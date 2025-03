OGLASIO SE SUPRUG TRUDNE POSLANICE NAPADNUTE U SKUPŠTINI! Evo kako su Sonja Ilić i njena beba

Suprug Sonje Ilić, Igor Odalović, brutalno napadnute trudnice i narodne poslanice u Skupštini Srbije, ispričao je za Informer da je bio veoma uplašen za život svoje supruge i nerođene bebe, ali da su oni prema najnovijim informacijama u stabilnom stanju.

Igor Odalović, suprug napadnute narodne poslanice koja je u osmom mesecu trudnoće Sonje Ilić, uključio se u Info Jutro i poručio da je bio veoma uplašen za svoju suprugu i nerođenu bebu, ali da su oni hvala Bogu sada u stabilnom stanju.



- Prema svim pretragama koje su rađene jutros i Sonja i beba su hvala Bogu, dobro. Juče je Sonja povređena i jako je uznemirena. Dugo smo se borili da budemo roditelji i onda se nešto ovako desi. Bio sam jako uplašen, dominirao je strah. U principu sam veoma zgrožen, jer supruga ode u Skupštinski dom, najvišu instituciju, i onda neki čovek ugrozi njen život i život bebe samo zato što drugačije misli. I to uradi docent Pravnog fakulteta i koji se time hvali, a onda da tako nešto uradi trudnici, zgrožen sam. Posle toliko godina borbe, nešto što se toliko dugo čeka, ali izguraćemo sve. Mi smo kao porodica zgroženi. Ovo ne bih nazvao ni cirkusom što se juče desilo. Svi naši prijatelji, kumovi i porodica smo bili jako uznemireni - poručio je Odalović i dodao:

- Miloš Jovanović, koji je docent, ono što je juče uradio ličilo je kao da je bio na nekoj tribini. Nadam se da će institicije reagovati i da će i on i svi oni koji su učestvovali u svemu onome juče u Skupštini odgovarati. Juče smo supruga i ja imali mnogo poziva od prijatelja i kumova. Nikad nam teže nije bilo kad mislim na narod na Kosovu i Metohiji. To nije tema ni opozicije ni studentskih plenuma. Strašno nam je šta nam se nameće i šta nam se servira. Na N1 ovo uopšte nije vest. To njima ne odgovara da se o tome priča. Ovo je strašno što nam se dešava. Dosta nam je ratova i krvi, neka se svi dozovu u pamet. Apelujem još jednom na sve da se urazumimo. Ovim putem se zahvaljujem predsedniku Vučiću, ministrima, kolegama Sonjinim, i svim prijateljima koji su nam pružili podršku i svim lekarima koji su Sonji pružili svu moguću negu i pomoć - poručio je Odalović.

Autor: Dubravka Bošković