Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u protekloj nedelji govore predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dr Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta i studenti Marina Stanić i Miloš Pavlović.

Predsednik Aleksandar Vučić se na samom početku otkrio kako doživljava ove podele u društvu.

- Ne mislim da je problem kada ljude misle drugačije, naprotiv, to je blagorodno za jednu demokratiju. Važno je da jedinstvo postignemo po ključnim pitanjima, što u našoj zemlji neko vreme nije moguće. Imamo ozbiljne probleme, a ovi protesti su doneli ogromnu štetu srpskoj ekonomiji i nadam se da ćemo zemlju izvući iz teške situacije -rekao je Vučić i dodao:

- Gledaćemo kako da sačuvamo radna mesta i probaćemo da podignemo naš nivo investicije. Treća stvar je naša infrastruktura. Niko ništa 2 meseca nije uradio za prugu Novi Sad - Beograd, niko ništa neće da potpisuje zbog sveopšte hajke. Svakog prvog će da traže pare, a niko neće da radi. Svakog meseca će da traže platu. Niko ništa nije radio 2 i po meseca i svi čekaju da dobiju istu, ili malo uvećanu platu -rekao je Vučić.

Dr Vladan Petrov se osvrnuo na blokade nastave na fakultetima.

- Nastave trenutno nema što je veliki problem. Trenutno nema onoga zbog čega postojimo, nastave i sipita. Mada sam čuo da postoje neki pokušaji da se barem održe pokušaji odbrane master radova. Poznato je da ja nisam hteo da idem uz dlaku studentima, a pogotovo ne njihovim profesorima. Nikada se nisam do sada suočio sa ovakvom situacijom -rekao je Petrov.

Petrov je dodao da je govor predsednika Vučića ostavio jak utisak na njega.

- Juče je rekao da se već tri meseca ne smeje. Tako i ja. Bojim se za, osim ekonomske, za one društvene probleme, jer su odnosi profesora i studenta mnogo narušeni.

Miloš Pavlović ističe da mu podele kako na fakultetu, tako i u društvu baš smetaju.

- Želim da pitam narod kome su podele ikada išta dobro donele. Pogledajte samo našu istoriju. Moramo se ograditi od svake podele. Mi imamo samo ovu zemlju, mi smo jedan isti narod i moramo se boriti za našu zemlju koja je napadnuta spolja. Moramo se ujediniti i tako stati na prvi front -rekao je Pavlović.

PREDLOG BROJ JEDAN - SRETNIMO SE U SREMSKOJ MITROVICI

1. Sretnimo se u Sremskoj Mitrovici 1.deo pic.twitter.com/1c62sRVMOI — Hit Tvit (@hit_tvit) 16. фебруар 2025.

1. Sretnimo se u Sremskoj Mitrovici 2.deo pic.twitter.com/CK5Yh8Xwt0 — Hit Tvit (@hit_tvit) 16. фебруар 2025.

Juče je na platou ispred sportske hale "Pinki" u Sremskoj Mitrovic održan veliki miting 'Srećemo se na Sretenje' i na taj način je obeležen Dan državnosti Srbije.

Na mitingu je bilo prisutno oko 120.000 ljudi koji su podržali najvažniju poruku predsednika Vučića, a to je jedinstvo srpskog naroda!

Vučić je dodao da profesori i nastavnici sada rade, ali rade za sebe.

- Oni rade za sebe, a posao im je da brinu o deci, to im ne pada na pamet da rade. Ovo se posebno odnosi na nastavnike osnovnih i srednjih škola. Studente razumem i njihove namere su čiste i mnogo više očekujem od njih nego od profesora. Nemaju vremena da razgovaraju o bilo čemu kako bi se rešio problem. Samo razmislite šta smo danas ostavili za budućnost. Ko će sutra nekom detetu da da dvojku u školi, isti ovi što su govorili kako su najbolji dok su ih podržavali. Biće koliko hoćete problema sa disciplinom -rekao je Vučić i dodao:

- Profesori jedni sa drugima ne razgovaraju. Imaćemo neznanje koje caruje. Ja sam kao student imao isti stav kao marina, nije me to zanimalo -rekao je Vučić.

Predsednik Vučić se osvrnuo na jučerašnji Miting u Sremskoj Mitrovici i pravni status deklaracije o Vojvodini.

- Ovde je reč o političkom aktu, a mi ćemo pokušati u nekom trenutku da sa takvim aktom izađemo pred Narodnu skupštinu. Važno je da ljudi znaju da deklaracija nije nastala iz hira i nije politički spin. Podsetiću vas na 97 godinu kada se odbvajaju Milo i Momir, tada su se utrkivali u Srpstvu i ko će bliži Srbiji da ostane bliži. Naravno da je to sve bilo spolja organizovano. Izgubili smo tada deo države -rekao je Vučić i dodao:

Znamo šta je cilj mnogi sa zapada i kakvog bi Vučića oni želeli da vide. Samo naivni ljudi mogu da poveruju u to da se podigla samo mladost, neko drugi tu diriguje. Oni koji su dobijali pare od USAID-a i NED-a. Ovo vam govorim kao predsednik države kome ne mogu ništa, a sve je usmereno protiv mene. Suština je prvo ekonomsko razaranje Srbije, a onda i teritorijalno. To im je plan i nikakve sumnje nemojte da imate u to. Na najpokvareniji način su organizovali revoluciju. Naše suprotstavljanje biće sve jače. Nijedan policajac nije podigao pendrek a imali smo puno zakonsko pravo za to. Svako okupljanje bez prijave skupa je kriminalni akt, sve smo pustili. Ja želim da razgovaramo, ti mladi ljudi su naša budućnost, dobra ili loša. Što pre se vrate u klupe da uče biće bolja. Neki su tu samo zbog politike, pod uticajem Gruhonjića i ostalih -rekao je Vučić.

Petrov ističe da je zatečen 'plenumizacijom' na fakultetima.

- Ja sam ravnopravni član univerzitetske zajednice. Učimo decu demokratiji i inkluzivnosti i ja sam profesor svih studenata. Postavio bih pitanje zašto vrh univerziteta u ovom momentu komunicira samo putem saopštenja -rekao je Petrov i pozvao sve na razgovor, pa se osvrnuo na deklaraciju o Vojvodini:

- Više smo puta kroz istoriju trčali unatrag. Ova deklaracija je važna i mislim da je običnim građanima Srbije bilo dovoljno ono što su videli juče da razumeju sve. U pitanju je jedna narodna deklaracija i ja očekujem da prođe sve procedure u Narodnoj skupštini. Sam naziv "Vojvodina je Srbija" sve govori. Ovo je svesrpska deklaracija svih građana Srbije. Vojvodina je danas, a tek treba da bude, jedna otvorena zajednica svih građana Republike Srbije svih konfesija i nacionalnosti. Deklaracija nije običan papir i juče kada sam gledao njeno usvajanje, osetio sam posebnu energiju i mislim da je doneta u pravom trenutku -rekao je Petrov.

Petrov dodaje da reč "plenum" nikako ne postane važnija od reči "dijalog", a pogotovo ne od reči "Srbija".

Predsednik Srbije je istakao da njegov poziv za dijalog i dalje važi.

- Ne moram da kažem da se užasno osećam kad pomislim da Jovo Bakić nekome predaje u Srbiji. Razgovarali smo o tome, znalo se koji studenti dolaze, ko neće da ide, koga smeju i ne smeju da diraju ali smo svi imali pravo, ja sam bio jedini koji je ostao da polaže, ja sam rekao "Ja sam učio, do 4 radio, ustao u 6 da polažem ispit". Ona je žena jedva pronašla dva svedoka i dobio sam 10 kod te žene tog dana, oni su išli na Terazijsku česmu, slušali te ljude, ja nisam. Među njima je bio i Vesić i Vlatko Sekulović -rekao je Vučić, pa se osvrnuo na sramne izjave Zorana Đajića i ostalih pripadnika opozicije:

- Vi njega pitate za jednog prevaranta, gospodin Đajić je jedan običan kriminalac i prevarant. Kažu da vlast izaziva nasilje. Pa koji je to nasilan akt država preduzela u poslednjih nekoliko meseci? Nije ni kad su upali u Gradsku kuću u Novom Sadu, palili je, ni kad su blokirali Autokomandu. Što ne kažete da su jedne od najgorih povreda demonstranata od strane jednog demonstranta? Neće niko da priča o tome zato što je sve izvrnuto. Sve vreme su im puna usta institucija. Ja razumem bunt u njihovim godinama. Ja u tim godinama nisam bio takav, malo ranije sam bio. Vi svaku instituciju rušite. Izmislili su anketnu komisiju, sastavljenu od svih najgorih. Sinonimi za korupciju. Vi u tom trenutku ne znate šta sebi da uradite od muke. Srušili sve institucije, govore da se pita tužilaštvo, sud, govori onaj ko najviše iskustva ima u okviru koruptivnih delatnosti. Mi ponudimo razgovore, pregovore, ma kakvi, nećemo. Ponudimo referendum, neće. Izbore, neće. A šta vi u stvari hoćete? Ovde uopšte nije reč o studentima, već spolja i o delu profesora. Kažete da hoćete da vladate bez izbora, ukinete demokratiju, institucije, nemojte da nas lažete i obmanjujete -rekao je Vučić.

Vučić podseća čime se sve služi Šolak i članovi opozivcije.

- Vodili su revoluciju i terali mlade ljude da "ginu" za ideale, Šolak se obogatio za milijardu i po evra dodatnih, od toga je 600 miliona Telekom, ostalo su čehoslovački PPF... Do sada ima milijardu i po više evra u džepu. Onog sekunda kada closing bude završen, pitanje je trenutka. Total TV pripada Telekomu, imaćete Telekom, a nećete više imati SBB i ljudi će dobiti bolji program, Sport klub, Arenu, jedino što neće moći da imaju je N1 i Nova S, koji su potpisali ugovor o ekskluzivitetu sa PPF-om. Kako bi on mogao da opstane? To je strašno ozbiljna kompanija. Neće niko da ih ugasi, oni će da opstanu, ali ne na svim platformama jer je on čovek prodao to, stavio pare u džep -rekao je Vučić.

Pavlović navodi da mnogi žele da Srbija stane i da Srbija nestane.

- Hoće da nas uvere da takvi ljudi našoj državi žele dobro. Mladi ljudi su pokazali da su neiskusni, ali nisu naivni. Ogradili su se od raznih političkih aktera koji su preko naših leđa hteli da rade protiv interesa naše zemlje. Ti ljudi nama ne žele dobro -rekao je Pavlović i dodao da se jaz među studentima oseća.

Marina Stanić dodaje da se mnogo studenta plaši da kaže šta zaista misli.

- Sve je još sveže, ali sam dobila lepe poruke. Smatram da se dosta studenata plaši da kaže šta zapravo misli, te smo zato Miloš i ja u manjini -rekla je Stanić.

Vučić dodaje da je gledao sinoć finale kupa "Radivoje Korać" i da osuđuje skandiranje Željku Obradoviću.

- Jako je bilo ružno to skandiranje, ružan je bio i odgovor. Što se tiče skandiranja protiv mene, ja sam na to navikao i već znam da sve istrpim. Svako ne mislim da je ono sinoć bilo ispravno, pa šta god mislio o Obradoviću -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo na broj ljudi na jučerašnjem skupu, kao i pokušaje dela opozicije da taj broj umanji.

- Nema tu laži, 2062 autobu sa parkirana u Sremskoj Mitrovici, to je preko 100.000 ljudi. Znamo i da je broj ljudi u Kragujevcu bilo oko 24.000 u piku. Nemojte da lažete, a svi to rade stalno. Mi možemo da dovedemo i preko 200.000 ljudi, jer je moral sada neuporedivo snažniji na ovoj strani. Ljudi su siti blokada, rušenja države, siti su svega. Laganje o broju je deo njihovog specijalnog rata, koji govore i kako smi mi ljude dovlačili -rekao je Vučić.

Gosti u studiju su prokomentarisali i snimke koji su izazvali pravi zemljotres na političkoj sceni u Srbiji!

Na snimcima se vidi kako grupica pristalica opozicije režira saobraćajni incident, koji bi potom trebalo zloupotrebiti za račun jeftinih političkih poena opozicija.

- Ja sam čuo za ovakve treninge i čak su mi objašnjavali kako se sve ovo radi, kako se pada i slično. Nadležni državni organi ne smeju biti popustljivi i ovo mora da se istraži i pokaže građanima Srbije istinu, jer su oni već besni. To nije dobro. Da bi se taj bes suzbio, potrebno je utvrditi ko su ova lica. Dijalog je sve bliži i sada mislim da pokušavaju nešto isprovocirati -rekao je Petrov.

- Nisu to navodni snimci, to su stvarni snimci. Mi smo radili i analizirali sve što se zbiva i imali smo dovoljno inputa koji su govorili da je reč o revoluciji koja se dovodi spolja. Ja nisam mogao to da prihvtim, međutim, postao sam svestan da je u toku obojena rezolucija. Onda smo seli da razgovaramo kako ovo da sprečimo i sačuvamo ovu decu, te nikako ne učinimo ništa protiv njih. Ovo što ste videli na snimku, ne znam šta su ti ljudi mislili, da su svi za njih i da neko neće ovo da slika i snima. Ogroman broj ljudi ih uopšte ne podržava. Ja sam isto svestan da neki broj ljudi nije za mene i da gaji neke negativne emocije. Ovo je najbolji pokazatelj da je reč o obojenoj revoluciji. Ovo je način pripreme ili jedna od tehnika za to -rekao je Vučić.

Vučić smatra da se situacija bliži dijalogu ukoliko se ne dogodi nešto veliko.

- Na Majdanu su se dogodili snajperski hici za koje je bilo jasno ko ih je upotrebio da bi došlo do svrgavanja. Hočuda zahvalim policajcima i ljudima iz bezbednosne agencije koji danonoćno rade. Znate kako je teško bilo obezbediti sinoć mir na utakmici u Nišu. Morate da imate najbolje jedinice, jer su ti momci u punoj snazi, u Kragujevcu da se ništa ne dogodi, velike snage da bi se sprečila raznorazna čuda, da obezbedite pristup da se niko ni sa kim ne svađa, da imate da obezbedite ogroman broj i saobraćajnih policajaca i bilo kojih drugih. Ovaj snimak vam je pokazatelj šta sve može da se dogodi i na šta se neko priprema -rekao je Vučić.

Gosti iz studija su se osvrnuli na sraman deo podkasta sa Nove S koji vode Nenad Kulačin i Marko Vidojković koji su brutalno vređali predsednika Vučića

- Došlo je do jedne erozije vrednosti. Ako redovni profesori na ovo ćute, onda ovo stvarne ne mogu komentarisati. Ove pokrete vode nesvršeni ljudi, takvih ima i među profesorima. Ovo stvarno ne mogu ni da gledam. Nije ovde reč o uvredi jednog čoveka, več institucije i cele države. Ovim se običnim građanima šalje loša poruka. Ne smemo takvim ljudima da ne pridajemo baš nikakav značaj, jer ovo gledaju ljudi, studenti i oni su ne samo zgroženi, već i uplašeni. Zamislite kako bi neki takvi ljudi došli na vlast. ovo su ozbiljne stvari i treba predsedniku dati neko odlikovanje za sve što trpi -rekao je Petrov.

- Vi niste uvredili samo Aleksandra Vučića, već instituciju koja predstavlja sve građane Srbije -rekao je Pavlović.

- U šoku sam šta slušam od strane prosvetnih radnika -rekla je Stanić.

- Nisam ovo video. Da sam 30 godina mlađi znao bih kako da reagujem, a kao predsednik Srbije moram da ćutim. Kažu da sam narkoman, ja nikada nisam zapalio cigaretu, niti popio šoljicu kafe. Samo sam se jednom potukao na utakmici, jer su neki hteli da "duvamo lepak". Ovde je bilo nešto mnogo gore od toga, moj otac je Anđelko koji je dobio ime po svom ocu kojeg nikada nije video, a rekli su da taj Anđelko nije treballo da se razmnožava, a onda su to isto rekli o meni, aludirajući na moju decu. Oni ovo rade već godina, a ja sam te znake prepoznao što ću objaviti i u svojoj knjizi "Kako sam pobedio obojenu revoluciju" -rekao je Vučić i dodao:

- Napadali su me i hteli da me ruše sa vlasti zbog Beograda na vodi. Negiraju mi rezultate, što je prvi znak, a onda kriminalizuju mene i moju porodicu. Jedan jedini neprijatelj kriminala sam upravo ja. Treći znak koju rade je -dehumanitzacija. Time pokušavaju da kažu da je sve ovo normalno. To su tri načina da pokušate nekoga da srušite. Nije ovo jednostavno trpeti i razočaran sam što ovo rade nastavnici, ali mislim da to govori mnogo više o njima. Ja ću opet da im obezbedim platu iako ništa nisu radili skoro dva meseca. Kada se radi o tuđoj koži onda je svima sve svejedno. U redu mi je da budem i pe**r i sve najgore, ali što mi dirate porodicu? To je meni dalo takvu snagu, em znam šta radim, donosim racionalne odluke i zajedno sa dobrim ljudima Srbije ću ih sve pobediti. Pobediće Srbija i više nikakvu šansu nemaju -rekao je Vučić.

Gosti u studiju su se osvrnuli i na prekid nastave u pojedinim gimnazijama i osnovnim školama, pa se osvrnuo na posledice koje to može imati na decu.

- Bes polako prelazi na drugu stranu zbog toga. Pojedini ljudi se osećaju nezaštićeno i to je moja krivica, jer sam pokušao prvo racionalno da razgovaram sa nastavnicima, koji samo žele da učestvuju u političkim revolucijama. Biće to uskoro gotovo i od utorka će skoro sve škole da rade -rekao je Vučić i prokomentarisao politizaciju dece:

- Živimo u vremenu kada Dragan Bjelogrlić priča o nasilju, a Ivanka Popović o demokratiji. Kod nas je sve zasnovano na ličnoj osnovi i sve je izvrnuto, sve je suprotno od onoga što se dešava. Pružaju podršku nastavnicima koji dobijaju platu koju nisu ni zarazili. Zamislite da se ovo desi u Nemačkoj ili Švajcarskoj, roditelji bi digli ustanak posle jednog dana. Mada je već krenulo da se dešava i kod nas, jer je sve ovo jedan kriminalni akt i ništa nije zakonito. Postoji samo zakonski štraj od 30 minuta i to je to. Ovo je najprljavija obojena revolucija ikada viđena u svetu -rekao je Vučić.

Vučić je zamolio sve za još samo malo strpljenja.

- Kako deca koja su daleko od punolestva i nemaju biračko pravo mogu ovako da se okupljaju? Nadam se da ćemo se svi uskoro okupiti i razgovarati o svemu. jaki ljudi uvek pozivaju na razgovor, jer primena sila nikada ne može biti alternativa -rekao je Petrov.

- Želim da orhabrim sve svoje kolege koji imaju slično mišljenje kao Marina i ja da se nađemo i da iniciramo početak nastave. Mi na Medicinskom fakultetu skoro tri meseca nismo imali nastavu. Srbija nije na prodaju i volimo je više od svega. Samo ujedinjeni možemo da odbranimo našu Srbiju i naš narod -rekao je Pavlović.

Vučić je prokomentarisao i sramne izjave koje su se pojavile u opozicionim medijima na račun predsednika Republike Srbije Milorada Dodika.

- Sretenje je srpski nacionalni praznik, pa ko će da bude prisutan nego predsednik Republike Srpske. Beogradska i novosadska "elita" često govore o tome, ali ja sam ponosan na činjenicu da sada nemamo sukobe i da Srbija više nego ikada pomaže Republiku Srpsku. Ovo što oni rade je širenje mržnje prema srpskom narodu. Dinko Gruhonjić će uvek činiti sve da sruši Srbiju, to je ceo njegov životni put -rekao je Vučić.

- Dinko Gruhonjić je iz Banja Luke. Sada imamo situaciju da Sretenje obeležavaju zajedno Srbija i Republika Srpska i zgrožava me kada se priča o nekim podelama umesto o jedinstvu -dodao je Pavlović.

Vučić je još jednom najžešće osudio sve pretnje nasiljem koje su upućene njegovoj porodici, ostalim političarima i svim ljudima Srbije koji se ne plaše da govore javno da podržavaju trenutnu vlast.

Vučić je prokomentarisao i promene u vladajućoj stranci kao i među ministrima.

- Nije to ništa novo i to će se desiti čim budemo birali novu vladu. Ja sam hiljadu puta govorio da neću ograde za ljude na skupovima, ne, uvek postoji ograda i pitam kako ta da su samo funkcioneri došli ispred. Od toga hoću da izludim. To se odnosi i na rotacije koje neki koriste kao statusni simbol. Neke je za ono što kažem baš briga -rekao je Vučić.

Vučić nije hteo da prokomentariše navode da će Ana Brnabić biti mandatar nove vlade, ali ističe da je ona neko u koga ima gotovo apsolutno poverenje.

Autor: Iva Besarabić