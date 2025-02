ČEDA JOVANOVIĆ U GIPSU, TVRDI DA JE PRETUČEN Objavio snimak kako plače na sav glas: Slomili ste mi ruku (VIDEO)

Političar Čedomir Jovanović je na svom Instagram profilu objavio snimak na kojem se vidi da je povređen, odnosno da mu je ruka u gipsu.

Čeda Jovanović se obratio pratiocima i onima koji su mu očigledno naneli teške telesne povrede sledećim rečima i kroz suze: - Ok, sve je ok. Al' samo ste mi polomili ruku. A kako je to malo prema svemu što sam spreman da dam... Za mog Mihajla, Janu, Zoku i Anđu. Odustaćemo nikad! - rekao je on kroz suze.

Za sada nije poznato kako je Jovanović završio u gipsu, ni šta mu se desilo.

Podsetimo, Jovanović je nakon 25 godina stavio tačku na ljubav sa suprugom Jelenom, a na društvenim mrežama je često objavljivao snimke na kojima se vidi kako tugu leči u kafani.

Autor: Aleksandra Aras