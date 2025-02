EKSKLUZIVNO! Bulatović otkrio nova previranja u Đilasovoj stranci!

Bulatović je istakao da veliki broj članova opozicije sada strepi zbog hapšenja koja su aktuelna već dva dana. Uz to, otkrio je i da su dva poslanika rešila da odu iz stranke Slobode i pravde.

Narodni poslanik Dejan Bulatović istakao je da poznaje obojicu uhapšenih, i Milorada Grčića i Aleksandra Papića.

- Sada se vidi ko je kakav... U javnosti se sve vidi. Mene je ohrabrilo jer je Vučić rekao da će takvi ljudi biti izopšteni, da će biti na udaru policije. Nisam iznenađen u javnosti sezna i vidi ko su funkcioneri koji zloupotrebljavaju položaj, koriste pogodnosti koje ne bi smeli. Kada se Vučiću desio defekt na kolima, meni je bilo fascinantno, da on ne koristi rotacije. On kaže da se ne bahate, da ne zloupotrebljavaju poverenje, dakle, tu ste da branite državu, narod... I kada je neko takav predsednik, očekuju se ove akcije. Nastavlja se ovo, i to žešće - rekao je on.

Govoreći o ljudima iz opozicije, Bulatović kaže da će ovih dana jedan narodni poslanik i poslanica napustiti stranku Slobode i pravde.

Novinarka Pinka Antonela Jelić kaže da je najpre u sredu uhapšeno 15 osoba među kojima su Grčić i Papić, a onda juče, dan kasnije policija privodi još 9 osoba.

- Lisice na ruke Grčića stavljene su u renutku kada je ulazio u automobil, gde je kasnije u njegovoj kancelariji nađena ogromna suma novca, tri sata, tri zlatna lanca... Dakle, to je kabinet u opštini... Kada je reč o Papiću, on je uhapšen u stanu na Vračaru... Izneto je 15 Luj Viton torbi... Papić se branio ćutanjem na saslušanju, a odgovorio je na jedno pitanje, gde je rekao da je živeo od ušteđevine. Kada je reč o drugoj akciji, imamo 4 osobe iz ministarstva za rad socijalna i boračka pitanja, oni su dakle, izvršili zloupotrebu položaja, što je i načelnica radila. Zbog njenog nesavesnog rada došlo je do tragedije u staračkom domu - rekla je Jelić.

Zamenik glavnog urednika Informera Dejan Vukelić kaže da je ova akcija policije dokaz da nema zaštićenih.

- Ja ne govorim o početku borbe protiv korupcije, vlast to sve vreme radi. Vučić je nakon što je došao na vlast, krenuo sa velikim antikriminalnim i koruptivnim akcijama. Ovo je dokaz da u Srbiji nema sistemske korupcije. Uhapšen je visoki funkcioner SNS...Videćemo, proces i sud će pokazati šta je tačno. Ja ne sumnjam da tužilaštvo ima dovoljno dokaza. Ovo nema veze sa državom, u svakoj ima korupcije... Vidimo da država ovde reaguje. Nema dakle zaštićenih. Mnogi sada mirno ne spavaju, bez obzira na status, odnos, da li su u vlasti, opoziciji... Vidimo da je otpor i napad na državu zbog borbe protiv korucije. Marinika Tepić je sinoć rekla da treba da se uhapsi Nenad Stefanović jer vodi ovu akciju - naveo je Vukelić pa istakao:

- Ako neko kritikuje... Šta treba da se zameri? Zašto Marinika reaguje? To treba pratitit. Država se neće obazirati na to. Pokazala je da je spremna da hapsi "svoje ljude" koji su deo vlasti - dodao je potom.

Autor: Dubravka Bošković