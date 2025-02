UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić u poseti Severnobanatskom okrugu: Važna je suština, kakva vam je politika!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Severnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu.

13:43 - Vučić je stigao u Kanjižu, selo Velebit, gde ga je dočekao veliki broj meštana ispred obnovljenog Doma kulture.

Vučić je upitao šta nedostaje u Kanjiži, te je dobio odgovor lokalne uprave.

Predsednik Vučić je naveo da je Kanjiža izgubila stanovnike i dodao da je potrebno da se ovde otvori fabrika.

13: 20 - Nakon posete Čoki Vučić je obišao poljoprivredno gazdninstvo Saše Pustinjaka u Novom Kneževcu.

Vučića je dočekao domaćin, Saša Pustinjak, sa porodicom, kao i predstavnici lokalnog pčelarskog društva.

Gazdinstvo se bavi proizvodnjom meda iz 231 registrovane košnice, a pored košnica imaju i voćnjake i bave se ratarstvom.

Saša Pustinjak se duže od dvadeset godina bavi pčelarstvom i kako je isticao ranije, u tome su mu dosta pomogle subvencije koje su dodeljivane od strane republičke i pokrajinske vlade.

- Ja ću da probam med, a Glamočić će rakiju - kazao je predsednik.

Vučić je kazao da osim puta Čoka-Crna Bara, treba da se uradi i put Novi Kneževac-Crna Bara.

12:30 - Predsednik Srbije prethodno je razgovarao sa građanima Čoke.

- Bolje vas našao, ja nisam znao da Čoka ima ovoliko stanovnika - rekao je Vučić na početku razgovora sa građanima.

Vučić se zahvalio svima što su ga dočekali u velikom broju i dodao da misli da 30 godina nije bio u Čoki.

- Drago mi je da vas vidim u ne lakim trenucima, kada se sve u svetu menja, mi se trudimo da očuvamo stabilnost, zemlja nam je napadnuta i iznutra i spolja. Naše je da zemlju sačuvamo, zato ćemo vas pozvati na jedan veliki skup, da pokažemo da će Vojvodina uvek biti Srbija - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije najavio radove na putu Crna bara - Čoka.

- To je oko tri miliona evra. Uradićemo rekonstrukciju Doma zdravlja u Čoki da i mladi i stari mogu da imaju najbolju moguću negu i u Padeju moramo da uradimo školu. To je ukupno oko devet miliona evra za Čoku - rekao je Vučić.

Vučiću se obratila lekarka Doma zdravlja u Čoki, Ivana Pantić, koja je ćerka Dejana Pantića, policajca koji je bio uhapšen na Kosovu.

- Glavnu podršku smo imali od Vas, zahvaljujući Vama on se danas brani sa slobode - rekla je Ivana, koja je dodala da je za manje od godinu dana dobila posao za stalno.

- Želim na tome da vam se zahvalim i da vam u ime Doma zdravlja u Čoki i svih građana poželim dobrodošlicu - istakla je ona, a Vučić je dodao da njen otac nije usamljen slučaj, te da je država samo radila svoj posao. Osvrnuo se i na proteste:

- Klatno besa se premešta na drugu stranu. Ljudi postaju besni i nervozni, ali moramo biti strpljivi i trpeljiv - istakao je Vučić.

Vučić je u razgovoru sa građanima rekao da on voli puteve i pruge, ali bez gasa neće doći ozbiljan investitor.

- To je važno, važno je i da kanalizacija bude završena, jer bez toga nećemo biti deo uređenog sveta. Ti si Majo nadelžna i rešite to, ne znam preko koga, ali rešite. Narod hoće da vidi da je problem rešen, a ne koje će birokratske strukture da se pitaju za to - istakao je predsednik Srbije.

Penzioner Blagoje Terzin je rekao da mu je, kao i mnogima, želja da se u Čoku dovede neka fabrika.

- Zabrinuo me pad broja stanovnika u Čoki, malo se dece rađa i moramo da je učinimo atraktovnijom. Ovde bi fabrika od sto ljudi, posebno žena, rešilo brojne probleme u Čoki - istakao je Vučić.

Ne mogu da obećam, ali ću dati sve od sebe da to učinimo.

Jednu građanku zanimalo je zašto penzioneri u Vojvodini ne mogu da dobiju banje dalje po Srbiji.

- To ne sme da bude problem. Ja razumem da će zbog troškova prvo da ponude banje ovde, ali ako ljudima više znači, pokušaćemo to da ispravimo - obećao je Vučić.

Čoka još 20 godia sa svojim prihodima ne bi mogla da rekonstruiše put Crna Bara - Čoka. Verujem u sud naroda, ne danas, nego za 20 godina...a vama hvala za podršku

Vučić je u razgovoru sa građanima ponovio da je plan da prosećne penzije do 2027. godine budu 650 evra.

Objasnio je da su 2014. godine penzionerima sa najvećim primanjima smanjene penzije.

- Ti koji imaju visoke penzije kažu da su ta primanja zaradili. Znam da je 25 i 30 hiljada dinara malo i nedovoljno za pristojan život, ali plan da budu povećanje. Isto, s pravom očekuju i oni koji imaju veće penzije - dodao je Vučić.

Veliki broj građana okupio se u Kulturno obrazovnom centru u Čoki, kako bi razgovarao sa predsednikom.

U mestu Mol u opštini Ada Vučić će u 14.45 posetiti proizvodni pogon fabrike „Biliczki“, a za 15.20 planiran je razgovor sa građanima u Domu kulture.

Autor: Snežana Milovanov