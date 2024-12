UŽIVO U HIT TVITU Siniša Mali o subvencionisanim stambenim kreditima za mlade: Učešće će biti samo JEDAN ODSTO

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama

O događajima u nedelji za nama u emisiji Verice Bradić govore ministar Siniša Mali, direktor Inistituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Milovan Bojić i reditelj Ljubiša Ristić.

Predlog broj 1 - Protesti

Bojić je govoreći o protestima iz 1996. i 1997. rekao da nikada nije o tome govorio javno, njegova presuda izrečena krajem oktobra 2000. od istih tih koji danas dele lekcije iz demokratije i da je kao roditelj tada žestoko pogođen kada je njegova osmogodišnja ćerka ošišana i da druga deca pribili uz drvo i ošišali kosu uz reči ''tebi kosu, tati glava''.

Bojić je izjavio da se gnuša i gadi teoretičara kojima je sve to tada bilo normalno i da niko osim tada opozicionog poslanika Aleksandra Vučića niko nije reagovao na to.

-Mi smo pre 50 godina imali drugačiji dijalog - rekao je Ristić upoređujući aktuelne studente sa 1968. godinom i velikim studentskim demonstracijama.

-Taj nivo, nije to neozbiljnost, to je jedna vrsta nezrelosti koja je neshvatljiva... sve zajedno...zemlja je u vrlo ozbiljnoj situaciji, u jednom haosu koji se u svetu dešava...

Ristić je naglasio da će se ovi ljudi (studenti) za deset godina pitati što im je ovo trebalo.

- Ovo što danas mi gledamo, prvo nema kritičnu masu, nekoliko hiljada studenata tobož blokira, gde su ostali studenti, šta je sa njima... - upitao je Ristić.

- Ja ne verujem u to, ja slušam tu vrstu priča, ''snila Vesna što joj milo'', to su druge priče potpuno. Sve u istoriji se desi kao tragediji, posle je farsa. Mi prisustvujemo farsi, ne da ne liči na 1996. i 1997., ne da ne liči na 1968. praktično ne liči ni na šta- kaže Ristić o aktuelnim nasilnim protestima opozicije.

- U poslednje četiri godine preko 4 stotine milijarde ušlo na račune upravo na račune ovih ljudi koji se predstavljaju kao nosioci protesta- podsetio je ministar Mali na reči predsednika Vučića.

- Ako su to bili jasni zahtevi. Pitanje je zašto se protesti nastavljaju. Dakle, još jedanput, veoma težak narativ da objasne zašto se protesti nastavljaju... Ovo nije prvi put da se slade tragedijama koje su se dogodile u Srbiji.

- Šta je u stvari svrha, šta su ciljevi protesta - pitao je ministar Mali.

- Drago mi je da su svi građani imali da vide čime se bave studenti koji protestuju. Dakle, svi zahtevi studenata koje su postavili su ispunjeni - rekao je ministar Mali.

- Sve je to lepo, i dan i noć prođe, a nikako da vidimo da li su ispunjeni zahtevi... ja postavljam pitanje ljudima koji organizuju te proteste: A šta ćete da radite kada dođe ispitni rok? Ta deca mora da završe školu, vi moate da završite fakultet. Mi smo legitimne zahteve studenata ispunili u potpunosti. Još jedanput pozivamo studente da se vrate redovnim aktivnostima... Što se nas tiče zahtevi studenata su ispunjeni- rekao je ministar Mali.

- Drago mi je da su građani imali priliku da vide na koji način vreme provode studenti koji protestuju. Još jednom ću ponoviti ispred Vlade Srbije, svi zahtevi su ispinjeni. Predsednik Vučić je pokazao, svi dokumenti su skenirani i postavljeni na sajt Vlade. Drugi zahtev, da se svi uhapšeni puste kućama, je ispunjen, treći zahtev, da se uhapse osumnjičeni za incident u Novom Sadu, su uhapšeni. Četvrti zahtev, koji nije bio zvanično tražen nego su ih njihovi profesori nagovorili, povećano je 20 odsto davanje fakultetima - kazao je Mali.

- Sada, imaju priliku da pokažu kako da opravdaju nastavak protesta. Da li možda iza toga stoji nešto drugo? Sad dolazimo do pravih zahteva, ima još nekih, kažu, koji nisu iskazani. Ako su to bili jasni zahtevi, pitanje je, čemu se protesti nastavljaju? Ja pozivam studente, ako su zahtevi ispunjeni, da se vrate svojim nastavnim aktivnostima. Ako ne žele, da se vidi ko su i šta je to što oni žele - dodaje ministar.

Siniša Mali je govoreći o programu subvencionisanja stanova za mlade do 35 godina, on je rekao da će država omogućiti kupovinu sa učešćem od samo jedan odsto.

- U svetu ne postoji takav program i predlog, to nije predlog koji je vezan za proteste, već za budućnost mladih i Srbije - istakao je Mali.

Bojić je istakao da se Srbija promenila, ali se još jednom osvrnuo na proteste:

Ono što ja posebno hoću da kažem, opet se vraćam na to, pozivi srednjoškolcima da izađu upućuju da će doći opet do nekog šišanja. Al' sam čuo urlike... opet sam čuo da su nekome pretili šišanjem...Ako je mladost buntovna, poletna, ne boji se ničega, ja mislim da ona nije ponižena, već uvažena sa ovim merama koje je predsednik izneo pred njih

Ristić se govoreći o protestima, akcenat stavio na dešavanja na fakultetima:

- Ja sam član Saveta FPN-a, imenova me je osnivač, ja predstavljam državu, ima tamo studenata, ima nastavnika i tako dalje... Tamo su veliki sukobi, pojavio se predlog Nastavno naučnog veća pre nekoliko meseci da se podignu školarine, šta se desilo- ja sam kao predstavnik osnivača pitao a zašto vi prebacujete troškove na studente... Nije to bila rasprava uopšte, na kraju sam vam rekao sledeću stvar vi bi trebali da tražite dotacije od države, a ne da troškove prebacujete na studente... Tamo profesori jedni druge ucenjuju, nastavnici dekana, Univerzitet je poprište jedne političke bitke, a sada je to više nego ikad. To su deca ljudi koji su pre 25 godina idući peške iz Novog Sada došli kod mene u šećeranu i rekli hoćemo da razgovaramo sa vama.. njih 30, to je bilo 2000. godine, oni kažu sve ste vi u pravu, ali dajte neka nam daju pare, pa neka nas okupiraju-ovo su njihova deca- kaže Ristić.

