UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS 'Da birate Vladu na ulici - to neću dozvoliti' Vučić u Negotinu: Oni bi od Srbije da naprave Bangladeš (FOTO+ VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posetu Zaječarskom i Borskom okrugu.

Problemi građana

Tatjana je predsedniku iznela problem zatvora u Negotinu, gde se razmatra njegovo zatvaranje. Ona radi u zatvoru i rekla je da je to veliki problem za radnike koji bi onda morali da putuju mnogo.

- Završila sam fakultet i vratila se ovde, to je plan koji treba da se ralizuje. Nemamo dovoljno prostora da smestimo sve zatvorenike. Imam i objekte koji bi mogli da dobiju novu namenu, da se prošire kapaciteti i da im se da nova namena

Predsednik je odmah odgovorio.

- Imamo kasarnu, tu sam mislio da uzmemo za nešto drugo. Razgovaraću sa ministarkom, da ne obećam ništa ali razumeo sam. Problem je tu i ko obezbeđuje hranu, koliko će da radi preduzeća, kafana, svega drugog. Kao što je uvek kasarna dobitak, tako je i ovo. Ako u Zaječar dovedemo fabriku, a moramo, gledaćemo da rešimo problem i da Negotin ne oštetimo.

Razgovor sa građanima

- Imam osmočlanu porodicu, imam tri bitne stvari koje mogu da utiču na Prahovo, da ljudi ostanu ovde. Vodimo decu svakog jutra za Negotin za vrtić, put nam je katastrofa, ima kamiona, a vozimo decu svakog jutra. To je 4 kilometara ali je opterećen put kamionima, zaobilaznica je bitna ali ova 4 km su nam jako važna. Imamo Dom kulture koji je ruina. Imamo vodovod, kanalizaciju, Eliksir, sve smo uradili. Put, Dom kulture i obala Dunava, to nam treba - rekao je jedan gospodin.

Potom je usledio odgovor predsednika.

- Uradićemo put, za obalu videćemo kad - rekao je predsednik, a njegov odgovor je pozdravljen aplauzom.

Nenad predsednik mesne zajednice iz Plavne, rekao je da imaju problema sa strujom i lokalnim putevima.

- Put za Čubru je katastrofa, drago mi je što ćete da uradite taj put i drago mi je što ste došli u naš grad.

- Pred izbore nam uvek obećavaju. Problem nam je struja, nemamo po 10 dana struju. Nije normalno, svi imamo problem sa strujom.

Predsednik je rekao da će u ponedeljak već poslati ljude da reše problem.

- Ima li neko da skloni ove neradnike sa ulica? Znaju da uzmu pištaljke i lupaju u šerpe. Da li će doći taj dan da se vrate na fakultete, da deca idu u školu i da mi normalno građani normlano funkcionišemo. Da manjina prestane da teroriše većinu? Mislim da je krajnje vreme, imate našu beskrajnu podršku, samo da se tome jednom stane na kraj - rekao je jedan Negotinac i zatražio od predsednika da reši problem vode i kanalizacije.

- Sekundarna mreža je 14 km, videćemo koliko će da košta, da li će biti donacija, a onda ćemo mi da pomognemo - - rekao je Vučić.

- Hoću da znate, raspitam se ja, kada se skupi, u Knjaževcu je bilo oko 1950 njih, 700 došlo sa strane, išla logistika skupim kombijima i svemu drugom. Pitao sam ko su lokalni ljudi, ne interesuje me ko su ljudi sa strane. To su uvek ljudi iz opozicionih partija. Pitao sam ima li uglednih ljudi, bar u tri mesta sam ovde na istoku rekao da nije bilo mnogo uglednih ljudi već onih koji žele da se dočepaju vlasti. Tu priču sa studentima i đacima, nije se prvi put dogodila u Srbiji - rekao je Vučić i dodao:

- Videli smo da se ista priča takođe organizovano spolja, dogodila u Bangladešu, oni bi od Srbije da naprave Bangladeš, posle su fromirali studentsku partiju i Bangladeš će da unište. To tako izgleda kada neko spolja odlučuje i vodi politiku. Videli ste da je Tramp pohapsio sve one koji su u ameičkom kongresu, jer su izgubili posao u USAID, agenciji koja je ovde mnogo para potrošila, a najviše u provođenju obojene revolucije u Srbiji, pojavili su se sa istim simbolima krvave ruke. Ne postoji bolji dokaz o čemu se radi. Tako su unitšavli zemlje, slobodarske države. Prvi put su to izveli u Iranu. Ponosan sam što smo im se našli na meti jer znači da smo vodili slobodarsku i nezavisnu politiku. Sada imaju značajan pad podrške, moraju da se okupljaju, da iz cele Srbije dolaze u jedno mesto, da nema mesta u hotelima i hostelima, i radikalizacija. Kada vidite da je pad podrške morate da idete u ekstremizaciju i da napadate ljude koji drugačije misle. Mislim da im ponestaje strpljenja, i da će da požure sa takvim akcijama. Neko bi hteo da pravi majdanizaciju Srbije gde bi stradali ljudi. Da to urade što pre, da se to što pre prekine.

- Nekih 500.000 ljudi živi život van realnosti, misli da je moguće da se živi bez rada i znanja. Da nam deca ne uče, ne čitaju i ne pišu, nego da rade ono što im kažu nastavnici sa političkim ambicijama, to je nešto što moramo da prevaziđemo. Ne postoji razlog za paniku, strah, za zabrinutost svakako. Razorili su nam ekonomiju u prva dva meseca, trebalo je da budemo vodeća ekonomija - rekao je Vučić.

- Vodim računa o svakom potezu, da nigde ne napravimo grešku. Hoćete izbore, nećete, da birate vladu na ulici i donosite odluke na ulici to neću da dozvolim dok sam živ - naglasio je predsednik.

Predsednik stigao u Negotin

- Izvinite što ste me čekali, zadržao sam se duže gde god sam bio. Hvala što ste me sačekali, došao sam putem od Zaječara, to je bio svojevremeno zahtev da se uradi taj put, sad je mnogo lep. video mnogo vozila, nadam se da će biti više dece. Pričali smo o tome, i uvek se nešto dogodi, završeni su projekti i za Dom zdravlja i za ZC, da uradimo put Negotin-Čubra - rekao je predsednik po dolasku u Dom kulture koji je ispunjen do poslednjeg mesta.

- Ostaje nam da se borimo, da gledamo kako da sačuvamo mir i stabilnost, a oni nek se prepiru i svađaju. Daćemo sve od sebe da zemlju razvijamo. Kada smo pričali o Dunavskoj magistrali, bilo je "samo nam asfaltirajte", jer je bilo nemoguće ići tim putevima, sada je sve drugačije, sređeno. Ostaje nam da produžimo do Brze Palanke, to će da nam pojača turizam, omogući dolazak investitora.

- Da nam cela Srbija raste, veće plate i penzije. Prva dva meseca nisu bila sjajna ove godine i zbog blokada i svega što su radili na uništenju naše zemlje. Veurjem da ćemo i to da rešimo, da vratimo zemlju na pravi put, da se naučimo kaok da poštujemo i profesore i nastavnike. Ono što ste mogli da vidite u beogradskim gimnazijama, verujem da se zbiva i ovde, a to je nedopustivo. Pobedićemo sve to zajednički. Beskrajno vam hvala što vas je ovoliko. Hvlaa na svemu, sad sam došao da čujem vas i da vidim možemo li da pomognemo nešto.

Odgovori na pitanja

O protestu u Nišu

- Video sam veliki broj vozila, želim im da uživaju, sadržaja nema. Nadam se da će neko biti pametan da kaže da se stvari iz Pete beogradske gimnazije ne ponove. Samo zamislite da je to vaša majka, vaša sestra, vaša ćerka koja je morala kroz to da prođe. Kako zamišljamo da nam sutra izgleda nastava u školi, samo da ne kažu da je neko od nas kriv. Juče ste mogli da vidite kako neki fini, koji su kukali na nasilje, kada vide one koji drugačije misle, iste sekunde pomisle da ih progone. To je jadno, da nemam reči. Toliko je para uloženo u obojenu revoluciju, juče je bilo oko 16.500 na skupu u Nišu, bili i po kafanama, klupovima, danas će valjda da se skupe, očekujemo 5,6 hiljada vozila više. Nisam nikada fasciniran obojenim revolucijama. Uvek sam bio protivnik. Mislim da je svakom jasno, kad je video u ameirčkom kongresu iste krvave ruke kao u Beogradu.

O Republici Srpskoj

- Svaki predsednik RS od njenog osnivanja do danas bio je kažnjavan od strane međunarodne zajednice. Neko sankcijama, nekom zatvorom, neko proterivanjem. Nije moguće da je svaki bio loš i hteo da urušava BiH i Dejtonski sporazum. 30 godina razaraju Republiku Srpsku, na poziv Dodika da krenu razgovori, neće da razgovaraju jer će da imaju podršku Zapada za dalje urušavanje RS. Jedan od uzroka rata u Ukrajini je to što su iz zavitlavali sa Minskim sporazumima isto kao i nama što rade. Sad više Amerika, kao najveća sila sveta, aj umijte se hladnom vodom u Evropi, znamo vaše principe, videli smo na svojoj koži. Umijte se pa sagledajte brojeve. Neću da pričam o Prištini, o BiH, videli ste juče, kao neko ludilo posle dve godine nesreće u Grčkoj, 200.000 ljudi dole, kao na bojnom polju. Nema tu ništa slučajno, nema ni fudbalske utakmice slučajno, a ne tako nešto. Mnogo toga je pred nama, važno je da promišljamo, da razumemo promene. Da pohvalim srpsku državu, Srbija za razliku od devedesetih, sada je dobro razumela šta se dešava u svetu, predviđala i pametno i mudro se ponašala - rekao je predsednik i krenuo za Negotin.

Obraćanje predsednika Vučića u Knjaževcu

- Srećan sam, danas smo posetili Sokobanju i Knjaževac kasnimo u mnogo čemu, mormao da uradimo 5 i po kilometara za izlazak Sokobanju ka autoputu, mormao da pojačamo vaučere za Sokobanju i za Kuršumlijske banje i još neke banje u Srbiji . Tu smo imali neke probleme ali rešićemo to, gledaćemo da pomognemo da rešimo problem na Moravici i probleme sa izlivanje. Što se Knjaževca tiče velika je uloga Stare planine u prva dva meseca Stara plnaina je imala više od 50 odsto broj gostiju u onsnosu na 2024. godinu. dosta je ulagano ali nikada to neće biti dovoljno, mormao još da radimo na putnoj infrastrukturi. Put do Zaječara je urađen, postoje mnoge ideje da se nešto uradi i u mestima koja su se posvetila seoskom turizmu. Srećan sam što sam video preduzetnike i privatnike koje možemo da pomognemo kroz razvojne šanse , subvencijom za zaposlene, pomoći u kopovini nove opreme. Obezbedićemo novac za ovaj akvapark, to sam Miolane reako već u roku od 10 dana. E sad ovo oko Stare planine je komplikovanije, ali put za Podvis mormao odmah da uradimo ako imaju ljudi firmu od 152 zaposlena to je za nas blago u ovom kraju tkao da nema filozofije. Obećao sam onoj ženi u Knjaževcu a imali smo slične slučajeve i u Nišu i u drugim krjevima gde su lopovi pljačkali radnike, ti četiri godine su ljudi radili bez plata, nemamo nikakvu odgovornost, nemamo nikakvu obavezu ali mormao da pronađemo neko minimalno socijalno rešenje da bar koliko je moguće im pomognemo u ovom trenutku - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da sada ide za Borski okrug srećom dobrim putevima, i da mu treba oko 50 minuta do Negotina, a nelkada je bilo potrebno oko sat i po.

- Rekao bih nekoliko reči, čekao sam celu noć, savetovao se, razmišljao... Posle događaja u Beloj kući. Sve što se zbivalo nekoliko dana pre susreta Tramp - Zelenski, najavljivalo je ishod. Poslao je Tramp u Ukrajinu, ono što mi nazivamo ministra finansija, a zbog zaustavljanja pomoći. Pretpostavljam da Zelenski rekao da ne može da ga primi i čekao ga satima. To je Tramp doživeo kao veliku ulogu. Onda je usledilo glasanje u UN, gde smo se umsto da budemo uzdržani, postavili na evropsku stranu, zato sam se izvinio zbog greške i rekao da je politika Srbije trebalo da bude uzdržanost. To je dodatno pokvarilo odnose između Evrope i Amerikanaca. Ono što smo mogli da vidimo sinoć jeste ozbiljno neslaganje između SAD i Ukrajine ali mnogo važnije za nas, je ne samo neslaganje već žurba Evropljana da se oštro suprotstave SAD. Nisu sačekali jutro, nekoliko mninuta pošto je okončan sastanak, utrkivali su se lideri koliko će veću podršku da pruže Ukrajini - rekao je Vučić.

- Dolazi do potpuno drugačije podele sveta. Evropa će pokušati, po mom mišljenju, da se predstavi kao novi svetionik slobode, kao neko ko ne može sa Trampom. Pokušaće preko liberalnih medija da organizuje svaku vrstu napada na predsednika Amerike. Veoma sam zabrinut za njega, za to kroz šta će morati da prođe jer i ona atentat nije bio atentat koji je izvršio ludak, takve slučajnosti ne postoje, nema ludaka toliko u svetu kao što bi neko predstavio. Nove takse je najavio, ako dođu od 25 odsto mi ćemo biti svakaok pogođeni. Jedan je deo naše potencijalne i trgovinske razmene. Suviše su teške reči pale i juče i prethodnih dana. Amerika je suviše velika sila da bi se povukla pred Evropom. Tramp nema opterećenje političkom istorijom Ukrajinskog rata, može da kaže o ratu šta god želi, Evropa ne može. Evropa ne sme da kaže bilo šta drugačije, ne sme da prigrli šansu za mir jer će svaki mir koji nije pobeda Evrope i Zapada biti poraz. Ako nije pobeda kako su obećavali, ko je odgovoran onda? Nije Tramp jer nije bio na vlasti. Neko mora da bude kriv, za mrtve, za poraz na ratištu i poraz za zelenim stolom. Imate pokušaj "mi ćemo i dalje da budemo uz Ukrajinu", ali nemojte da smetnete sa uma drugi razlog, da bi se izbegla odgovornost. Važno je šta će se zbivati u narednom periodu, predložiću sledeće stvari, Potrebno nam je vreme da sagledamo činjenice, da obavimo razgovore, predložili bi raspravu u skupštini, sveobuhvatnu sednicu saveza za nacionalnu bezbednost, biće nam potrebne određene odluke vlade jer moramo dobro da sagledamo kako da se Srbija pozicionira u sasvim novom svetu - naglasio je Vučić.

Vučić u Knjaževcu obilaze štandove

Vučić u Knjaževcu obilazi štandove i razgovora sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, lovaca, privrednika...

Predsednika Vučića građani Knjaževca dočekali su aplauzom.

Meštanin Knjaževca zamolio je predsednika ako može da se ubrza malo razvoj na Staroij planini.

- Kanalizacija, vodovod, jedna godola zbog turista, mi imao ljude koji su se vratili iz inostranstva koji žele da se bave turizmom ovde na Staroj Planini - rekoa je on.

Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić dodao je da imaju oko 200 kreveta za smeštaj u selima na Staroj planini, a to je do pre neku godinu bilo prazno.

Meštanin je zaolio predsednika da se malo pomogne Staroj planini i dodao da sve sve ulaže u Kopaonik i Zlatibor, a da je Stara Planinia i istočna Srbija zapostavljena.

Vučić ga je pitao kakav je sada put do Zaječara.

- Dobar je svaka čast- odgovorio je on.

- A kakav je put do Negotina? - pito je Vučić.

- Sve je u redu - odgovorio je meštanin.

Predesdnik opštine Knjaževac dodao je da je sada urađeno sedam ulica na Staroj planini i da je novac za to dalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

- Razumeo sam vas Stara planina ima ogroman potencijal vidim da su vam prva dva meseca dobra bila - rekao je Vučić.

- Da imamo sada puno turista i iz Bugarske pošto su tu blizu - dodao je meštanin i još jednom rekao da bi im je potrebna gondola od sela gde imaju smeštajni kapacitet do ski staza na planini.

Predsednik Vučić je rekao predsedniku opštine Knjaževac da urade projekat i da se vidi koliko bi to koštalo.

U nastavku posete Knjaževcu predsednika je zaustavila jedna žena koja mu je izenla svoje probleme.

- U Knjaževcu živim 37 godina molim vas da zamolite opštinu da mi pomogne jer nema dovoljno za život, crkavam gladna , nema ništa, dobijam socijalnu pomoć ali plaćam stan i ništa mi ne ostaje -rekla je ona i dodala da joj je potrebna smao jedna soba da ne plaća kiriju.

Predsednik je rekao da će joj se pomoći i to odmah će zamoliti ljude iz opštine Knjaževac da to urade.

Svoje probleme predsedniku je iznela i Knjažečanka koja je radila u PK Džervin.

- Radili smo suprug ija u tom kombinatu ja 24, suprug 32 godine ostali su nam dužni četiri godine neisplaćene zarade. - rekla je ona.

- I šta ja sada da uradim po tom pitanju , Džervin nema ništa od imovine sve je rasprodato, šta država mo že da uradi? Jedino da vidimo da država vam da neki vid socijalne podrške drugačije ne možemo- rekao je Vučić.

Predsednik je posetio Dom kulture u Knjaževcu gde je obišao štandove i razgovarao sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, lovaca i privrednika.

Predsednik Vučić je razgovaroa sa Goranom Karadžićem direktorom JP Stara planina.

- Kažu mi da ste imali dobra ova dva meseca - rekao je predsednik.

-Bila su odlična ono što moramo je da se zahvalimo pre svega vama i svima u državi jer institucije tako dobro rade svoj posao jedino što imao sada minus je u temperaturi, sve ostalo je u plusu, preko 50 odsto su nam se uvećali prihodi u odnosu na celu prethodnu godinu . Kad imamo zimu onda je sve u redu, mormao i da se zahvalimo Skijalištima Srbije koja su prethodne dve godine odradila vrhunski posao - rekao je Karadžić

- Drago mi je da je boljei to podiže istog Srbije ceo - rekao je Vučić.

Karadžić je zamolio predsednika da se na Staroj planini održi usportskoj hali koja tek treba da se uradi trenig sa novopečenim trenerom aludirajući na predsednika.

- Zavitlava me , on zna da sam ja svojevremeno navijao za njega dok je igrao košarku u Zvezdi - odgovorio je Vučić.

Karadžić je rekoa da imaju projekte i da se oni pokreću tako da je prva priča za sportsku halu, završili smo projekat na obradi je za dozvolu.

Predsednik opštine Knjževac prdstavio je plan razvoja lokacije Jabučko ravnište, gde se planira izgradnja još hotela dodajući da potencijalni investitori postoje.

Predsednik Vučić posetio je štand udruženja Izvor gde mu je njihova članica poklonila čaj sa Stare planine.

Ona je rekla da na planini se može naći i crni tartuf.

Predsednik je nastavio obilazak štandova , najpre je posetio štanda pg koje proizvodi ajvar , a posetio je i proizvođače sokova,rakija kao i pčelare ovog kraja.

Obilazak porodične firme "Soko Skele" u Sokobanji

Vučić je u satavku obilaska Zaječarskog i Borskog okruga obišao porodićnu firmu "Soko Skele".

Predsednika je ispreds voje firme dočekao vlasnik firme sa svojom porodicom.

- Koliko radnika ima - pitao je Vučić.

Vlasnike je rekao da ima oko 50 zaposlenih. Finalni proizvod naše firme je građevisnka skela. Firma je počela da radi 2013. godine - rekao je vlasnik ove porodične firme.

On je naveo da je pre osnivnaja firme prjedno vreme radio u Austriji, dodaje da je prvo vreme firma radila u Austriji da bi kasnije poslovanje prebacio u Srbiju.

Pošto je razvio posao oko 15 ljudi koji su rdili za njega u inostranstvo vratili su se u Srbiju i nastavili rd ovde.

- Mnogo sam srećan , baš sam srećan, trba li vam nešto neka pomoć za nove hale - pitao je Vučić.

- Ne bi bilo loše i ova hala u kojoj sada radimo mi nju za sada iznajmljujemo , voleli bi da se proširimo - rekao je vlasnik.

- Sve što hoćete, nove hale, nove mašine , da koristite to što imate i da zaposleite nove , dajemo subvencije za novozaposlene - dodao je Vučić.

- Ja sma prvo radio u Beču i tamo malo zaradio i uložio u posao u Srbiju - dodao je vlasnik porodične firme.

Mladi preduzetnik je rekoa da mu je želja bila da se vrati u Srbiju i da ovde započne svojposao i da radi u svojoj zemlji.

- Mnogo nam znači što se naši ljudi vraćaju u zemlju, mnogo nam znači to - rekao je Vučić.

- Daćemo mnogo turističkih vaučera za Sokobanju i gledaćemo da uredimo centar - rekoa je nakon obilaska porodične firme dodajući da je mnogo srećan zbog ovoga što je ovde video.

Meštanin Sokobanje je zamolio predsednika ako može da im se pomogne oko regulacije reke Moravice jer imaju problem sa poplavama.

Predsednik je obećao da će videti sa saradnicima da se uradi sve što može.

Program posete

Aleksandar Vučić će, prema programu posete, u 9 časova u Sokobanji obići porodičnu firmu "Soko Skele".

U Knjaževcu će, zatim, u 10 časova obići štandove i razgovarati sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, lovaca i privrednika u Domu kulture.

U nastavku posete, u Negotinu će u 11.30 časova razgovarati sa građanima u Domu Kulture.

Zatim će posetiti Kladovo i selo Kostol, gde je od 13.15 časova predviđen obilazak vinarije "Gamanović".

Vučić će nakon toga posetiti Majdanpek i Donji Milanovac i u 14.15 časova obići turističko domaćinstvo "Zeleni Zaliv".

Predsednik je započeo posetu Zaječarskom i Borskom okrugu u Boljevcu, gde je obišao destileriju "Rtanjska Vatra" poljoprivrednog gazdinstva porodice Vidulović, a zatim se obratio građanima u Zaječaru, na skupu organizovanom u okviru posete Zaječarskom i Borskom okrugu.

Autor: Dalibor Stankov