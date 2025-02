PREDSEDNIK VUČIĆ OTVORIO NOVU DEONICU DUNAVSKOG KORIDORA: Do Požarevca za 50 minuta, a do Golupca za sat i 20! Danas pokazujemo da je snove moguće ostvariti!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas posetu Braničevskom okrugu tokom koje će prisustvovati otvaranju nove deonice Dunavskog koridora.

Otvaranje nove deonice Dunavskog koridora

- Stotinama puta smo sanjali snove kako da dižemo Srbiju, kako da podižemo i čitav istok zemlje... A danas pokazujemo da je snove moguće ostvariti - rekao je Vučić.

- Danas otvaramo 31,85km, odmah od skretanja sa auto-puta pa do Požarevca a ostaje nam još 36 km koje ćemo završiti do kraja godine, rekao je Vučić da ćemo u ovo vreme imati otvorenu kompletnu brzu saobraćajnicu čiji će dnaašnji deo bitipušten u saobraćaj u podne.

- Ponosan sam na to koliko gradimo i na naše kineske prijatelje koji to grade, kazao je Vučić prenevši najsrdačnije pozdrave velikom prijatelju predsedniku Kine Siju Đinpingu, zahvaljujući kome danas imamo borski rudnik, a bankrotirali bismo, a o smederevskoj železari i da ne govorim.

- Od 2014. zaključno sa sutrašnjim danom, otvorili smo u poslednjih 10 godina 589 km autoputa i brze saobraćajnice, naveo je Vučić podatke i dodao da je za 10-11 prethodnih godina urađeno više nego za prethodnih 70.

- Mnogo sam srećan, veliko hvala građanima na poverenju, na politici koju su izabrali, kazao je Vučić podsetivši da će ova deonica sutra u podne biti otvorena za saobraćaj.

Predsednik je stigao na otvaranje nove deonice Dunavskog koridora gde je pozdravio i kineske radnike.

- Do Požarevca za 50 minuta, a do Golupca za sat i 20!, bio je oduševljen Vučić kom su kineski putari na početku razgovora obećali da će se potruditi da sve bude gotovo do kraja godine.

Vučić u Drmnu

Predsednik Vučić stigao je u Drmno gde su ga dočekali brojni građani sa srpskim trobojkama, decom i unucima želeći da ga upoznaju. Vučić je u Drmnu posetio Kuću meda Milošević, porodični biznis u kojem učestvuju svi članovi. Miloševići su digli i novu halu za svoj biznis sa pakericama za svoju ambalažu.

Predsednik im je rekao da je krenula i jača borba protiv falsifikata u proizvodnji meda što je vlasnik i potvrdio jer je već skočila cena pravog meda.

Reč je o selećem pčelarstvu gde pčelari sele košnice na različite paše širom Srbije. Vučić je bio oduševljen i odlukom sina vlasnika ove kuće koji je završio studije u Beogradu i sa diplomom se vratio u svoje selo da radi na porodičnom biznisu i preuzme ga jednog dana od svog oca. Štaviše, s njim je došla i njegova verenica, gradska devojka koja je rešila da se preseli na selo.

Sem meda, Miloševići proizvode i medovaču i šampanjac od meda a sve svoje proizvode plasiraju u marketima u Braničevskom okrugu ali i drugim delovima Srbije.

Miloševićima su i veliki kupci Kinezi kojima se njihovi proizvodi dopadaju pa ga nose i kući rođacima u Kinu. Zato su na kuću okačili i natpis na kineskom jer im veliki broj kupaca dolazi iz te zemlje.

Ministarka Mesarović je rekla da se sledećeg petka raspisuje program za gazdinstva i pčelare gde država Srbija nudi bespovratnu pomoć za investicije - do 50% besplatno u vrednosti do 3 miliona dinara, što znači da od države oni koji proizvode ili pakuju proizvode od meda mogu od održave da dobiju 25.000 evra.

Predsednik je zatražio od ministarke Mesarović da uzme uzorke i da ih diplomatskom poštom pošalje za Kinu kako bi im se pomoglo u plasmanu njihovih proizvoda!

Predsednik obilazi fabriku Policard

Predsednik je porazgovarao i sa vlasnicima fabrike „Policart“, povratnicima iz Vićence, Italije, koji su podigli fabriku u zavičaju a čiji se proizvodi izvoze na sve kontinente, u čak 52 države. Supružnici i četvoro dece žive u Malom Crniću.

- Gde god sam bio juče, u svakom mestu, svud sam razgovarao s povratnicima i to puno mladih ima - iz Italije, Švajcarske, Nemačke... Predsednik je naglasio da nam treba više dece... I to nam nedostaje svuda...

Policart svoje proizvode izvozi najviše u Italiju, Zapadnu Evropu, Kinu, Rusiju, Britaniju... a sad imaju i predstavništvo u Meksiku. Zapošljavaju 65 radnika i jedina su fabrika iz Srbije koja tu vrstu robe plasira na izuzetno zahtevno britansko tržište. Vlasnici fabrike su ponosni što ceo svet zna odakle su i ko su jer na svakom njihovom barkodu piše Policart SRB.

Predsednik je naglasio da veliki investitori neće u ovako mala mesta jer hoće u industrijske zone, hoće blizinu fakulteta, Beograd i Novi Sad... pa je zato naša najveća šansa u ovakvim mestima upravo privatni faktor, ljudi poput njih koji će otvarati biznise u svojim mestima.

- Ovakve investicije su nam važnije od života, ovo je malo čudo, ovo je spas, ne mogu da skinem osmeh slica, poručio je predsednik rekavši da ovakve stvari znače hleb i život za ljude iz okolnih sela i manjih mesta.

- Za ovakva mesta ovakvi ljudi su nam spas, rekao je predsednik apelujući na vlasnike da se jave ministarstvu i iskoriste svaku pomoć koju država nudi jer na nju imaju pravo.

- Ovakve investicije su nam važnije od života, ovo je malo čudo, ovo je spas, ne mogu da skinem osmeh slica, poručio je predsednik rekavši da ovakve stvari znače hleb i život za ljude iz okolnih sela i manjih mesta.

- Za ovakva mesta ovakvi ljudi su nam spas, rekao je predsednik apelujući na vlasnike da se jave ministarstvu i iskoriste svaku pomoć i subvenciju koju država nudi jer na nju imaju pravo.

Upitan kako komentariše cepanje svojih slika u Obrenovcu, odgovorio je da "ako nekome to predstavlja zadovoljstvo, neka cepa, a ja imam preča i pametnija posla".

Predsednik je potom razgovarao i sa radnicima koji se nisu ustručavali da predsedniku zatraže da se slika s njima što je on sa oduševljenjem prihvatio a jedan od radnika mu je rekao: "Ja sam uvek dobre volje kad Vas vidim predsedniče".

O cepanju slika u Obrenovcu

Upitan kako komentariše cepanje svojih slika u Obrenovcu, odgovorio je da "ako nekome to predstavlja zadovoljstvo, neka cepa, a ja imam preča i pametnija posla".

Predsednik je potom razgovarao i sa radnicima koji se nisu ustručavali da predsedniku zatraže da se slika s njima što je on sa oduševljenjem prihvatio a jedan od radnika mu je rekao: "Ja sam uvek dobre volje kad Vas vidim predsedniče".

Predsednik je vlasniku fabrike Draganu Nikoliću rekao da će dobiti orden za Vidovdan, na šta je on rekao da je to velika čast.

Vučić u Malom Crniću

- Gde ste bili, kažite mi- upitao je predsednik meštanku.

- U Cirihu.

- Iz Manastirice su išli uglavnom u Švajcarsku- konstatovao je predsednik.

- Naša unuka hoće da se vrati ona je IT inženjer i hoće sa Anom Brnabić da priča.

- Nikakav problem- odgovorio je predsednik.

- Ja imam samo jednu vest za ljude koji su iz Crnića, pošto me Mališa navalio, nisam znao da toliko koša, ali jednu stvar ćemo svakako da rešimo i to odmah će da dođu pare i to je vrtić da bude urađen - rekao je predsednik.

- Vratili smo se posle 25 godina, u Starčevo tu kod Petrovca na Mlavi, imamo jedno pitanje za vas, imamo jedan put od nekih dva i po kilometara koji spaja Starčevo sa Manastiricom, napravili smo, samostalno smo napravili projekat za taj put, sami smo finansirali, predali smo molbu ministarstvu i hteli bi samo ako može nešto da se uradi- pitao je meštanin.

- Koliko je to, otprilike, je l' tu ima asfalt, nema ništa, a širina vam treba tri , tri i po metra- pitao je predsednik.

- Mi inače imamo sina od 23 godine koji se prvi vratio iz Italije da bi pokrenuo svoj biznis kući- rekla je meštanka.

- To ovi naši predsednici (opština) treba da rade, rekao je meštanin.

- Odgovor ćete dobiti u roku od dva dana, a mislim da ćemo da uradimo- rekao je predsednik.

Prvi dan posete Braničevskom okrugu

Podsetimo, predsednik Vučić juče je započeo dvodnevnu posetu Braničevskom okrugu, tokom koje je obišao poljoprivredno gazdinstvo "Panta Klas" u selu Žabari u opštini Aleksandrovac, pekaru "IP Milanović" u Petrovcu na Mlavi, a u Kučevu razgovarao sa građanima.

Predsednik je u selu Šuvajić u opštini Golubac obišao poljoprivredno gazdinstvo i preduzeće za preradu mesa "Nele Komerc", a u selu Carevac u opštini Veliko Gradište gazdinstvo porodice Vujović i kompaniju za preradu voća i povrća "Nero-Eko-Imuno-Koncept".

Prvi dan posete je završio u Požarevcu gde se u Sportskom centru obratio građanima.

Autor: Dubravka Bošković