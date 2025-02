Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nalazi se u teškoj poziciji nakon razgovora Donalda Trampa i Vladimira Putina, ali ovakav razvoj događaja nije neočekivan s obzirom na to da su njih dvojica tokom celog rata imali komunikaciju putem "crvenih telefona" o čemu je za ''Jutro sa dušom'' govorio i urednik portala Pink.rs Predrag Jeremić.

Urednik informative na portalu PInk.rs Predrag Jeremić kaže da je i tokom celog rata u Ukrajini putem "crvenih telefona" postojala komunikacija između Moskve i Vašingtona.

- Kako su se približavali izbori u SAD, sigurno su bile učestalije tajne veze Putina i Trampa. Imamo situaciju da su juče razgovarali sat i po telefonom... Neće sigurno dve najmoćnije političke figure u svetu dugo razgovarati, ako do sada nisu imali komunikaciju... Bliski istok, dolar, energetika, i ostale teme... - dodao je Jeremić.

- Putin kao bivši agent nije za potceniti. Dobro je što je došlo do ovog razgovora, očekuje nas bolje sutra. Do mira neće doći do naredne godine sigurno, ali se ide ka miru. Na taj način bi se učvrstile tačne pozicije, da NATO ne bude blizu granica - rekao je urednik informative na portalu Pink.rs.

- Očekujem da će ubrzo da krenu razgovori o rekonstrukciji Vlade, novi izbori nam, koliko se čini, nisu dobrodošli. Imao opoziciju koja govori o navodnoj nefer kampanji. Očekujem da vlada bude rekonstruisana, da na čelo Vlade dođe neko kao Miloš Vučević ko je dobro vodio zmelju. Žao mi je što je podneo ostavku, ali verujem da i oko njega i oko Vučića ima ljudi koji mogu da zamene ministre - rekao je on, pa se dotakao udarca na korupciju:

- Udar borbi protiv korupcije je počeo 2012. i 2013. godine. Ovo je samo nastavak te akcije... - rekao je Jeremić.

Govoreći o dešavanjima u Nemačkoj, Jeremić je naveo da su vernici zabrinuti šta se dešava u SPC, prvo se u Minhenu okupljaju kako bi se organizovali protesti protiv Grigorija, koji ih navodno tera u katoličanstvo, tj. približavanju Grčkoj crkvi. Dolazi im jedan od ljudi koji je dosta pljuvao po SPC, da im drži predavanje... Pljuvao je i po patrijarhu... Verujem da će vernici uspeti da se izbore za svoja prava... - naveo je Jeremić.

Dejan Miletić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da će rat u Ukrajini sigurno trajati još neko vreme.

- Zelenski će biti neko ko će učiniti sve da se sukob produži da ne bude koperativan sa Trampom... I ova godina će proteći sa paricama koje je Bajdenova administracija ugurala Zelenskom. Ti ostaci cele te politike i dalje traje. Oni su pretočili svoju politiku u Evropsku. Važno je da postoji komunikacija SAD i Rusije, i to je vidljivo. Oni garantuju da će doći do dogovora. Do sada nismo imali nikakve razgovore. Iduće godine će mira sigurno biti - naveo je Dejan.

Pomoćnica ministra dr Nina Mitić kaže da je važno jedinstvo. Kako je dodala, na vlast je došao Tramp, i nemoguće je da sve preko noći bude idealno, ali je sigurno da će biti bolje.

- Imamo dobre rezultate na izborima u KiM, imamo borbu protiv korupcije. Imaćemo više informacija vezano za Pokret, za Vojvodinu... Ide nam sve na ruku u tom smislu da sada možemo da se pozabavimo unutrašnjom politikom... Zaista treba da pošaljemo poruku da svi prihvate pruženu ruku, ko god to bio... Studenti, profesori... Rektorat... - navela je Mitić.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost istakao je da su Putin i Tramp nešto odavno dogovorili, a Srbija u celoj toj priči može da kaže da je sačuvala sebe, negujući dobre odnose sa Rusijom, i gradeći nove sa SAD.

- Kada govorimo o NIS-u... Imali smo to odlaganje, nije moglo da se reši. Uzdam se i u mađarske partnere... I moram da prokomentarisem rektorski kolegijum... To su ljudi koji su zreli, akademski građani, oni vide jaz, i da oni kao takvi nisu želeli da razgovaraju. Rektor Đokić ide po sastancima, a neće da da izjavu za medije... deo studenata koji su rekli da ne žele da slušaju opoziciju, gde su Kesić i ekipa...Siguran sam da će se naći sinergija Vučića i tog dela studenata - dodao je potom.

Autor: Dubravka Bošković