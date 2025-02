Poslednji trzaji opozicije i stranih službi koje ih podržavaju, u nameri da nasilno i bez izbora dođe na vlas tu Srbiji, prešli su već svaku granicu. Dok ljudi pate za žrtvama tragedije u Novom Sadu, oni likuju i pozivaju na nove blokade 9. februara povodom 100 dana od nesreće u kojoj je život izgubilo 15 osoba i sve to krijući se iza studentskih protesta.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, osvrnuo se na ove proteste koji iz dana i dan postaju sve ekstremniji u nameri da se sruši država Srbija.

- Ništa kreativno. Osnovali su taj neki anketni odbor kojim će da se bave, a uglavnom su politički aktivist određenih organizacija. Sigurno je da će nastaviti jedno političko lešinarenje opozicije, pod direktivom stranih sila, i pokušaj održavanja tenzija u društvu, te ako mogu dodatno da izmanipulišu građane. Međutim, građanima Srbije je već sve jasno i oni podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića -rekao je Jeremić i dodao:

- Što se tiče Građevinskog fakulteta, trebalo je da izađe i da kaže da li nešto nedostaje od dokumentacije ili ne. Oni se i dalje ne oglašavaju. Ako su imali cilj da sagledaju svu tu dokumentaciju i eventualno vide šta nije bilo u redu oko svih tih poslova vezanim za železničku stanicu u Novom Sadu, oni to nisu uradili. Ovo je jedna neozbiljnost i držanje tenzija, pa i od ovih studenata - rekao je Jeremić.

Jeremić otkriva i koji je jedini cilj ovih protesta.

- Glavni cilj je urušavanje predsednika Aleksandra Vučića, ali kako vreme prolazi građani Srbije vide da od toka nema ništa. Ovo je, po meni, jedan neuspeo pokušaj, a da li će oni nastaviti sa ovim maltretiranjem, hoće. Najgore je po studente, oni su veoma blizu da izgube godinu i ostalo - rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs se osvrnuo na vest da je rektorat Beogradskog univerziteta odbio poziv na dijalog koji im je uputio predsednik Aleksandar Vučić.

- Oni na kraju saopštenja navode da su spremni za razgovore, što mi je prosto neverovatno. Beogradski rektor je morao da prihvati poziv na dijalog, jer im je nekada ova vlast odgovarala. Bežati od odgovornosti da se razgovara, bez da objasnite studentima zbog čega treba da se razgovara je suludu. Mislim da predsednik Srbije apsolutno može da bude adresa na kojoj se može razgovarati. Jasno je da oni slušaju svog mentora - rekao je Jeremić i dodao:

- Jasno je da studentski plenum trenutno diktira šta će reći profesori. Samo se pitam, sutra kada krene nastava, da li će ti isti profesori dolaziti kod studenata da polažu ispit. Ne vidim razlog zašto studenti prve godine ne bi držali ispit profesorima, kada je već ovakva situacija. Prave jednu igranku za koju ne žele da se završi. Oni žele da bez izbora dođu na vlast i prelaznu vladu. Čvrsta politika, kao i sami građani im to neće dozvoliti - rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i izjave Aljbina Kurtija koji svakim danom sve više zaoštrava svoju retoriku.

- Jednostavno, to je retorika koju je Kurti koristio sve vrema. Kao i što je govorila vlast u Srbiji, sa njim jednostavno nema razgovora i on se zalaže za to da se celokupan srpski narod raseli sa prostora Kosova i Metohije. Očigledno da on ne bira sredstva i verujem da bi ponovo krenuo u oružane sukobe. Nadam se da će biti kažnjen na sledećim izborima i da će Beograd konačno imati nekoga na vlasti u južnoj srpskoj pokrajini, sa kime se može razgovarati za dobrobit svih -rekao je Jeremić.

Jeremić ističe da do razgovora mora doći što hitnije, jer država u ovakvom stanju, nikome ne odgovara.

- Toliko je strašnih reči, pretnji i uvreda izgovoreno na račun predsednika, a tužilaštvo ne reaguje, niti bilo koga pozivaju na razgovor. Međutim, te pretnje se moraju shvatiti ozbiljnije ukoliko dolaze od strane ljudi koji pretenduju da dođu na vlast. Nadam se da će brzo doći do nekog dijaloga, jer Srbija u ovakvom stanju ne odgovara nikome. Ako plenum želi da razgovara, verujem da će ih predsednik Vučić rado saslušati, kako je rekao, njegova ruka je uvek ispružena za razgovor. Očigledno je da se čekaju instrukcije koje su došle sa zapada. Držati Srbiju u ovakvom stanju je više nego neodgovorno. Sve ovo što gledamo u poslednje vreme je postalo nadrealno, to je upravo scena koju neko plasira, a koju mi moramo da živimo -rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić