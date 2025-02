Pratite iz minuta u minut na našem portalu!

U Sremskoj Mitrovici će danas biti održan veliki skup povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, a na skupu će govoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Skup pod nazivom "Srećemo se na Sretenje" biće održan u 17.00 časova, na platou ispred Sportskog centra "Pinki".

Novinarka Gordana Uzelac uključila se uživo iz voza koji ide ka Sremskoj Mitrovici sa ministrom finansija Sinišom Malim.

U vozu je vladala dobra atmosfera, slušala se muzika, a ljudi su skandirali ime predsednika Vučića.

- Drago mi je da ljude vide energiju mladih i da pokažemo koliko ljudi vole Srbiju. Borimo se za nezavisnu i slobodarsku srbiju, to je naš cilj i naša borba -poručio je ministar Mali.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovacijama je dočekan kada se pridružio prisutnima u vozi.

- Osam vozova je krenulo iz Beograda i kolona autobusa iz Sremske Mitrovice je 12 kilometara. Očekujem oko 120.000 ljudi -rekao je Vučić i dodao:

On kaže da je u piku u Kragujevcu bilo 16.000 ljudi, i dodaje da vole da se skupljaju uvek tamo gde je sadašnja vlast nešto radila.

- Na Slaviji, kod Ikee, kod obnovljene Palate Pravde, u Beogradu na vodi... Sve je inverzno. Kada pričaju o institucijama, onda oni ruše institucije. Naprave neko telo od 17 ljudi, valjda kao G17, pa to telo treba da donosi presude. Neće pregovore sa nama, ali će sa njima da sklapaju ugovore od 650 miliona evra kada treba da ih zarade. Danas su pretukli dvojicu ljudi, jednog u Novom Sadu, drugog u Kraljevu - kazao je predsednik.

Učlanjivanje u pokret kreće tek od 15. marta, a biće formiran za Vidovdan.

- To je za nas strateška stvar. Sećate se kada sam rekao da ću napisati knjigu kako sam pobedio Obojenu revoluciju. Nisam ja to slučajno rekao. Gotovo je sa tim pokušajem, moda je prošla, narod je sve video. Sada je vreme da narod kaže kakav put u budućnost želi, kako da radimo. A naše je da bez obzira na sve poruke nasilja, mi smo im dali pojas za spasavanje. Od njih zavisi da li hoće taj pojas ili neće, ili će se baviti bajkama o zaustavljanju aviona na pisti - istakao je on.

Tokom putovanja Vučić je pokazivao gde se grade novi objekti, kao i firme koje su došle u Srbiju.

Vučić se osvrnuo i na trenutnu situaciju u našoj zemlji.

- Narod je danas zbunjen i zabrinut. Sve što vidimo u Srbiji da se događa je velika promena u odnosu na pre tri ili četiri nedelje. Ljudi su svesni da blokade i protesti predstavljaju sve veći problem za ekonomiju države. Nezadovoljstvo naroda je sve veće, klatno besa se okrenulo potpuno na drugu stranu. Nekima koji su se nečasno ponašali, pojedini rektori i dekani, dali smo im pojas za spasavanje ponudom za razgovore, i verujem da su sada toga svesni. Potpuno je drugačije mišljenje u narodu sada. Biće nam potrebno mnogo truda i rada da sa tim ljudima razgovaramo, da nauče šta je demokratija i volja naroda. Ali istovremeno da mi slušamo i čujemo njih, i da pokušamo da vratimo zemlju na dobar kolosek, posle užasnog januara i jednako loše februara, biće nam potrebni meseci da promenimo stvari -rekao je predsednik.

Kaže da nas neodgovorno ponašanje određenih ljudi ugrožava penzije i plate, ali da veruje da će biti dovoljno pameti da se sve uredi na kraju.

Predsednik kaže da su uglavnom najbogatiji na ulicama, i da ovo nije socijalni bunt.

- Mnogi pronađu 1000 stvari za nezadovoljstvo, to je uvek lako uraditi. To je osnovna potka svake revolucije. Nađete povod, kao što je bila tragedija u Novom Sadu, a onda lažete svaki dan. Mi smo sami platili sendviče, ali one jaganjce i autobuse i kamione za bicikle mora takođe da plati. To neko plaća iz dana u dan, akciju za akcijom. To je neko spolja, sami su se hvalili da su u moje rušenje uložili preko 3 milijarde dolara. Ponosan sam da su morali da ulože toliko novca, i opet su izgubili. Ne vide da su se stvari promenile. Ništa ne može da se dogodi, osim ako me neko ne ubije - kazao je Vučić.

Istakao je da je ovo jedna od najprljavijih obojenih revolucija u istoriji, i da nema ništa prljavije od manipulacije decom.

- Logično je da će dete da kaže da neće da ide u školu. I kriv sam što je država dozvolila da se štrajkuje u školama. Država ima mehanizme, i zna da je to protivpravno. Država je to uradila da bi dobila rat protiv onih spolja. Oni su samo čekali incident ili nasilje, kako bi to iskoristili. Nijedan pendrek nije upotrebljen - rekao je Vučić.

Kaže i da svi među dekanima i profesorima znaju da je ova priča gotova, i da će pričati da su uvek bili za razgovore.

- A nisu, mogli su ih imati od prvog momenta. Nije tu Žiofre ništa kriv, ne znam što je napadan. Njegov posao je da priča sa svima. Ali je rektoru posao da pre svih priča sa mnom. Valjda je logično da mu bude preči predsednik njegove države, nego strani ambasador. A to nije bio slučaj. I hoćete li da se kladimo da hoće da razgovaraju. Znaju oni da je gotovo - kazao je on.

Na pitanje ministra koju pesmu da pusti, Vučić je rekao da želi da čuje "Srce heroja", "Vilu sa Košara", ili od Styx-a "Corner stone".

- Uskoro ćemo nabaviti kineske vozove, kao i Štadlerove. To je isti kvalitet, po svim mogućim standardima. Sada zbog atmosfere u kojoj živimo neće niko da potpisuje ugovore, recimo za deonicu do Subotice. Ali završićemo mi to. Mislim da će Mađari do marta ili aprila 2026. završiti svoj deo. Dva sata i 40 minuta od centra Beograda do centra Budimpešte - kazao je predsednik.

Istakao je da će Laz i Munjino brdo biti najduži tuneli, i tek posle toga će biti Iriški venac.

- Ali svakako je najteži tunel Munjino brdo. Najviše muka je bilo probiti planinu Jelicu - kazao je on kroz smeh.

- Ja sam imao priolike da vidim tu deklaraciju koja je definisala status Vojvodine kao deo Srbije. Ona je bila samo korak do ujedinjenja- rekao je u specijalnoj emisiji Ognjen Karanović, iz Centra za društvenu stabilnost.

Srđan Graovac, iz Centra za društvenu stabilnost je rekao:

- Kada je osamdesetih godina ova priča delovalo aktivno, bila je plod spoljnih obstrukcija. Sada treba istorija da nas tera na oprez, zato je važna ova deklaracija - rekao je Graovac.

Marko Lakić, direktor Politike ističe da je istorija učiteljica važnih lekcija i grešaka koje ne smemo ponavljati.

- Istorija zna da bude surova, a mi moramo da pazimo da ne ponavljamo greške iz prošlosti. Nas čeka budućnost i mi moramo da definišemo ono što želimo, a to možemo samo zajedno. Vojvođanski jezik je tolika glupost da ja nemam reči -rekao je Lakić.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je, govoreći za specijalnu emisiju povodom donošenja Deklaracije o Vojvodini istakla da joj je drago što se pomenuta Deklaracija donosi na ovako velik dan za našu zemlju.

- Ja sam postala član SNS 2019. godine i danas sam ponosni član. Jer kada vidite šta je sve urađeno, ta je Vučić uradio za ovu zemlju, zaista sam ponosna. Sve je zaustavljeno 2012. godine, i da građano bisu odlučili da se promeni vlast, ko zna da li bi Vojvosina bila deo Republike Srbije. Usvajanje Deklaracije je dokaz da se bavimo budućnosti Srbije. Ljubav orema našoj zemlji će nas zaštititi od separatista. najgora stvar koju neo može da uradi je trpanje glave u pesak - navela je Brnabić.

Svako ko je pričao da je separatistička težnja težnja da se u Vojvodini živi bolje je oduvek podrivala budućnost, navela je predsednica Narodne skupštine.

- Srbi i Mađari nikada nisu bili bolji, posebno posle 2012. godine - rekla je ona.

Brnabić je otkrila da se neposredno pre emisije čula sa predsednikom Srbije.

- Pričali smo o čitavoj situaciji u Srbiji, o Kragujevcu.,. Mislim da smo svi danas uzbuđeni, i ja odmah nakon ovoga krećem za Sremsku Mitrovicu. Neki su autobusima, neki kolima, kombijima... Mislim da je danas prelep dan, važan dan, i jedan od onih dana koji će ostati upisan u istoriji... Ovaj skup u Kragujevcu, tu bih rekla da mi je žao što neki ljudi nikako ne pristaju na dijalog. Ukoliko volite svoju zemlju, želite stabilnost, želite promene, ne slažete se sa nekim stvarima, ne možete da ne želite dijalog. Zašto namerno kreirate probleme? Srbija je na dobrom putu, uvećale su se plate, penzije duplirale. Na putu smo da do 2017. godine imamo prosečne plate 1.400 evra... Dakle, ako imate drugačije poglede o tome kako nešto treba da bude, opet morate razgovarati - rekla je Brnabić.

-Ono što mi je bilo zanimljivo na sajtu Dinka Gruhonjića... On je lepo obrazložio da im je problem što je Vučić tu... Oni kažu da Aleksandar Vučić neće biti tu, on im je prepreka. Oni govore zbog čega svi ti ostali napadi na Vučića, koji ne idu samo zbog autonomije, separatizma... On je njima trn u oku zbog različitih ideja koje imaju. Meni je danas važno i značajno, a to je da zahvlajujući sverpskoj deklaraciji, da je ovo prvi put da Republika Srpska obeležava isti dan kao Dan Državnosti. Za mene Deklaracija o Vojvodini je više nego simbolički prikaz da možemo separatistima da kažemo da "vidimo šta radite" - navela je predsednica Narodne skupštine.

Brnabić je potom istakla da je lično, nekoliko puta javno pozvala ostale parlamentarne stranke opozicije, pre svega, Đilasovu stranku, a onda i ostale, Ponoša, Aleksića, Jovanovića i sl.

- Da se ograde od tih stavova +384 je za Vojvodibu, legitimna te,a je separatističke namere... Niko od Đilasove opozicije se nikada nije ogradio od separatističke Vojvodine - navela je ona.

Brnabić očekuje nikada veći broj ljudi u Sremskoj Mitrovici gde će se i sama uputiti nakon gostovanja u specijalnoj emisiji na TV Pink.

Aleksandar Đurđev, predsednik srpske lige, najpre je pozvao sve da dođu na skup u Sremsku Mitrovicu.

- Moramo svi podržati predsednika Vučića i ovu inicijativu -rekao je Đurđev.

Ministar kulture Nikola Selaković je u okviru specijalne emisije istakao da je razlog donošenja Deklracije o Vojvodini imao čitav splet okolnosti zbog kojih je dolo do ovoga.

- Ne samo tragedije koje su se desile, čitava javnost je uzdrmana nizom izjava pripadnika civilnog društva Novog sada koje su isplivale u javnost s proleća 2024. godine. Poruke koje su slate, pokazale su da neke ideje za koje smo smatrali da su pobeđene, 2016. kada je autonomaška klika doživela poraz na izborima, kada je smenjena pokrajinska vlada, vidimo da nisu izumrle ideje. Vidimo separatizam na delu teritorije severa Srbije - rekao je Selaković.

- Imate generaciju ljudi koji ne znaju ništa o svemu tome. Takve stvari, kada imate državu koja s vremena na vreme doživljava udare... Takve stvari moraju da se ponavljaju. Ova Deklaracija je ozbiljna istorijska retrospektiva o tome kako je Vojvodina nastala - dodao je potom.

Selaković je potom naveo da ovakve stvari treba da se ponavljaju, najviše zbog mladih koji ne poznaju istorijat Vojvodine.

- Jovan Jovanović Zmaj je uzeo nadimak zbog natpisa 3. maj, a to je bio dan održavanja... Čitava ta generacija ljudi koja je postavila temelje srpskoj Vojvodini... Sada imamo naslednike koji to moraju da znaju... To su potomci ljudi koji su sakupljali novac za ustaničku vojsku... - objasnio je on.

Govoreći o navodima o "vojvođanskom jeziku" Selaković kaže da, kada bi se to izgovorilo pre 50 , ili 100 godina tako rekao, ljudi bi se smejali.

- Isto je i za bosanski, crnogorski... Oni imaju sistem obrazovanja kroz koji se generacije ljudi uče.. I znate šta, u savremenom dobu, mnogo se to lakše formira, nego što je to bilo pre nekoliko vekova. To je ouzbiljna stvar - dodao je Selaković.

Kada je u pitanju lažno saopštenje da skupa u Mitrovici neće biti, Selaković dodaje da mu je jedan detaljupao u oči.

- Kada pogledate taj tekst da skupa navodno neće biti, piše na kraju "Sretan" a znamo da Vučić uvek kaže "Srećan". Dakle, svako ko živi u Srbiji zna da to nije istina, tako govore ovi u kuharici... - primetio je Selaković.

Ljudi shvataju da je u pitanju državno jedinstvo, a neki koriste ovu priliku da nametnu svoju politiku, rekao je potom.

- Žele destrukciju države. Zamislite da imate ljude koji kažu da Zemun nije Beograd, Vojvodina Srbije, kažu da SPC zapišava Hramove... - podsetio je ministar kulture.

Kako kaže, formiranje bilo kakvog vojvođanskog identiteta ne pravi se na račun Mađara, Hrvata, Rumuna, već je ideja da se napravi od Srba, i zato je nama kao predstavnicima srpskog naroda, važno da kroz Deklaraciju damo svoj stav, napomenuo je Selaković.

- Moramo da težimo ujedinjenju. Sada nismo, ali moramo... Nismo po tim nekim pitanjima ujedinjeni ali tome moramo da težimo. "Jedna lasta ne čini proleće". Moramo da znamo šta su nacionalne vrednosti, pitanja... Zamislite da nemamo Crnjanskog, Kostića, Radičevića... Zamislite slikarstvo bez predića, Šumanovića... Nema Srbije bez njih - dodao je Selaković.

- Srbija je došla u sam vrh Evrope, zauzela je spoljunu suverenu politiku koja nam je ranije bila nedostupna. Pogledajte efekat te jake i stabilne Srbije u neposrednom okruženju. U Crnoj Gori nismo imali nikakve predsedavajuće da su Srbi, u Makedoniji imamo Srbina ministra i poslanike... Imate Srbiju koda donosi deklaraciju na Svesrpskom saboru... Imate Srbiju koja donosi osdluku o vojnom roku - dodao je Selaković.

Jaka, stabilna prosperitetna Srbija mnogima ne odgovara... Mi smo ratnički narod, mnogo smo kinuli, a otadžbina nije samo vrednost koja se u ratu brani, već se i mirom čuva, dodao je Srlaković.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak kaže da će Deklaracija da bude korisna mladima, koji su zloupotrebljeni aktivnostima.

- Imamo proteste, gde mladi sve to doživljavaju kao zabavu, druženje, osvajanje slobode... Oni se zloupotrebljavaju da bi se proturile ove mračne ideje... Štetne su, loše, destruiraju i državu i društvo, a to deca ne znaju. Bitno je da se održi čas istorije, pravne nauke... U tom kontekstu, dobro je pročitati je. Vojvodina nikada nije postojala van Srbije, važno je videti taj istorijat - dodao je Krstić.

- Elementi ubacivanja lažnih vesti su svakodnevna pojava, ovih medija koji će, nadam se da pređu u drugo vlasništvo. Oni šire ideologiju mržnje i nasilja. Nadam se da ovu specijalku ne potrošimo na govor samo o jednom skupu - rekao je on.

Treba misliti o tome kako su naša deca izmanipulisana, rekao je Krstić pa dodao:

- Oni nisu topovsko meso u rukama zlikovaca koji distruiraju Srbiju - rekao je potom.

Novinarka Gordana Uzelac javila se sa Prokopa, odakle će vozom ići u Sremsku Mitrovicu i izveštavati gledaoce Pinka o dešavanjima.

Takođe, novinar Srđan Kuvekalović nalazi se u Sremskoj Mitrovici, gde se, kako kaže, građani već okupljaju.

Novinarka Mara Dragović nalazi se takođe u Sremskoj Mitrovici.

- Poslednje pripreme su u toku. Mi smo kod sportskog centra Pinki, u toku su tonske probe - navela je Dragojević.

DEKLARACIJA O VOJVODINI Vojvodina je neraskidivi deo nacionalnog političkog, ustavnog i kulturnog identiteta moderne Srbije i kao što Srbije nema bez Vojvodine, tako ni Vojvodina ne može postojati izvan Srbije, kaže se u tekstu Narodne deklaracije o Vojvodini koja će, kako je najavio Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, biti usvojena na Sretenje. "Najnoviji događaji u severnoj srpskoj pokrajini, oživljavanje separatističkih ideja i pokreta, javno zagovaranje ideja o 'vojvođanskoj naciji', jeziku i pravoslavnoj crkvi, te najava donošenja nekakve 'Vojvođanske platforme', obavezuju nas da aktivnim delovanjem u društvenoj i političkoj sferi zaštitimo teritorijalni integritet i celovitost srpske države", navodi se na početku Deklaracije čiji tekst je objavila današnja "Politika". "U tom cilju, polazeći od Ustava Srbije koji je donet suverenom voljom građana i čija načela proklamuju to da je Srbija država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, kao i da je teritorija Srbije jedinstvena i nedeljiva, građanima se predlaže Narodna deklaracija o Vojvodini koja sadrži pet tačaka", navodi se. Prva i druga tačka Prva tačka odnosi se na istorijski razvoj srpske Vojvodine, druga govori o kontinuiranim pokušajima etatizacije Vojvodine i nametanja ideje o tzv. vojvođanskoj naciji u kojoj se navodi da je bez istorijske osnove, socijalne, ekonomske i nacionalne opravdanosti, veštački stvoren vojvođanski separatizam, eufemistički je determinisan kao "autonomaštvo". Treća tačka U trećoj tački govori se o ustavnopravnom položaju Vojvodine posle Drugog svetskog rata - od autonomne pokrajine čija autonomija se širi preko kvazi federalne zajednice do povratka u ustavne okvire standardne političko-teritorijalne autonomije. Četvrta tačka U četvrtoj tački opisuje se zaustavljanje separatističkih tendencija i vraćanje AP Vojvodine u ustavne okvire (2012-2014). Peta tačka Tema pete tačke je Vojvodina kao multikulturalna, multinacionalna i multikofesionalna zajednica zasnovana na ravnopravnosti građana. U njoj se ističe da je renesansa do koje dolazi u odnosima Srba i Mađara upravo u poslednjih 10 godina, najbolji je dokaz za to da autonomaško-etatistički model ustrojstva Vojvodine ne samo nije doprinosio međunarodnom skladu, već da je njegovo odbacivanje predstavljalo nužan preduslov unapređenja razumevanja, sloge i saradnje među nacionalnim zajednicama u pokrajini. Vojvodina je, kako se ističe, izraz evropskih vrednosti, zajednica svih građana koji žive na teritoriji autonomne pokrajine, isto koliko je i neraskidivi deo nacionalnog političkog, ustavnog i kulturnog identiteta moderne Srbije. Ove duhovne vertikale ne potiru se međusobno, već se nadopunjuju. Promovisanje drugih partikularističkih, autonomaških pa i separatističkih i antisrpskih sadržaja predstavlja krajnje izopačenje i, sledstvenom tome, potpunu negaciju velikih ideala na kojima je Vojvodina sazdana, dodaje se. "Vojvodina nije tek deo Srbije, Vojvodina jeste Srbija, Vojvodina je ime, a Srbija prezime, i kao što Srbije nema bez Vojvodine, tako ni Vojvodina ne može postojati izvan Srbije", zaključuje se u deklaraciji.

Autor: Dubravka Bošković