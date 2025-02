Šukalo: Presuda Dodiku je udar ne samo na Republiku Srpsku i srpski narod, već i na Srbiju!

Specijalni savetnik predsednika za regionalna pitanja Adam Šukalo, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK da niko ne zagovara otcepljenje Republike Srpske i da je to ono što je važno istaći.

- U smislu ozbiljnosti situacije nakon presude predsedniku Republike Srpske na jednu godinu zatvora, i bezbedonosnoj meri koja stupa na snagu nakon pravosnažnosti, a koja podrazumeva da on ne može idućih 6 godina da se kandiduje niti a obavlja bilo koju političku funkciju, značilo bi da on ne može obavljati funkciju ni predsednika političke partije. Mi za ovakvu vrstu priče i nametnutih izmena krivičnog zakonika BiH. Mi nemamo za izricanje ovakvih presuda nikakvu sudsku praksu, ovo je prva. A opasnost svega ovoga je da će to postati praksa - rekao je Šukalo.

Kako kaže, ko ne razume u ovom momentu da je ovo udar ne samo na Republiku Srspku i srpski narod, već i na Srbiju, s obzirom da mi doživljavamo u isto vreme ovde pokušaj obojene revolucije, da je scenario koji je napravljen upravo ima za cilj da napravi štetu Srbiji.

- Milanović je stao u odbranu Dodika, i to nije iznenađenje. On gleda kroz vrstu pozicije, kako će da obezbedi bolju poziciju hrvatskog naroda u BiH, on se plaši da sutra hrvatska komponenta ne bude procesuirana na isti način - rekao je Šukalo.

Kako kaže, shvatajući šta se dešava i koliki je ovo udar na institucije Republike Srpske, predsednik Srbije je odmah reagovao i otišao u Banjaluku.

- To je prosto neverovatno, moram da konststujem da je predsednik Srbije u roku od 24 sata, uspeo da uz svoje diplomatske veze prolongira sankcije prema NIS-u i sa druge strane ode u Banjaluku i uputi poruke podrške srpskom narodu, umiri ga i još važnije, umiri i političko Sarajevo - rekao je Šukalo.

Kako kaže advokat Pavle Staničić, ova presuda nema nikakve veze sa pravom, po sredi je, ističe, čista politička odluka.

- Verujem da se paljenje nekog požara u BiH neće dozvoliti, posebno ističem da je dobro što je predsednik Srbije odmah otišao u Banjaluku i smiri strasti, poslavši poruku da ne sme da se upali ta varnica - rekao je

Kako kaže, Srbija je ta koja je za dijalog, koja ispunjava nešto što se od nje traži, ali sa druge strane nemamo adekvatnog sagovornika, ali dodaje, nada se da će sada stvari biti drugačije, kada se drugi ljudi budu bavili Republikom Srpskom.

Autor: Aleksandra Aras