'SVET POLAKO PREPOZNAJE POLITIKU NEZAVISNOSTI KOJOM SRBIJA IDE' Predrag Jeremić za Pink: Opozicija ne želi na izbore, oni žele ANARHIJU (VIDEO)

Dok opozicija i strane službe svakodnevno rade na destabilizaciji naše zemlje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio skup Srpske napredne stranke na Sretenje koji će biti održan u Sremskoj Mitrovici kao odgovor svima koji Srbiji ne misle dobro.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, osvrnuo se na predstojeći skup u Sremskoj Mitrovici.

- To je veliki dan za Srbiju. Dan kada će se opet potvrditi srpsko jedinstvo, ali će se i skrenuti pažnja na to da je Srbija suverene zemlja koja će nastaviti čvrstim putem suvereniteta. Ja bih rekao da je ovo najveća suverenost koju je Srbija ikada imala. To poštovanje se vidi i u svetu -rekao je Jeremić, te se osvrnuo na ljude iz opozicije koji se žali ljudima u Evropi i svetu i radi protiv sopstvene države:

- Normalno je za očekivati da će neko morati da ide tamo i da kleči, uzevši u obzir i reči Donalda Trama o finansiranju USAID-a, taj novac koji je ušao u Srbiju se mora opravdati. Ovo što ćemo videti u subotu u Sremskoj Mitrovici je jedan čvrst odgovor svima koji Srbiji ne misle dobro i koji žele da izazovu jedan vid nestabilnosti. Odgovor će uslediti i od Srbije i od Republike Srpske kako onima u zemlji, tako i onima u regionu koji žele da destabilizuju našu državu -rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da je anarhija jedino što opozicija želi.

- Opozicija želi anarhiju. Ono što je zanimljivo je činjenica da se juče u Evropskom parlamentu raspravlja o situaciji u Srbiji, postoje i druge zemlje koje podržavaju stav Mađarske. Neki su jasno zauzeli stav i rekli da globalisti ne žele suverenu Srbiju i drago mi je što su pomenuli da je Srbija okrenuta Evropskoj uniji. Svi u Srbiji moramo biti zadovoljni što u svetu polako prepoznaju politiku nezavisnosti kojom Srbija ide. Verujem da će u Evropskom parlamentu biti sve više takvih glasova, pa ni Picula neće moći da predstavlja Srbiju kao zemlju nekih agresora -rekao je Jeremić.

Jeremić ističe da se opozicija nijednom nije osvrnula na položaj Srba na teritoriji Kosova i Metohije, kao i na sam izbore koji su se održali pre tri dana.

- Kada govorimo o našoj opoziciji, oni ne žele izbore. Žele neku prelaznu vladu šta god to značilo, kako bi došli do fotelje i vladali u Srbiji. Relativno skoro su bili izbori i oni znaju da na njima nisu ostvarili dobar rezultat, pa ne veruju da mogu i sada da ga ostvare. Mi smo imali izbore na Kosovu i Metohiji, na koje se opozicija uopšte nije obazirala, kao da su izbori u nekoj drugoj zemlji i kao da se ne borimo za opstanak našeg naroda na toj teritoriji -rekao je Jeremić i dodao:

- Srpska lista je jedina ostvarila dobar rezultat, jer ona ima apsolutnu podršku vlasti u Beogradu. Narod je to prepoznao i sigurno da neće, ni na teritoriji KiM ni u centralnoj Srbiji, davati glas za nekoga ko se ne bavi njihovim pitanjem. Njih ne zanima opstanak građana ni u Srbiji, ni na Kosovu i Metohiji -rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na tajni sastanak šefa Delegacije EU u Srbiji Emanuela Žiofrea sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem.

- To su strašne stvari da jedan rektor odlazi na takav sastanak, koliko god on bio ambasador neke zemlje. Odlazi kod njega a imao je poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog. Znači on je sigurno sa Žiofreom razgovarao o situaciji u Srbiji. Usledio je vrlo zanimljiv odgovor iz kancelarije Evropske unije, oni su rekli da je Đokić kod Žiofrea bio pre dve nedelje, dok kolege iz Informere tvrde da se sastanak dogodio juče. U svakom slučaju, i da se dogodilo pre dve nedelje, čak je i tada bio poziv predsednika Vučića koji je odbijen. On je o tom sastanku trebalo da obavesti i studente -rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs je prokomentarisao izjavu Miloša Jovanovića koji je najavio blokadu aerodroma u Beogradu, što je čist čin terorizma kako je izjavila predsednica vlade Ana Brnabić.

- Tužilaštvo bi moralo da se oglasio kako po ovom pitanju, tako i po pitanju skoro svakodnevnih pretnji upućenih predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Izgleda da im je jedino u borbi za glasove ostalo to da koriste pretnje i zastrašivanje. Osećam da je narod zabrinut i tužilaštvo bi moralo da izađe i kaže ima li elemenata nekakvog krivičnog dela po tom pitanju -rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić