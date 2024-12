U 24 ČASA OBJAVLJENO 195 DOKUMENATA NA 4.000 STRANA Premijer Vučević: Juče smo imali 40.000 ulazaka na sajt Vlade

Premijer je izjavio da je Vlada u četvrtak usvojila dve tačke, jedna je da se povećaju izdvajanja iz budžeta za materijalne troškove univerziteta za 20 posto, a druga tačka se odnosila na celokupnu dokumentaciju na Ministarstvu koja se tiče i ima veze sa Železničkom stanicom u Novom Sadu.

-Mi smo juče završili- u 24 časa je objavljeno 195 dokumenata sa preko 4.000 stranica. Juče smo imali oko 40.000 ulazaka na sajt Vlade, što je do sada najveći broj ulazaka. Dokumentacija se nalazi i u Tužilaštvu, koje je juče objavilo javnosti Srbije da je saslušalo preko 100 lica u toku istrage, a da se 10 nalazi u pritvoru. Imate ostavke dva ministra, imate objavljivanje 195 dokumenata, imate za 20 posto veće izdvajanje za fakultete- rekao je Vučevič i naglasio da je sve što je traženo ispunjeno, osim ako to nisu suštinski zahtevi, već promene bez izbora.

-Amnestirani su, pušteni su, brane se sa slobode. Predsednik je dao garancije da će svako ako eventualno bude odgovoran da će amnestirati. Sve što je definisano kao zahtevi tog dela studenata, ovde je dva ili tri posto studenata u blokadama, i sada ćemo da vidimo da to nisu bili zahtevi, da hoće prelaznu vladu i ostavku predsednika, jer su kolovođe instruisani od onih koji to organizuju. Nije to nešto što je spontano.

Premijer je naveo i da je zanimljivo da jedan deo studenata traži njegovu ostavku te da je Tužilaštvu apsolutno dostupan.

Autor: Iva Besarabić