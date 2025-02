SVI PICULINI IZVEŠTAJI O SRBIJI NEGATIVNI I PRISTRASNI! Kojčić: Njegova antisrpska retorika uskoro će biti prošlost

Picula je maltene od prvog dana žestoko kritikovao Srbiju, pokušavao da se meša u unutrašnja politička pitanja zemlje, a u više navrata je govorio kako su "Srbija i Kosovo dve zemlje".

Izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula juče je pred Odborom EP predstavio nacrt izveštaja o Srbiji, u kom je istakao da je država napravila "ograničen ili nikakav napredak na putu ka Evropskoj uniji". Ovakav izveštaj je, s obzirom na Piculine javno poznate negativne stavove o Srbiji, za većinu bio očekivan.

Ovo je prvi Piculin izveštaj o Srbiji, od kada je 2024. zamenio Vladimir Bilčika na mestu izvestilaca EP o našoj zemlji. Picula je maltene od prvog dana žestoko kritikovao Srbiju, pokušavao da se meša u unutrašnja politička pitanja zemlje, a u više navrata je govorio kako su "Srbija i Kosovo dve zemlje" i da "moraju potpisati sporazum o međusobnom priznanju".

On je u svom izveštaju naveo da ce ukupni tempo pristupnih pregovora sa EU nastaviti da zavisi od opipljivog napretka u osnovnim vrednostima, dijalogu Beograda i Prištine, kao i uskladivanja sa zajednickom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Nakon ovog usledila je rasprava gde je Picula bio kritikovan i od strane evojih evropskih kolega, gde ga je poslanica EP Anamarija Viček, iz političke grupacije Patriote za Evropu, nazvala "prilično pristrasnim i negativnim", kao i da nije prepoznao napretke koje je Srbija u protekle dve godine i te kako učinila.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je "politička perverzija dostigla vrhunac" u izveštaju Tonina Picule.

"Kao neumorni antisrpski aktivista posegao za čudnovatom metodlogijom. On i jedan deo institucije zemlje odakle dolazi, posebno onih koji su nadležni za specijalne operacije protiv Srbije, neskriveno su podržavali proteste u našoj zemlji, ponajviše one koji su sadejstvom ovdašnje opozicije bile usmerene na destabilizaciju. Kada im to nije pošlo za rukom, onda Picula podnosi izveštaj da Srbije nije stabilna i ne ispunjava uslove da se još više približi članstvu EU", kazao je Kojčić i dodao:

"Upravo je to strateški cilj Hrvatske, posebno u trenutku kada kretanje međunarodne politike, po prvi put za 35 godina ide u korist Srbije. Pošto Hrvatska nema nikakvu drugu prednost u odnosu nad nas, osim što je ćlanica Eu i što su evropski parlamentarci dužni i eks-oficio da slušaju razne Picule. Međutim, institucije EU, pa i ovaj nesrećni izvestilac, nisu zabetonirani za sva vremena. Strategija novih međunarodnih procesa otvoriće vrata Srbiji, a Picula će, što bi rekao njegov zemljak Miroslav Krleža otići u ropotarnicu povijesti".

Tonino Picula je hrvatski političar, koji je član EP od 2013. godine, a tokom devdestih godina učestvovao je u ratnim dejstvima protiv Srbije.

