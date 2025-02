Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u protekloj nedelji govore predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dr Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta i studenti Marina Stanić i Miloš Pavlović.

Predsednik Aleksandar Vučić se na samom početku otkrio kako doživljava ove podele u društvu.

- Ne mislim da je problem kada ljude misle drugačije, naprotiv, to je blagorodno za jednu demokratiju. Važno je da jedinstvo postignemo po ključnim pitanjima, što u našoj zemlji neko vreme nije moguće. Imamo ozbiljne probleme, a ovi protesti su doneli ogromnu štetu srpskoj ekonomiji i nadam se da ćemo zemlju izvući iz teške situacije -rekao je Vučić i dodao:

- Gledaćemo kako da sačuvamo radna mesta i probaćemo da podignemo naš nivo investicije. Treća stvar je naša infrastruktura. Niko ništa 2 meseca nije uradio za prugu Novi Sad - Beograd, niko ništa neće da potpisuje zbog sveopšte hajke. Svakog prvog će da traže pare, a niko neće da radi. Svakog meseca će da traže platu. Niko ništa nije radio 2 i po meseca i svi čekaju da dobiju istu, ili malo uvećanu platu -rekao je Vučić.

Dr Vladan Petrov se osvrnuo na blokade nastave na fakultetima.

- Nastave trenutno nema što je veliki problem. Trenutno nema onoga zbog čega postojimo, nastave i sipita. Mada sam čuo da postoje neki pokušaji da se barem održe pokušaji odbrane master radova. Poznato je da ja nisam hteo da idem uz dlaku studentima, a pogotovo ne njihovim profesorima. Nikada se nisam do sada suočio sa ovakvom situacijom -rekao je Petrov.

Petrov je dodao da je govor predsednika Vučića ostavio jak utisak na njega.

- Juče je rekao da se već tri meseca ne smeje. Tako i ja. Bojim se za, osim ekonomske, za one društvene probleme, jer su odnosi profesora i studenta mnogo narušeni.

Miloš Pavlović ističe da mu podele kako na fakultetu, tako i u društvu baš smetaju.

- Želim da pitam narod kome su podele ikada išta dobro donele. Pogledajte samo našu istoriju. Moramo se ograditi od svake podele. Mi imamo samo ovu zemlju, mi smo jedan isti narod i moramo se boriti za našu zemlju koja je napadnuta spolja. Moramo se ujediniti i tako stati na prvi front -rekao je Pavlović.

PREDLOG BROJ JEDAN - SRETNIMO SE U SREMSKOJ MITROVICI

1. Sretnimo se u Sremskoj Mitrovici 1.deo pic.twitter.com/1c62sRVMOI — Hit Tvit (@hit_tvit) 16. фебруар 2025.

1. Sretnimo se u Sremskoj Mitrovici 2.deo pic.twitter.com/CK5Yh8Xwt0 — Hit Tvit (@hit_tvit) 16. фебруар 2025.

Juče je na platou ispred sportske hale "Pinki" u Sremskoj Mitrovic održan veliki miting 'Srećemo se na Sretenje' i na taj način je obeležen Dan državnosti Srbije.

Na mitingu je bilo prisutno oko 120.000 ljudi koji su podržali najvažniju poruku predsednika Vučića, a to je jedinstvo srpskog naroda!

Vučić je dodao da profesori i nastavnici sada rade, ali rade za sebe.

- Oni rade za sebe, a posao im je da brinu o deci, to im ne pada na pamet da rade. Ovo se posebno odnosi na nastavnike osnovnih i srednjih škola. Studente razumem i njihove namere su čiste i mnogo više očekujem od njih nego od profesora. Nemaju vremena da razgovaraju o bilo čemu kako bi se rešio problem. Samo razmislite šta smo danas ostavili za budućnost. Ko će sutra nekom detetu da da dvojku u školi, isti ovi što su govorili kako su najbolji dok su ih podržavali. Biće koliko hoćete problema sa disciplinom -rekao je Vučić i dodao:

- Profesori jedni sa drugima ne razgovaraju. Imaćemo neznanje koje caruje. Ja sam kao student imao isti stav kao marina, nije me to zanimalo -rekao je Vučić.

Predsednik Vučić se osvrnuo na jučerašnji Miting u Sremskoj Mitrovici i pravni status deklaracije o Vojvodini.

- Ovde je reč o političkom aktu, a mi ćemo pokušati u nekom trenutku da sa takvim aktom izađemo pred Narodnu skupštinu. Važno je da ljudi znaju da deklaracija nije nastala iz hira i nije politički spin. Podsetiću vas na 97 godinu kada se odbvajaju Milo i Momir, tada su se utrkivali u Srpstvu i ko će bliži Srbiji da ostane bliži. Naravno da je to sve bilo spolja organizovano. Izgubili smo tada deo države -rekao je Vučić i dodao:

Znamo šta je cilj mnogi sa zapada i kakvog bi Vučića oni želeli da vide. Samo naivni ljudi mogu da poveruju u to da se podigla samo mladost, neko drugi tu diriguje. Oni koji su dobijali pare od USAID-a i NED-a. Ovo vam govorim kao predsednik države kome ne mogu ništa, a sve je usmereno protiv mene. Suština je prvo ekonomsko razaranje Srbije, a onda i teritorijalno. To im je plan i nikakve sumnje nemojte da imate u to. Na najpokvareniji način su organizovali revoluciju. Naše suprotstavljanje biće sve jače. Nijedan policajac nije podigao pendrek a imali smo puno zakonsko pravo za to. Svako okupljanje bez prijave skupa je kriminalni akt, sve smo pustili. Ja želim da razgovaramo, ti mladi ljudi su naša budućnost, dobra ili loša. Što pre se vrate u klupe da uče biće bolja. Neki su tu samo zbog politike, pod uticajem Gruhonjića i ostalih -rekao je Vučić.

Petrov ističe da je zatečen 'plenumizacijom' na fakultetima.

- Ja sam ravnopravni član univerzitetske zajednice. Učimo decu demokratiji i inkluzivnosti i ja sam profesor svih studenata. Postavio bih pitanje zašto vrh univerziteta u ovom momentu komunicira samo putem saopštenja -rekao je Petrov i pozvao sve na razgovor, pa se osvrnuo na deklaraciju o Vojvodini:

- Više smo puta kroz istoriju trčali unatrag. Ova deklaracija je važna i mislim da je običnim građanima Srbije bilo dovoljno ono što su videli juče da razumeju sve. U pitanju je jedna narodna deklaracija i ja očekujem da prođe sve procedure u Narodnoj skupštini. Sam naziv "Vojvodina je Srbija" sve govori. Ovo je svesrpska deklaracija svih građana Srbije. Vojvodina je danas, a tek treba da bude, jedna otvorena zajednica svih građana Republike Srbije svih konfesija i nacionalnosti. Deklaracija nije običan papir i juče kada sam gledao njeno usvajanje, osetio sam posebnu energiju i mislim da je doneta u pravom trenutku -rekao je Petrov.

Petrov dodaje da reč "plenum" nikako ne postane važnija od reči "dijalog", a pogotovo ne od reči "Srbija".

Predsednik Srbije je istakao da njegov poziv za dijalog i dalje važi.

- Ne moram da kažem da se užasno osećam kad pomislim da Jovo Bakić nekome predaje u Srbiji. Razgovarali smo o tome, znalo se koji studenti dolaze, ko neće da ide, koga smeju i ne smeju da diraju ali smo svi imali pravo, ja sam bio jedini koji je ostao da polaže, ja sam rekao "Ja sam učio, do 4 radio, ustao u 6 da polažem ispit". Ona je žena jedva pronašla dva svedoka i dobio sam 10 kod te žene tog dana, oni su išli na Terazijsku česmu, slušali te ljude, ja nisam. Među njima je bio i Vesić i Vlatko Sekulović -rekao je Vučić, pa se osvrnuo na sramne izjave Zorana Đajića i ostalih pripadnika opozicije:

- Vi njega pitate za jednog prevaranta, gospodin Đajić je jedan običan kriminalac i prevarant. Kažu da vlast izaziva nasilje. Pa koji je to nasilan akt država preduzela u poslednjih nekoliko meseci? Nije ni kad su upali u Gradsku kuću u Novom Sadu, palili je, ni kad su blokirali Autokomandu. Što ne kažete da su jedne od najgorih povreda demonstranata od strane jednog demonstranta? Neće niko da priča o tome zato što je sve izvrnuto. Sve vreme su im puna usta institucija. Ja razumem bunt u njihovim godinama. Ja u tim godinama nisam bio takav, malo ranije sam bio. Vi svaku instituciju rušite. Izmislili su anketnu komisiju, sastavljenu od svih najgorih. Sinonimi za korupciju. Vi u tom trenutku ne znate šta sebi da uradite od muke. Srušili sve institucije, govore da se pita tužilaštvo, sud, govori onaj ko najviše iskustva ima u okviru koruptivnih delatnosti. Mi ponudimo razgovore, pregovore, ma kakvi, nećemo. Ponudimo referendum, neće. Izbore, neće. A šta vi u stvari hoćete? Ovde uopšte nije reč o studentima, već spolja i o delu profesora. Kažete da hoćete da vladate bez izbora, ukinete demokratiju, institucije, nemojte da nas lažete i obmanjujete -rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić