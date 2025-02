'Srbija se bori za opstanak srpskog identiteta!' Stevandić otkriva planove neprijatelja

Nenada Stevandića, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske u emisiji "Kolegijum" na televiziji Informer, izneo je oštre stavove o trenutnoj situaciji u Srbiji i Republici Srpskoj, te o ideji "srpskog sveta", koja je postala ključna za opstanak i jedinstvo Srba, kako u regionu, tako i šire.

Stevandić je upozorio da su Srbi van Srbije prvi put u poslednjim godinama tretirani kao pravi državljani Srbije i da se Srbija bori da sačuva svoju moćnu ulogu u regionu, uprkos pokušajima da se uništi ta veza i srpski identitet.

Zanimljive poruke i jasna osuda pokušaja destabilizacije srpskog sveta i urušavanja srpskih interesa kroz političke i društvene pritiske.

- Prvi put u poslednjih deset godina svi Srbi van Srbije tretirani su kao njeni državljani, podanici i ljudi o kojima Srbija brine. To je Srbija ugradila u svoje strategije, ne samo u strategiju demografije i obrazovanja, već i u strategiju odbrane. Naši neprijatelji ne vole da čuju o tome i trude se da spreče tu ideju. Međutim, to se može sprečiti samo ako se uruši stub – a to je Srbija u Beogradu i Banjaluci. -rekao je Stevandić i dodao:

- Drugi cilj je da podlegnemo bilo kakvim granicama koje su tehnička stvar. Pasoš je prevazišao sve granice, i to je taj osećaj "srpskog sveta", a ne priča o velikoj Srbiji koju pokušavaju da satanizuju. Tu je pobedila priča iz 90-ih da Srbi nisu smeli da postojimo, ali to više ne može da se zaustavi. To je identifikacija, a problem je što rušenjem Srbije kao stuba koji omogućava tu identifikaciju pokušavaju da nas spreče u toj vezi. - kazao je on

Stevandić je podsetio na teške trenutke kada su bili isključivane telefonske linije i uvodile sankcije prema Republici Srpskoj, dok su se u Srbiji donosile odluke koje su ih sramile. Takođe, poručio je da Srbi van Srbije nisu samo gledaoci u ovom procesu, već aktivni deo jedinstvene srpske zajednice, koja nije podeljena, već povezana bez obzira na granice. Iako im je uskraćeno pravo glasa, Stevandić ističe da su Srbi izvan Srbije i dalje srpski patrioti koji snose odgovornost za opstanak srpske nacije.

- Ne mogu da zaboravim da su nam isključivane telefonske linije. Kada su se lideri posvađali, bila je granica na Drini, a čak su se uvodile sankcije prema nama iz Srbije, na našu sramotu. Možda ljudi u Srbiji misle da smo mi ovde, u Republici Srpskoj, neka vrsta "hejterske" strane, kao da dolazimo s nekih Bahama, pa se živimo u Srbiji. Ali to nije istina. Mi smo spavali samo na jedno oko, obaveštavali se šta će se desiti, jer mi smo vaša Srbija, mi ovde plaćamo poreze, imamo imovinu, živimo i radimo ovde. Ja sam integralan Srbin, i ništa me ne može isključiti iz toga. Ne mogu me podeliti na to da pripadam samo Drvaru, Banjaluci, Gnjilanu ili bilo kojem drugom mestu. Ja pripadam svim mestima gde Srbi žive i gde govore jezik koji ja govorim, bilo to u Americi ili u Drini. Nemamo pravo da glasamo, iako smo upisani u birački spisak. Intelectualci, svi mi – mi smo povezani - rekao je Stevandić

Autor: Aleksandra Aras