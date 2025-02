Nizom manifestacija u Srbiji će biti obeležen Dan državnosti u znak sećanja na Sretenje 1804. godine kada je podignut Prvi srpski ustanak i na isti dan 1835. godine kada je proglašen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

Centralna državna ceremonija obeležavanja Sretenja - Dana državnosti održava se u Orašcu, a predvodi je predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, kao izaslanik predsednika Republike.

10:06

Obraćanje Viškovića

- Ljudski vek ispunjen je usponima ali i padovima, trenucima radosti ali i tuge koji neizbežno oblikuju put i sudbinu svakog pojedinca. Na nekada centrom sveta slavnim Carigradom u šestom veku se nadvila tama, zbog kuge su umirali u velikom broju a zavladali su strah i beznađe. Nakon što je ovaj praznik molitveno proslavljen dogodilo se čudo i kuga je stala. Ovo nam donosi poruku da kroz veru, nadu i slogu možemo da premostimo sve izazove. Međusobno poštovanje i uvažavanje moraju biti temelj na kome možemo da gradimo budućnost. Predaja nije bila opcija, kao što nije ni danas, kao što neće biti ni u budućnosti. Narod je rešio da brani slobodu po svaku cenu, u tom teškom istorijskom momentu ustanici su se okupili oko vožda Karađorđa. Njegoš je smatrao Karađorđa najvećim Srbinom novije srpske istorije. Nakon buđenja u Orašcu ustanak se rasplamsao svom snagom. Ništa nije moglo slomiti volju naših predaka za slobodom. Postavljeni su temelji izgradnje moderne srpske države. Zavet slobode i danas nas opominje koliko moramo stražariti da sačuvamo nezavisnost. Mnogima danas ne odgovara slobodarska i vojno neutralna Srbija a ja im sa ovog mesta poručujem da će Srbija to ostati jer to želi većina njenih građana. Srbija nikad neće priznati otimanje svoje teritorije, neće se odreći KiM, i neće ugroziti prijateljstvo sa tradicionalnim saveznicima, to je duh koji svi imamo prema slobodi. Iako neki sanjaju i maštaju da Srbija mora da stane, da poklekne, a sa ovog mesta poručujemo da se to neće desiti. Ništa i niko ne može slomiti našu upornost, i našu želju za pravdom i naš duh. Sećajući se slavnih predaka gledamo hrabro u budućnost. Živela sloboda, živela Srpska, živela Srbija - poručio je Vučević.

10:04

Vučević položio venac

Miloš Vučević položio je venac, a isto je učinio i Radovan Višković premijer Republike Srpske.

9:50

Počelo obeležavanje Dana državnosti

Državna ceremonija povodom Dana državnosti održava se kod Spomenika Karađorđu, vođi Prvog srpskog ustanka.

9:49

Vučević čestitao građanima Srbije

Premijer Srbije u ostavci Miloš Vučević čestitao je svim građanima Srbije i Republike Srpske veliki državni praznik Sretenje, istakavši da je Srbija time ušla u red modernih država.

Nema države bez građana, kao što i građani bez države nemaju sigurnost. Ja sam siguran gde god danas naš narod bude zajedno biće manifestacija Sretenja i narodne volje. Ono što je nama potrebno jeste i veća odgovornost, da čujemo jedni druge i razumevanje da bez dijaloga nije moguće naći najbolje rešenje za građana, srpski narod i državu. Više poruka ćemo imati danas, iz Orašca su poruke kontinuiteta onoga što je Karađorđe počeo 1804. godine, a onda Miloš Veliki utemeljio 1835. Završićemo u Sremskoj Mitrovici gde ćemo u punom smislu i kapacitetu imati narodni sabor, sa svojevrsnim odgovorom šta je Vojvodina i gde je. A Vojvodina je Srbija.

Državni sekretar SAD Marko Rubio čestitao je građanima Srbije praznik Dan državnosti - Sretenje, saopštio je Stejt department.

- U ime Sjedinjenih Američkih Država, čestitam građanima Republike Srbije Dan državnosti, Sretenje - poručio je Rubio, dodajući da ova godina pruža nove mogućnosti za dalje jačanje prijateljskih veza između američkog i srpskog naroda, i donosi povećanu sigurnost i prosperitet za oba naša naroda.

Sretenjska akademija održana je u Banjaluci, čime su Republika Srpska i Srbija ove godine prvi put zajedno obeležile Sretenje pod sloganom "Sabornost i ponos".

Zajedničko obeležavanje Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, jedan je od zaključaka Deklaracije usvojene na Svesrpskom saboru prošlog leta u Beogradu.

Autor: Dubravka Bošković