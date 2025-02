UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić razgovara sa građanima Aleksandrovca

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Rasinskom okrugu i danas u okviru dvodnevne posete.

13:05 Predsednik Srbije razgovara sa građanima Aleksandrovca u Domu kulture ''Milovan Buca Mirković''

- Prvo izvinjavam se svima što ste nas čekali duže od trideset minuta. Ja ću samo nekoliko reči, a onda želim ja vas da saslušam. Taman kad smo zemlju izvukli iz opšte bede, kad je Srbija krenula napred odjednom je napadnuta spolja ogromnim novcem uloženim u nemire unutar zemlje, i dodatno podstaknuto onim neodgovornim političarima u Srbiji koji po svaku cenu žele da se vrate na vlast bez izbora. Izabran sam od naroda pošteno i ogromnom većinom. Izabran sam da ne dozvolim da ulica upravlja Srbijom već neki građani odlukom na izborima. Zato se nadam da studenti i drugi mladi ljudi neće nasesti na trikove političara da ih uvuku u političkui utakmicu, te ekspertske vlade su razarale našu zemlju. Nećemo ekspertske, prelazne vlade, ili ćemo imati srpsku vladu ili na izbore pa da vidimo šta će narod da kaže -rekao je Vučić i dao reč meštanima Aleksandrovca.

- Predsedniče ja sam student i želim da Vam se zahvalim što ste obezbedili kredite za mlade, da bih mogla da se osamostalim. Hvala što ste smanjili i školarine, to nam dosta pomaže -rekla je ona.

- Postoje neke opštine u kojima sam zadovoljan kako stvari napreduju, ali nisam zadovoljan koliko stvari je urađeno u Aleksandrovcu. Od marta ćete videti drastičnu promenu, to vam garantujem. Hvala Vam na lepim rečima -rekao je Vučić.

- Poštovanje dragi predsedniče, ja sam sa Vama započeo priču, sigurnos ste me zapamtili. Dolazim iz mesne zajednice Ljubinci, mi smo 2012. sa opštinom potpisali ugovor kako bi se snapdeli pijaćom vodom, to je prošle godine rešeno. Ja bih Vam bio zahvalan kada bi bio rešen put od Aleksandrovca do Brusa -rekao je meštanin.

- Biće urađeno, ja vam to garantujem. Drago mi je da neko i pohvali državu i prizna da je dosta stvari urađeno. Taj put ćemo da gradimo i završimo -rekao je Vučić.

- Predsedniče, želeo bih da Vas pozdravim prvo. Ima sedamdeset godina i član sam partije. Ovde sam bio član pozorišta godinama, radio sam folklor. Ja bih želeo od Vas da zatražim 500 metara puta u gornjem delu Župe -rekao je meštanin.

- Videćemo šta možemo da učinimo -rekao je Vučić.

- Dobar dan, drago mi je da ste tu. Ja sam novoimenovani generalni direktor "Armatura" iz Aleksandrovca. Mi evo 60 godina postojim i trebalo bi nam malo više posla -rekla je Jadranka.

- Videćemo kako možemo da pomognemo oko dobijanja poslova, ako je Adrijana tu pogledaće i ona -rekao je Vučić.

Jedna meštanka se zahvalila i za novoizgrađeni vrtić u Aleksandrovcu.

- Dobar dan, zahvaljujem Vam se na svim putevima i infrastrukturama, jer niko pre Vas to nije uradio. Imam jedan problem, obližnji potok mi je odneo put od 100 metara, ja ne mogu da izađem iz kuće osim u ribarskim čizmama. Ne tražim da mi se asfaltira, samo neka mi se naspe pesak, ja sam ostalo. Bila mi je komisija i rekli su da će mi doterati kamion peska, nekima je poravnato, nekima nikom ništa -rekao je Nenad iz Aleksandrovca.

- Razumeo sam, Bato uradite ovo brzo, vidi sa njima -rekao je Vučić.

- Pomaže Bog predsedniče. Živim ovde i član sam SNS-a. Ovde je problem za žene srednjih godina, nemamo gde da se zaposlimo i gde da radimo. Sve je okej, ali narod masovno ide ovde, neće da se vrate, jer nemaju gde da rade -rekla je meštanka.

- Malopre sam i u Brusu rekao, jer imaju isti problem. Manje su sredine, imali su velike kolektive u bivšoj Jugoslaviji koji su nestajali. Sada treba dovesti nove investitore. Moja je ideja da nađemo neko mesti na sredini za "Jugoimport" koji odlično posluje ili neki drugi pogon, kako bi zaposlili ljude. Ja znam da je to najvažnije, jer to donosi prihode -rekao je Vučić.

- Predsedniče, ja dolazim iz gornje Župe, ovde nas inače zovu Erci. Mi smo sa lektrodistribucijom kupili zemlju, opština je uradila sve što je do nje, ja bih Vas zamolio samo da pogurate da to malo krene -rekao je meštanin.

- Adrijana, sedi sa Biljanom i neka dođu u ponedeljak kako bi što pre videli šta može da se reši -rekao je Vučić.

12:25 Nakon razgovora sa građanima Brusa u Domu kulture, predesnik Vučić je obišao domaćinstvo Dejana Savkovića u selu Trnavci

Prilikom obilaska domaćinstva predsednik je razgovarao sa meštanima sela.

- Predsedniče hvala Vam što ste došli. Divim se Vama i Vašoj politici, Vi ste našu zemlju digli iz pepela. Nikada se bolje nije živelo u Srbiji. Ja bih Vas zamolila za jednu deonicu puta da završite, ona je oko 100 metara -rekla je meštanka Aleksandrovca.

- Videću šta mogu da učinim, hvala Vam na lepim rečima -rekao je Vučić.

Nakon razgovora sa meštanima, Vučića su Dejan Savković i njegova porodica ugostili u svom domaćinstvu.

- Živim ovde sa decom i ženom i lepo nam je. Ja sam član SNS-a, podržao sam ovaj Pokret, bio sam i na skupu u Jagodini. Imamo četiri hektara poljoprivrede, uglavnom šljive, imamo trešnje. Ovde u selu imamo dosta dece, nemamo fabrika, nemamo ništa, mislim da za opštinu Kruševac nije mnogo da se uradi neka ljuljaška, park. Ovo je zaseok sa najviše dece -rekao je Savković.

- Kruševac danas u odnosu na to pre 10 godina, to je nebo i zemlja. Na šta se još ljudi žale? Ja vam obećavam da ćemo učiniti sve, država daje mnoge subvencije seljanima, na to imate pravo-pitao je predsednik.

Predsednik Vučić je otpevao i rođendansu pesmicu za malu Lenu kojoj je danas rođendan, poklonio dres Srbije i loptu i zahvallio se na gostoprimstvu porodici Savković.

11:00 Predsednik je prvo posetio Brus gde razgovara sa građanima u Domu kulture, koji su se okupili u velikom broju.

- Mnogo sam srećan što vas danas vidim u ovolikom broju. Spreman sam da saslušam sve vas, baš kao i juče. Ove 2025. godine u putnu infrastrukturu u Brusu, država će uložiti više od 6 miliona. To je sa ovu opštinu ogroman novac. Znam da je problem eksproprijacija, ali to je na nama da rešimo to sa opštinom. Od presudnog značaja je da dobijete jedan mali industrijski pogon. Ako ne možemo strance da dovedemo, biće nešto što je u državnom vlasništvu. Ili Jumko, ili Jugoimport, da sačuvamo ljude da nam ne odlaze svakih 10 godina -rekao je predsednik na samom početku obraćanja i dodao:

Država nije igračka iako su to mnogi pomislili, zato su spolja krenuli u napad na Srbiju podržani od mnogih unutar države koji godinama pokušavaju da dođu na vlast iako ih ljudi neće. Onog sekunda kada neko pomisli da će se nasiljem popeti na vlast, država će se ponašati ako svaka država u svetu. Srbija nije šaka zobadi, Srbija će sačuvati mir i ići napred. Neću vam podilaziti danas u svemu, jer Srbija može napred samo ako se radi -rekao je Vučić i naišao na ovacije okupljenih građana Brusa.

Predsednik je zatim dao reč građanima koji su se okupili kako bi razgovarali sa njim.

- Molim vas da utičete na ministranstvo finansija da pravednije raspodeli budžete opštinama. Evo naprimer Čajetina je skoro iste veličine kao Brus, ali imaju veći transfer na sredstva. Druga stvar, mislim da porodice iz manjih opština treba da dobiju besplatne udžbenike za decu, pre nego neka porodica sa Vračara koje imaju po 5.000 evra zajednička primanja -rekao je jedan građanin Brusa.

- Ja za razliku nekih drugih u politici nikada nisam bio oduševljen tim pričama o besplatnim udžbenicima i slično, jer to za državu nikada nije besplatno. U pravu ste za udžbenike, oni bi trebalo pre da budu dostupni u Brusu, Aleksandrovcu i sličnim opštinama, nego u Beogradu. Ja sam već donosio najteže mere, a tada su svi bili protiv njih. Kada sam doneo odluku o smanjenju plata i penzija, doneo sam tešku odluku i znao sam da je važno preduzeti teže mere, a sa ovim lakim, prave se problemi koje narod mora da plati. Nama na svakom nivou sada upravlja demagogija, to je tačno. Ljudi ne mogu da imaju veća prava u Beogradu i zajedno ćemo se boriti za to. Tražiću da se deo transfernih sredstava bogatih opština prenesu na one siromašnije -rekao je Vučić.

- Dobar dan, ja sam profesor i otac iz Brusa i prvo bih želeo da vam se zahvalim što ste došli. Želeo bih da se i mi razvijamo brzo poput Beograda, Kragujevca i ostalih. Hoću da vam se zahvalim na poklonu, a to je ona gondola, ali nam nedostaju još neke stavri i bili bi vam zahvalni ako bi nam pomogli -rekao je Aleksandar iz Brusa.

- Naravno Aleksandra, tu ćemo da pomognemo, a šta je sa Bruskom banjom? Znači treba da damo još oko 560.000 evra za tu bušotinu. Razumeo sam sve ovo oko trotoara do gondole, biće završeno -rekao je Vučić.

Jedan meštanin Lepenca kaže da su 10 godina obećavali puteve u njegovom mestu, a da ništa nije urađeno po tom pitanju.

- Dakle to nije urađeno, to je 300 metara? Koji vam je put najvažniji u Lepencu - zapitao je predsednik, na šta mu je odgovoreno da su svi putevi važni.

- E sada vidiš kako je voditi selo, a ne državu - rekao je predsednik kroz smeh. Isti meštanin je tražio i most ka manastiru Lepenac, koji je odnela poplava.

Jedna meštanka se žalila zbog jako niskog napona struje, zbog čega aparati ne mogu da rade.

- Dolazi u ponedeljak ljudi iz distribucije, da pričaju sa vama. Kaže mi Kojić da su oni nadležni, i doći će ljudi u vašu mesnu zajednicu - kazao je on, a devojka mu je odgovorila da su više puta dolazili, ali da do sada ništa nije bilo urađeno -rekao je Vučić.

- Čast mi je što ste stigli. Mi meštani smo samoinicijativno krenuli da razvijamo turizam. Treba nam vaša pomoć sa vodenicom i ako bi mogli da nam pomognete sa 2 kilometra creva -rekao je Saša iz Žareva.

- Koliko je to para? To će Bata Gašić sam da izvoji iz svoje firme, biće gotovo do ponedeljka. Ispunićemo sve. Ja bih mogao sa vama ovako ceo dan, ali nemamo vremena -rekao je Vučić.

- Ja imam jedan problem, izbio je požar i ja sam morao da prodam svoje krave, a niko mi nije nadoknadio štetu. Rekli su mi da je opštini Brus isplaćeno, ali Aleksandrovcu je isplaćeno sve -rekao je Ljubodrag iz Brusa.

- Ja ću pogledati, ako imate validne nalaze komisije, pare ćete dobiti -rekao je Vučić.

- Ja vam se obraćam u ime svih boraca. Niko od nas nije zdrav, a ne možemo da overimo knjižicu. Otišao sam u Zavod i rekli su da to kod njih ne važi. Još bih želeo da vam se zahvalim što ste uradili 3 kilometra puta, ali je ostalo još kilometar puta, to je jedini put kojim ide autobus već četrdeset godina -rekao je Gradimir iz sela Donji Ljipovac.

- Biće gotovo sve -rekao je Vučić.

- Ja sam samohrani roditelj i živim deset godina na klizištu. Tu živim bez vode i puta, obratio sam se predsedniku opštine i ništa -rekao je jedan građanin Brusa.

- Put ćemo da izgradimo, ali je najbolje da probaš da izgradiš kuću na nekom drugom mestu, a država će da proba da pomogne. Dobio si 800.000 za kuću, znaš gde bi bila država da svakome da toliko para -rekao je Vučić.

- Predsedniče "Vino Župa" nam godinama duguje velike pare, ne znamo kome da se obratimo -rekao meštanin Brusa.

- Mi ne možemo lako da ulazimo u odnose sa privatnim firmama, ali probaćemo da pomognemo koliko možemo -rekao je Vučić

Predsednik se još jednom zahvalio svima koji su došli i obećao da će se potruditi da mnogo toga zajedno urade u Brusu i Srbiji.

Autor: Iva Besarabić