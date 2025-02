IMAJU PRAVO NA SKRAĆENE ČASOVE, A NE NA OBUSTAVU: Vučić - Prosvetari su dobili iste plata u januaru, videćemo šta će biti u februaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o ilegalnim obustavama rada u osnovnimi srednjim školama

Profesori i nastavnici imaju pravo na skraćenje časova i to je fer, ali na obustavu rada nemaju pravo, navodi predsednik.

- To je nemoguće po zakonima naše zemlje i bilo gde u svetu, ali to smo pustili i rekli smo da dobiju svi iste plate u januaru. Videćemo šta će biti u februaru - rekao je on.

- Danas smo prvi put imali nastavnike koji se žale da ih mobinguju drugi nastavnici. To ti je posao, da držiš časove, zakonska obaveza. Odakle onom drugom pravo da vrši na pritisak jer ti želiš da držiš časove? Ja sam srećan jer su svi dobili platu za januar - izjavio je Vučić.

Ističe da su deca već izgubila tri nedelje.

- Koliko je subota i nedelja potrebno posle toga da se radi? Šta ćemo sa roditeljima da radimo? - pitao je.

Dodaje da ljudi hoće da žive normalan život, da im deca uče.

