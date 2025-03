Vukelić: Metaforički, juče smo mogli da vidimo "odrubljivanje" glave Zelenskom u sred Bele kuće!

Komentarišući sastanak Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa u SAD, Dejan Vukelić, urednik Informera, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je u početku razgovor tekao u diplomatskim okvirima, relativno normalno, da bi se kasnije razvio u nešto neočekivano.

- Interesantno je da se ceo taj razgovor vodio pred kamerama. U trenutku kada je Zelenski krenuo da drži predavanje to je trigerovalo Džej Di Vensa, koji je bio besan zbog nezahvalnosti Zelenskog. On je dobio 350 milijardi dolara za rat u kojem nije postigao ništa osim što je izgubio toliko ljudi - rekao je Vukelić.

Kako kaže, praktično je prepolovio Ukrajinu i teritorijalno i kada je reč o ljudstvu.

- On se tokom celog razgovora brecao na njih. On je Džej Di Vensu rekao u nekom trenutku "nemoj da vičeš", zanimljiv je i momenat koji su oni njemu zapravo najviše i zamerili, a to je što je on pružio podršku Bajdenu u toku predizborne kampanje - rekao je Vukelić.

Ističe da su takođe, čitači sa usana su registrovali da je čak Zelenski opsovao u jednom trenutku sebi u bradu, da je opsovao na ruskom.

- Zanimljivo je što se ovo dogodilo pre očima celog sveta, što nije običaj. Metaforički je ovo bilo "odrubljivanje" glave Zelenskom u sred Bele kuće - rekao je Vukelić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da ovo deluje kao kraj Zelenskog. Kako kaže, deluje da je on u nekoj kampanji da vidi gde će dobiti azil, jer u SAD neće.

- Jasno je da će da se čisti i da će morati da se menjaju stvari. On je gotov i to je suština priče. On mora bar malo da pokaže Evropi u svoju korist, na kraju je ispao smešan. Ovo se zove "čišćenje", ovo nikada nismo videli da se ovako razgovara na ovom nivou predsednika - rekao je Milovanović.

Kako kaže, još ga je na kraju i ispratila neka žena iz protokola.

- Ukrajina je, izgleda, ostala bez svega. Ova sva bogatstva će završiti u Rusiji. Rezultat je da su sva najvažnija bogatstva završila u rukama Rusije - rekao je Milovanović.

Advokat Strahinja Milovanović je rekao da je sve ovo moglo i da se nasluti. Dodaje da je Zelenski otvoreno davao podršku Demoktratskoj stranci i od njih je zavisio.

- Ovo jeste jedan skandal svetskih namera, vidi se da su hteli da prekinu režim u Ukrajini i da dođe demokratski izabrana vlast, koja će da dođe i potpiše primirje sa Rusijom - rekao je Milovanović.

