Vučević sa tribine SNS-a u Apatinu: Nećete otcepiti Vojvodinu od Srbije, taj scenario nećete gledati!

Predsednik Srpske napredne stranke i premijer Miloš Vučević izjavio je danas da niko neće otcepiti Vojvodinu od Srbije i da se Srbija kao država mora po svaku cenu sačuvati.

"Nećete otcepiti Vojvodinu od Srbije. Nikada. Taj scenario nećete gledati. Nećete nas trpati na traktore i proterivati odavde. Nećete nam prebrojavati krvna zrnca i vi nam reći ko će da živi u Vojvodini. Dalje ruke od Vojvodine i Dinko Gruhoniću, i Pajtiću, i Ješiću. Dalje ruke od našeg naroda i od naše države. Nećete nas razdvojiti od naše države. To smo jednom imali i sprečio je narod. Nikad više to nećemo dozvoliti. Politički ćemo se boriti na svaki način, da se to više nikad ne dozvoli i ne dogodi. I to je ključna poruka koju želim s vama da podelim", rekao je Vučević govoreći na tribina SNS u Apatinu.

On je ukazao da se sprema isti scenario kao što su pravili i u Crnoj Gori i drugim delovima bivše SFRJ.

"Oni se hvale kako imaju rezervisan pozivni broj, plus 384, da to čeka Vojvodinu. Oni pričaju da će da ponište ne znam kakve jogurt revolucije i ostale. Pričaju ljudi o periodu kada nisu bili ni rođeni. Zato što maštaju o tome da na talasu nesreće, na talasu bola, podela, kao najgori otmičari uzmu ono što im ne pripada, ono za šta ih narod nije birao, nije im dao poverenje. Oni na nesreći misle da treba da se domogu fotelja. Oni na suzama i bolu misle da treba da vladaju", istakao je Vučević.

On je rekao da se 1. novembra prošle godine desila ogromna tragedija u Novom Sadu, ali da se tragedije dešavaju i u drugim državama i da su se i u Srbiji tragedije dešavale i ranije.

"Pa nikada nikome nije palo na pamet da sruši državu zbog toga, da preuzme vlast bez izbora. Šta to znači? Desi se neka nesreća i to nekom daje za pravo da preuzme vlast bez izbora. Onda ćemo da otimamo vlast jedni od drugih u zavisnosti od toga ko je jači ili u zavisnosti od toga šta se desilo. Pa to je kraj države, onda je to anarhija, to nije demokratija, to nije uređen sistem. To nije društvo, to je skup nekih pojedinaca ili grupa koji međusobno rade ko šta hoće", rekao je Vučević.

Naglasio je da moramo da sačuvamo Srbiju, ali Srbiju kao državu, a ne samo kao emociju i ljubav.

"Mi bez države smo kao drvo bez korena. Mi bez države smo kao kuća bez domaćina. Mi bez Srbije kao države smo kao škola bez đaka. A vidite da zlikovci ne dozvoljavaju đacima da idu u školu", rekao je Vučević.

On je dodao i da mora tako da ih nazove i da ne može sebi bolje da objasni kakav je um onoga ko sprečava nekog đaka da ide u školu.

"Pa to niko nije radio od Drugog svetskog rata. Da prebrojava đake po nekim kriterijumama, grupama, bojama, ko može da uđe u učenicu, ko ne može da uđe u učionicu. Ko ide u jednu učenionicu, ko ide u drugu učeonicu ili u dvorište", rekao je Vučević. On je ocenio i da će to ostaviti dugoročne posledice.

"Ko je to smislio, taj je smislio sve najgore što može da nam se desi: da nam zaustave školovanje i obrazovanje dece, da im upropaste školsku godinu, da upropaste studentima studensku godinu", istakao je.

On je rekao ida to neće moći lako da se nadoknadi, jer nije samo pitanje broja časova, nego je pitanje atmosfere.

"Ali vam to, s druge strane, najbolje pokazuje koliko je ugrožena država. Koliko je ovo dobro i dubinski pripremano. Ovo se ne dešava spontano i slučajno. Ovo je pripremano da kada bi se nešto desilo kao što nam se desilo u Novi Sadu 1. novembra, neko odmah ima scenario, neko je pripremio i uloge, i glumce, neko je režiser i sve može da otpočne", konstatovao je Vučević.

Pored Vučevića, na tribini sun učestvovali i član Predsedništva SNS-a i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, predsednica opštine Apatin Dubravka Korać i predsednik Skupštine opštine Apatin Milan Škrbić.