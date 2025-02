Vučić jasan: Moj stav se nije promenio po pitanju prelazne vlade, niti će ga menjati ulica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, komentarišući navode predstavnika inicijative "ProGlas" da je prelazna vlada najbolja opcija za izlazak iz trenutne krize, da se njegov stav nije promenio i da oni na vlast mogu da dođu samo pobedom na izborima.

"Ja znam da bi oni voleli bezbolno da dođu na vlast, a da dođu na vlast ja mogu da prihvatim samo onda kada pobede na izborima i siledžija Bjelogrlić i ona nesposobna Ivanka Popović i onaj što još misli da se ne zna za njegova brojna krivična dela sa Pravnog fakulteta, uskoro će da sazna. Dakle oni mogu na vlast kada pobede na izborima", rekao je Vučić novinarimau Budimpešti.

On je dodao i da dok je živ to neće dozvoliti.

"Ili ima jedan veoma bolan način za mene, za njih je možda bezbolan, a to je da mene ne bude, jer ja dok sam živ najgorem ološu da predam vlast u ruke samo zato što to ološ želi, ne pada mi na pamet", rekao je Vučić.

Njegov stav se, kako kaže, neće menjati bilo da je na ulicama sto ili milijardu ljudi.

"Ja sam, kao što je i predsednik Mađarske rekao, postojan, dosledan, ozbiljan i odgovoran čovek. Meni stavove neće da menja ulica. Nikada nije i nikada neće u budućnosti. Tako da pobedite na izborima, formirajte vladu. Bez izbora da se dočepate vlasti nema ni bolno ni bezbolno. Vi svoj posao, mi svoj pa ćemo da vidimo šta će narod da kaže", poručio je Vučić.

Na pitanje kako komentariše navode opozicionih medija da neće doći do organizacije Ekspa, Vučić kaže da će on biti održan kao što je i Beograd na vodi izgrađen uprkos njihovim naporima da se to ne desi.

"Kao što smo izgradili Prokop, pruge, autoputeve. Kao što ćemo ponovo podići Srbiju kao feniks iz pepela posle tri meseca uništavanja i razaranja ekonomske supstance Srbije", rekao je Vučić ističući da su najmoćnije zemlje potvrdile svoje učešće na predstojećoj specijalizovanoj izložbi.

Među tim zemljama su, kako je naveo, Kina, Nemačka, SAD, Rusija, Švajcarska.

"Kao i mnoge prijateljske zemlje poput UAE i zemalja iz regiona", rekao je Vučić.

