživali nikoga posle eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac.

- Ono što je nesumnjivo, to je da Beograd i Srbija nikakve veze sa ovim nemaju. Ja sam za to saznao od dvojice članova Vlade, bio sam zauzet nekim drugim poslovima. I kao što vidite ne postoji nijedan dokaz, nego čak ne postoji ni nagađanje. I treće, za nas je važno da nismo potrčali kao Priština da izlazimo sa non-pejperima u kojima ćemo nekoga optuživati. Mi ćemo da sačekamo, ali ovu temu nećemo da ispuštamo - rekao je Vučić.

On je naglasio da je važno da se istraga nastavi, i da se vidi ko stoji iza svega toga.

Dodaje da će sutra više reći kakva je situacija, nakon razgovora sa evropskim zvaničnicima.

- Ne idem nikoga da molim za bilo šta. Srbija je druga zemlja po stopi rasta u Evropi. Za nas je važno da u petak preuzimam zastavu Ekspa, koju ću da zagrlim i čuvam, i koju ću da predam novom predsedniku za dve godine i nekoliko meseci. I molim vas da obratite pažnju na moje izlaganje u Cirihu, biće na engleskom jeziku. To će biti moja analiza globalnih prilika u svetu, potpuno drugačije od svega što možete da čujete danas - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da više ne može ni da "pohvata" blokade, i da je imao bitnija posla.

- Ovde njih 30 blokira, ovde njih 20, pa se onda dogovorili sa rektorom, on ih pustio da blokiraju. Ja to i ne razumem. Što se tiče izjave Sofije Todorović, da ćemo biti represivni režim ako se usvoji zakon o stranim agentima, nije to Vlada predložila, već jedna stranka. Ali mi je interesantno u svakoj zemlji na svetu, kad god se opomene sličan zakon, uvek se isti javljaju - rekao je Vučić.

Dodaje da je video snimke iz Gruzije, gde dete od 7 godina gađa policiju.

- Ko je objavio to, gde su mu roditelji? Prvo su objavili zapadni mediji, oni koji podržavaju demonstracije u Gruziji, pa onda Telegram kanali. Zašto se neko hvali učešćem dečaka od 7 godina. Zašto to radite, ko si ti da uvodiš dete od 15,16 godina u politiku. I onda kao niko ne sme da im kaže. Mislite da je ingeniozno to što su obojili behaton ploče u crveno, koje neće moći skroz da se očiste? Mislite li da je to njihova ideja? Pronađite snimke iz 2016. godine, potpuno isti scenario u Severnoj Makedoniji. Na potpuno isti način ofarbali glavni trg u Skoplju. Gazda i sponzor je uvek bio isti, a žrtva su bili narodi nad kojima su sprovodili obojene revolucije. U Srbiji toga neće biti, budite uvereni - rekao je Vučić.

