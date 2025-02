Miting 'Srećemo se na Sretenje' održan je na platou ispred sportske hale "Pinki" u Sremskoj Mitrovici i na taj način je obeležen Dan državnosti Srbije.

Vratio je Srbiji integritet, sve je podredio Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić dao je sve za ovu zemlju!

- Ako mogu da vas zamolim da spustite sve transparente da i drugi ljudi mogu da vide binu- rekao je predsednik Vučić na početku.

- Hvala vam svima. Hvala što ste zabrinuti za svoju zemlju, ali ne i uplašeni. Hvala što znate šta štitite, šta čuvamo ali i branimo! Znamo da nam je Srbija ugrožena. Okupili smo se zato što znamo da je spolja napadnuta, ali je pomažu i mnogi iznutra. Manipulišu decom i upotrebljavaju ih u političke svrhe. Nije onima spolja koji su sve organizovali cilj srušiti Vučića, već Srbiju.

- Jesmo li kao država svesni da moramo da sačuvamo napu budućnost? Šta mislite šta su sve razlozi? Navešću vam 3 tačke zašto je sve ovo pokušaj obojene revolucije. Srbija nije pristala na kapitalicju, Srbija KiM doživljava kao deo Srbije. Pokušavaju da smenj ekonomsku snagu Srbije, vrate poslušnike na vlast i govore im šta da rade i čine. Pre 12 i 15 godina sednica Vlade se održi kad u američkoj vladi odobre dnevni red. Danas ne smeju da pomisle da pozovu i pitaju za dnevni red. Cilje da Srbija bude nemoćna, uvek su jačali sve oko nas i tražili da Srbija bude slabija.

- Cilj je srušiti Srbiju zato što onih hoće da Srbija ne bude ekonomski napredna, oni hoće da Srbija bude slaba u regionu, oni hoće da Srbija ne može i ne sme da pomogne Republici Srpskoj, oni hoće Srbiju koja kleči i izvinjava se i za zločine koji su nad njenim narodom počinili - kazao je on.

Podsećao je na slučaj kad smo se pre više od 12 godina izvinjavali Hrvatima za "Oluju", a Albancima što pokušavaju da otmu deo naše zemlje.

- Prosečna plata je bila 330 evra, a danas 930 evra. Ističe da je na delu pokušaj obojene revolucije.

- Ne mislite valjda da je smisao svih para koje su dali u tome da umesto Vučića dođe Jovanović, Petrović ili ko drugi,oni hoće da sruše Srbiju! Srbija je danas ponosna. Traže da uvedemo sankcije Rusiji, a ja sam rekao Srbija je slobodna nezavisna zemlja koja žimo da nas poštuju. Što bi da trpše nekog malog uvodi sankcije kada hoće. Hoćemo da idemo u Evropu ali tražimo da nas poštuju. Hoćemo ponosno da nosimo svoje srpsko ime.

Podseća da je to bio glavni uslov da Amerikanci daju pare dosovcima, te da je bivši ministar Svilanović rekao da su oni svi znali da će Crna Gora morati da ode.

- Zato vam danas kažem - Ne mislite valjda da je smisao svih milijardi koje su dali u tome da umesto Vučića dođe Jovanović, Petrović ili bilo ko drugi. Ne! Cilj je da sruše Srbiju! Oni vam to otvoreno govore i kažu da su sačuvali pozivni broj za Vojvodinu i da govore vojvođanskim jezikom, stvaraju "vojvođansku naciju", a mi se svi pravimo da to ne vidimo - rekao je on i ukazao na to šta priča Dinko Gruhonjić.

Time žele, dodaje, da u potpunosti unište Srbiju.

- Srbija je danas ponosna i podigla je glavu! Traže da Srbija uvede sankcije Rusiji, a ja kao predsednik Srbije sam rekao da je Srbija slobodna, nezavisna i suverena zemlja koja će uvoditi sankcije kome i kada hoće - rekao je i ukazao na važnost očuvanja tradicionalnog prijateljstva sa Rusijom, kao i prijateljstva sa Kinom.

- Zastrašujući je napad na našu zemlju ogromnim sredstvima i ogromnom snagom, rekao je on.

- Ja nisam isti čovek kao pre tih 110 dana, od upada u Gradsku skupštinu i svega što su uradili u poslednjih 110 dana, ja sam drugačiji. Kod mene više nema ni smeha ni osmeha, ne postoji šta nisu uradili protiv ove države. zastrašujući je napad na našu zemlju, ogromnim sredstvima i snagom i jedino što je Mile uradio, pozvao me, ja se javim i mislim ima nešto važno da kaže, a on kaže "samo da čujem kako si", ja se onda lažno osmehenm da mu udovoljim. I nisam dobre volje i ne mogu da budem dobre volje kad nam deca ne idu u škole nego blokiraju ulice. Profesori uživaju u svojoj slavi, zarađuju nezarađenu platu. Sprovode revoluciju po tuđim notama. Studenti buntovni, sve razumem, ali ne razumem ove starije da se toliko prave naivni da ne znaju o čemu je reč. Za ta tri meseca, sve što sam imao političkih emocija kao da su u meni ubili. Pogledajte šta su mi sa porodicom uradili. Oni su samo fizički živi. Ima li nekoga da nisu nešto najgore rekli? Za najmalđeg sina su rekli da je hologram.

Obećao je da će se boriti većom snagom nego ikada.

- Propala im je obojena revolucija! Javite im i u USAID i u NED, gotovo je s tim i pobedila je Srbija. Nikada Srbiju pobediti nećete - rekao je on.

Podsetio je i na svoje napore da se dođe do mira u regionu.

- Nije više Srbija džak za udaranje bilo kome i više nikome neće biti i nije Srbija šaka zoba da je pozoba svako - rekao je on.

Ističe da će Srbija biti sve jača i snažnija.

- Kada za nekoliko nedelja shvate da im je revolucija potrebna, nama će biti potrebni meseci, plašim se i godinu dana da zemlju oporavimo od štete i katastrofe koju su zemlju uradili, a uspećemo u tome - rekao je Vučić i najavio povećanje plata u brojnim oblastima.

- Svi moraju da odgovaraju za svoja zlodela. Svi moraju da odgovaraju bez obzira iz koje partije dolaze. Formiraćemo pokret o Vidovdanu.Tu mora biti mesta za divne mlade ljude, najbolje, najuspesnije, doktore, lekare. Knjige deco, a ne zvona i praporci! Uništiću vas u celoom svetu, jer moj udžbenik kako sam pobedio "obojenu revoluciju" biće najčitaniji bestseler u celom svetu. Prodavaće se u Kini, širom sveta, sad vas znam u srži, svaki evro i dolar ulažete u rušenje zemlje. Pomoći ću svima drugima da se od vaših obojenih revolucija uspešno brane u Srbiji. Dovoljno je i to da vam saopštim da se nadam da ću sa Robertom Ficom i drugima, nadam se da će se i Tramp pridružiti 9. maja kada budemo slavili oslobađanje od fašizma.

- Poslušajte svog predsednika, vratite se u klupe. A vi što ste organizovali pokušaj obojene revolucije, uništaći vas u celom svetu. Jer moj udžbenik biće najčitaniji bestseler. Srbiju nećete da srušite, ali ću pomoći drugima da se odbrane od vas- rekao je Vučić.

- Pred nama je put rada, neće biti Vlada kakvu žele oni koji predvode obojenu revoluciju. Takve Vlade neće biti, biće nova vlada, jer su nam potrebne promene- rekao je Vučić.

- Pravda je dobra dok se hapsi neko drugi.

- Beskrajno vam hvala što ste izgovarali svaku lepu reč u proteklih 110 dana, beskrajno vam hvala. Boriću se dok sam živ svom svojom snagom! Hvala narodu u Republici Srpskoj, hvala narodu u Crnoj Gori, vi mi dajete snagu da se borim. Videće čoveka nesalomljivog i nepokolebljivog, sada uzvaraćamo udarac onima koji su hteli da provode obojenu revoluciju. Hvala na ovom veličanstvenom danu ovde u Mitrovici. Živela Srbija! - rekao je Vučić.

Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske obratio se na skupu 'Sretnimoi se na Sretenje'

- Došao sam ovde da kažem kako neki iz Sarajeva govore kako iz Srbije žele neku ekspanziju prema RS i da žele da je priopoje. Ne, mi iz RS želimo da budemo Srbija. I to je naš cilj. Nas zanima Srbija i volimo je i uvek ćemo dolaziti! Ne želim da gledam bilo koga koji urušava Srbiju- rekao je Dodik.

- Ne želim da gledam one koji ne vole Srbiju. Ovaj praznik od sad slavimo zajedno Srbija i Republika Srpska. Aleksandar Vučić je uzdigao Srbiju, Srbija koja je u ekspanziji, svedok sam tih godina kada su se mnogi gnušali Srbije. Aleksandar Vučić je stvorio Srbiju koju mnogi hoće da sruše. Ovio koji su na drugoj strani žele da sruše Srbiju, oni čine štetu- rekao je Dodik.

- Nema jake države bez jakog predsednika. Većinska izborna Srbija je na strani Aleksandra Vučića. Zato se moramo okupiti i dati snagu Aleksandru Vučiću!

"Srećemo se na Sretenje" sa Milanom Kneževićem

Lider DNP Milan Knežević preneo je pozdrav okušljenima iz srpske Crne Gore i čestitao im Sretenje.

- Prenosim vam pozdrav iz bratske Crne Gore i čestitam praznik - uspomenu na junake koji usred zime podigoše barjak otpora da bi mi danas 2020 godina kasnije mogli slobodno da vijorimo trobojke i divimo se Srbiji.

- Nisam morao u toaletu da povučem dve crte kokajina, čak ni da popijem bromazepam, da bih vam ovdje punog srca rekao kako volim ovu Srbiju i kako mi je drago što je slobodna, što je prkosna, što je nezavisna, vojno-neutralna, što nikada neće odustati od svojih istorijskih, izvornih i duhovnih izvorišta, jer bi se onda odrekla i ovih topovskih junaka, ali bi se odrekla i onih junaka sa Cera, sa Kolubare, onih junaka sa Kajmakčalana, sa Mojkovca, sa Solunskog fronta.

- Volim ovu Srbiju što nikad neće odustati od svoje istorije. Želimo sa ovom Srbijom da gradimo zajedničku budućnost- rekao je Knežević.

- Danas kada se usvaja Deklaracija, želim da poručim našoj braći koji se politički ne slažu, mi za 150 godina nećemo biti živi , ali treba da se zagrlimo ispod ovih svetih zastava i kažemo Kosovo je Srbija, Vojvodiina je Srbija.

- Ako treba da biram da li da ostanem bez zuba ili srca, pristajem da se hranim na slamčicu. Živela Ctrna Gora, živela Srbija, Živela Republika Srpska!

Doktor Dalibor Stojanović, vratio se u Srbiju, odakle je i počeo.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što stojim pred vama. Sretenje je simbol jedinstva. Naši preci su počeli borbu za oslobođenje. Danas smo svedoci povratka ljudi koji su napustili Srbiju, sada se oni vraćaju i to je pokazatelj da Srbija ide na bolje- rekao je Dalibor koji se vratio iz Norveške.

- Presudila je ljubav prema otzadžbini! Srbija vas treba. Znanje i iskustvoi imaju vrednost samo kada se vratite u svoju zemlju. Samo jakim snagama možemo graditi bolju budućnost!

Studentkinja Marina Stanišić podržala skup i predsednika Vučića

- Znamo koliko su žuljevi naših roditelja vredni - rekao je on.

Poručila je i da je samo obrazovan narod slobodan narod.

Na današnji dan je rođena moderna Srbija! Slaveći Sretenje slavimo prošlost i spremamo se za budućnost!

Skup je počeo intoniranjem himne 'Bože pravde'!

U Sremskoj Mitrovici se danas održava veliki skup povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, a na skupu će govoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Skup, pod nazivom "Srećemo se na Sretenje", počeo je na platou ispred Sportskog centra "Pinki" u Sremskoj Mitrovici. Danas će biti usvojena i Narodna deklaracija o Vojvodini. U njoj se navodi da je Vojvodina neraskidivi deo nacionalnog političkog, ustavnog i kulturnog identiteta moderne Srbije i, kao što Srbije nema bez Vojvodine, tako ni Vojvodina ne može postojati izvan Srbije.

Predsednik Aleksandar Vučić očekuje, kako je rekao, dvostruko više ljudi nego na skupu u Jagodini

Miting "Srećemo se na Sretenje" kojim se obeležava Dan državnosti Srbije održava se danas u 17 sati na platou ispred sportske hale "Pinki" u Sremskoj Mitrovici, a građani su već počeli da se okupljaju. Na skupu će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema najavama, na mitingu će biti usvojena aklamacijom deklaracija o Vojvodini koja ima pet ključnih tačaka i naglašava celovitost Srbije.

Vučić stigao vozom u Sremsku Mitrovicu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je vozom u Sremsku Mitrovicu gde će od 17 sati biti održan skup povodom Dana državnosti Srbije "Srećemo se na Sretenje".

Vučić je krenuo u 15 sati iz Beograda, sa stanice "Prokop", a u vozu sa njim bili su i ministar Siniša Mali, novinari i veliki broj mladih.

Tokom vožnje od sat i 10 minuta, Vučić je razgovarao sa novinarima i građanima, a slavilo se i uz muziku.

Usput videli su i građane koji su ih pozdravljali, a koji nisu uspeli da odu u Sremsku Mitrovicu, jer iz Novog Sada vozovi nisu išli.

Jedna od građanki upitala je za program za subvencije mladih majki za stanove, a ministar Mali je kazao da taj program traje neprekidno već dve godine i da se ne staje sa njim.

Veliki broj mladih dočekao je Vučića u vozu uz pesmu i skandiranje.

Vučić je rekao da na skupu očekuje 120.000 ljudi i da je ka Sremskoj Mitrovici krenulo osam vozova.

Autor: Jovana Nerić